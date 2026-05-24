Tuần qua, loạt ngân hàng thay đổi nhân sự cấp cao: Nơi bổ sung lãnh đạo, nơi sếp lớn rời ghế

Làn sóng biến động nhân sự cấp cao tại nhiều ngân hàng tiếp tục diễn ra sôi động trong những tuần cuối tháng 5 khi hàng loạt nhà băng đồng loạt bổ sung, thay thế hoặc điều chỉnh vị trí trong ban điều hành. Trong khi một số ngân hàng tăng cường nhân sự nhằm phục vụ chiến lược tăng trưởng và chuyển đổi số, không ít tổ chức cũng ghi nhận các trường hợp lãnh đạo cấp cao từ nhiệm hoặc được phân công nhiệm vụ mới.

Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank - mã: KLB) vừa công bố quyết định bổ nhiệm bà Vũ Ngọc Lan Châu giữ chức Phó Tổng Giám đốc.

Theo KienlongBank, bà Châu có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng và từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại các tổ chức tín dụng. Ngân hàng kỳ vọng việc bổ sung nhân sự cấp cao sẽ góp phần nâng cao hiệu quả điều hành, hỗ trợ triển khai các mục tiêu chiến lược và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số.

Trước đó, KienlongBank cũng đã bổ nhiệm bà Vũ Thị Phương và ông Phan Đức Kha vào vị trí Phó Tổng Giám đốc nhằm tăng cường hệ sinh thái tài chính và nâng cao năng lực cạnh tranh số.

Sau quyết định mới nhất, Ban điều hành KienlongBank hiện có 8 thành viên dưới sự dẫn dắt của Tổng Giám đốc Trần Hồng Minh, cùng 7 Phó Tổng Giám đốc.

Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - mã: STB) vừa thông qua quyết định chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của ông Vũ Minh Quân theo nguyện vọng cá nhân. Quyết định có hiệu lực từ ngày 22/5/2026.

Ông Quân sinh năm 1972, gia nhập Sacombank từ năm 2005 và từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại ngân hàng. Ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc từ tháng 12/2025, tức mới đảm nhận vai trò này khoảng 6 tháng.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Sacombank liên tục có sự thay đổi ở đội ngũ lãnh đạo cấp cao thời gian gần đây. Trước đó, ngày 11/5, ngân hàng đã bổ nhiệm ông Lưu Danh Đức và ông Nguyễn Hoàng Hải giữ chức Phó Tổng Giám đốc. Hai lãnh đạo này từng đảm nhiệm vị trí tương tự tại LPBank – nơi ông Nguyễn Đức Thụy từng giữ vai trò Chủ tịch HĐQT.

Cùng với đó, Sacombank cũng bổ sung ông Nguyễn Thanh Hiệp – Giám đốc Khối Quản trị rủi ro – tham gia Ban điều hành phụ trách lĩnh vực này. Ông Hiệp sinh năm 1974, gia nhập ngân hàng từ năm 2006 và có nhiều kinh nghiệm trong công tác kiểm soát, quản lý tín dụng.

Tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB - mã: OCB) , nhà băng này vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Shayannasr Hamed giữ chức Phó Tổng Giám đốc.

Ông Shayannasr Hamed có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và quản trị rủi ro tại các tổ chức tài chính quốc tế. Theo OCB, việc kiện toàn nhân sự cấp cao nhằm tăng cường năng lực quản trị, hỗ trợ triển khai chiến lược kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng trong thời gian tới.

Trước đó, OCB cũng ghi nhận biến động đáng chú ý ở cấp điều hành khi ngày 11/5, ông Phạm Hồng Hải gửi đơn từ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc sau gần hai năm đảm nhiệm cương vị này.

Tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB - mã: VIB) , ông Hồ Vân Long không còn đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Ban Dịch vụ tài chính kiêm Giám đốc Tài chính kể từ ngày 18/5/2026.

Thay vào đó, ông Long được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Chiến lược cấp cao. Ông tốt nghiệp cử nhân kinh tế tại Học viện Tài chính và là thành viên Hiệp hội Kiểm toán viên Công chứng Vương quốc Anh (ACCA) từ năm 2003.

Gia nhập VIB từ năm 2008, ông Hồ Vân Long từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính, Giám đốc Khối Ngân hàng bán lẻ và Giám đốc Trung tâm Phát triển năng lực.

Tương tự, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB - mã: SHB) mới đây đã công bố quyết định miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Đỗ Đức Hải theo nguyện vọng cá nhân.

SHB cho biết việc miễn nhiệm được thực hiện theo đúng quy định pháp luật và quy chế quản trị nội bộ. Ngân hàng đồng thời khẳng định hoạt động quản trị, điều hành vẫn được duy trì ổn định và không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi nhân sự này.

Sau khi miễn nhiệm ông Hải, Ban điều hành SHB còn 7 thành viên, gồm Tổng Giám đốc Ngô Thu Hà và 6 Phó Tổng Giám đốc: ông Đỗ Quang Vinh, ông Lê Đăng Khoa, bà Ninh Thị Lan Phương, ông Nguyễn Huy Tài, ông Đinh Ngọc Dũng và bà Nguyễn Thị Thuỳ Phương.