Tuấn ‘thần đèn’ đứng sau chỉ đạo khai thác khoáng sản, thu lợi bất chính gần 100 tỷ đồng như thế nào?

Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn “thần đèn”) bị xác định đứng sau chỉ đạo hoạt động khai thác khoáng sản tại hai doanh nghiệp ở Thanh Hóa, trong đó có việc khai thác vượt công suất, ngoài ranh giới được cấp phép, với tổng giá trị khoáng sản bị xác định khai thác trái phép gần 100 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố 13 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Xây dựng Dân dụng và Công trình giao thông ALMA (Công ty ALMA), tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị liên quan.

Trong số này, Nguyễn Anh Tuấn, tức Tuấn “thần đèn” (SN 1974, có 5 tiền án), cùng 3 bị can khác bị đề nghị truy tố về 3 tội danh: “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Cưỡng đoạt tài sản”. 9 bị can khác bị đề nghị truy tố theo từng tội danh tương ứng với vai trò, vị trí.

Tuấn "thần đèn".

Chỉ đạo khai thác vượt công suất tại mỏ Tượng Sơn

Theo kết luận điều tra, cuối năm 2021, Nguyễn Anh Tuấn, Trịnh Văn Tuấn và Trịnh Xuân Thành thống nhất góp vốn nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Công ty ALMA.

Tháng 10/2023, Công ty ALMA trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại mỏ đất Tượng Sơn với trữ lượng 1,611 triệu m³, số tiền trúng đấu giá hơn 3,34 tỷ đồng. Đến tháng 7/2024, doanh nghiệp bắt đầu khai thác.

Trịnh Xuân Thành giữ chức Chủ tịch HĐQT nhưng không trực tiếp chỉ đạo hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản. Trong khi đó, Nguyễn Anh Tuấn và Trịnh Văn Tuấn bị xác định đã chỉ đạo Nguyễn Xuân Long, Nguyễn Mạnh Cường và Lê Ngọc Tùng, Giám đốc điều hành mỏ, tổ chức khai thác vượt công suất, ngoài ranh giới được cấp phép.

Kết quả điều tra xác định tổng khối lượng đất, đá bị khai thác vượt quy định là 169.000 m3 ở trạng thái tự nhiên, tương đương 219.000 m3 ở trạng thái nở rời, trị giá hơn 14,4 tỷ đồng.

Hằng ngày, khi khách hàng đến mua đất tại mỏ, Lê Ngọc Tùng báo cáo Nguyễn Xuân Long và Nguyễn Mạnh Cường để điều hành việc bán khoáng sản. Tiền mua đất được khách hàng chuyển vào tài khoản Công ty ALMA hoặc giao tiền mặt cho Tùng tại mỏ.

Sau đó, Tùng đưa tiền cho Nguyễn Mạnh Cường. Cường chuyển tiền cho Lê Văn Quân, thủ quỹ Công ty ALMA, để quản lý, sử dụng theo chỉ đạo của Nguyễn Anh Tuấn.

Theo thống nhất giữa 3 cổ đông, căn cứ số liệu doanh thu, chi phí do bộ phận kế toán tổng hợp, Nguyễn Anh Tuấn phân chia lợi nhuận theo tỷ lệ: Tuấn “thần đèn” 40%, Trịnh Văn Tuấn 30% và Trịnh Xuân Thành 30%.

Kết quả điều tra xác định, trong 10 tháng, từ tháng 7/2024 đến tháng 5/2025, Nguyễn Anh Tuấn được hưởng lợi hơn 10 tỷ đồng; Trịnh Văn Tuấn và Trịnh Xuân Thành mỗi người hưởng hơn 7 tỷ đồng từ hoạt động khai thác tại mỏ đất Tượng Sơn.

Mỏ đất Tượng Sơn. Ảnh: Hoàng Phúc.

Đứng sau Công ty Thuận Lợi, khai thác trái phép hơn 1 triệu m³ đất

Ngoài Công ty ALMA, Nguyễn Anh Tuấn còn bị xác định là chủ sở hữu, trực tiếp điều hành, quyết định mọi chủ trương, hoạt động và hưởng lợi từ Công ty Thuận Lợi.

Tháng 8/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Thuận Lợi tại mỏ đất san lấp và thu hồi khoáng sản đi kèm ở xã Hợp Lý. Mỏ có diện tích 6,3 ha, trữ lượng khai thác hơn 1 triệu m3, công suất 74.000 m3/năm.

Nguyễn Anh Tuấn giao Trần Trọng Hiếu làm Giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty Thuận Lợi, thực hiện việc ký các văn bản, chứng từ gửi cơ quan quản lý nhà nước, bảo đảm hoạt động của doanh nghiệp. Trịnh Ngọc Thành được giao làm Giám đốc mỏ, trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động khai thác.

Theo chỉ đạo của Nguyễn Anh Tuấn, Trần Trọng Hiếu ký 49 hợp đồng mua bán đất với 43 công ty, đồng thời xuất 219 hóa đơn giá trị gia tăng, báo cáo tài chính, tờ khai quyết toán thuế và báo cáo định kỳ về hoạt động khai thác.

Công ty Thuận Lợi tổ chức khai thác, tiêu thụ khoáng sản tại mỏ đất xã Hợp Lý từ tháng 11/2023 đến tháng 5/2025.

Quá trình này, Nguyễn Anh Tuấn bị cáo buộc chỉ đạo Trịnh Ngọc Thành cho công nhân điều khiển máy xúc khai thác vượt ra ngoài phạm vi mốc giới cả về chiều rộng và chiều sâu, đồng thời khai thác vượt công suất, vượt trữ lượng được cấp phép.

Kết quả điều tra xác định Công ty Thuận Lợi đã khai thác trái phép tổng cộng hơn 1 triệu m3 đất ở trạng thái tự nhiên, tương đương hơn 1,3 triệu m3 ở trạng thái nở rời, trị giá hơn 85 tỷ đồng.

Như vậy, tại hai mỏ đất Tượng Sơn và Hợp Lý, tổng giá trị khoáng sản bị xác định khai thác trái phép, vượt quy định được cơ quan điều tra xác định gần 100 tỷ đồng.

Tìm cách che giấu khi cơ quan chức năng thanh tra

Khoảng tháng 3-4/2025, khi các cơ quan chức năng tiến hành thanh tra, điều tra một số mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Anh Tuấn, Trịnh Văn Tuấn và Trịnh Xuân Thành lo sợ hành vi khai thác vượt công suất tại mỏ Tượng Sơn bị phát hiện.

Ba người sau đó trao đổi, thống nhất tìm những cá nhân khác đứng tên hộ cổ phần tại Công ty ALMA.

Tuy nhiên, theo kết luận điều tra, trên thực tế Nguyễn Anh Tuấn, Trịnh Văn Tuấn và Trịnh Xuân Thành vẫn là cổ đông và tiếp tục hưởng lợi từ hoạt động của công ty.

Quá trình điều tra, các bị can và người liên quan đã nộp tổng cộng hơn 28 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Trong đó, Nguyễn Anh Tuấn nộp 14 tỷ đồng; Trịnh Văn Tuấn 7 tỷ đồng; Trịnh Xuân Thành 5 tỷ đồng; Nguyễn Mạnh Cường và Nguyễn Xuân Long mỗi người 500 triệu đồng.



