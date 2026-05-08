Túi Hermes của bà Trương Mỹ Lan có giá khởi điểm hơn 4,1 tỷ đồng

Theo thông báo của Thi hành án dân sự (THADS) TPHCM, 2 tài sản được đưa ra đấu giá gồm 1 túi Hermes size 30 và 1 túi Hermes size 25 có đính đá ở khóa cùng viền túi và đều là tài sản đã qua sử dụng.

Túi xách nhãn hiệu Hermès size 30 màu trắng của bà Trương Mỹ Lan.

Trong đó, túi Hermes size 30 được xác định có giá khởi điểm hơn 2,34 tỷ đồng và túi Hermes size 25 đính đá được định giá gần 1,78 tỷ đồng. Mức tiền đặt trước tương ứng lần lượt là hơn 468 triệu đồng và hơn 354 triệu đồng, tương đương 20% giá khởi điểm của từng tài sản.

Việc đấu giá được thực hiện căn cứ theo các bản án hình sự sơ thẩm và phúc thẩm liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát , cùng quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản của cơ quan thi hành án.

Người tham gia đấu giá có thể đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến từ ngày 6 đến hết ngày 18/5 trên cổng thông tin đấu giá trực tuyến của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM. Phiên đấu giá sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến, phương thức trả giá lên vào sáng 21/5.

Theo quy định, bước giá áp dụng cho cả hai tài sản là 50 triệu đồng mỗi lần trả giá. Người tham gia phải thực hiện điểm danh trực tuyến đúng khung giờ quy định, nếu không sẽ bị xem là không tham dự phiên đấu giá.

Cơ quan thi hành án cho biết, trước thời điểm mở cuộc đấu giá một ngày làm việc, người phải thi hành án vẫn có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ nghĩa vụ thi hành án và thanh toán toàn bộ chi phí phát sinh liên quan đến việc cưỡng chế, tổ chức đấu giá.