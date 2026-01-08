Áp lực tâm lý đè nặng lên Tuấn Hưng

Tối 7/1, Tuấn Hưng bất ngờ đăng tải một đoạn clip trải lòng trên trang cá nhân, trực tiếp nói về phần trình diễn song ca chưa trọn vẹn của mình trong đêm nhạc diễn ra trước đó vào ngày 3/1 tại Hà Nội. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý khi nam ca sĩ thẳng thắn thừa nhận cảm giác thất vọng và xin lỗi khán giả vì tiết mục không đạt kỳ vọng như mong muốn.

Trong phần caption đính kèm, Tuấn Hưng viết: “Ui sau khi nghe lại phần hát của mình song ca cùng với Bùi Lan Hương mà thấy xấu hổ quá. Lúc tập thì mình tập khác nhưng ra sân khấu thì bị một chút bối rối nên xử lý khác đi thế là hỏng cả tiết mục. Lần đầu tiên hát tại không gian âm nhạc nhà hát Hồ Gươm, một không gian âm nhạc hoàn toàn khác so với bất cứ nơi nào mình từng trình diễn. Hưng sẽ rút kinh nghiệm và tiếp tục cải thiện giọng hát của mình mọi người cùng chờ nhé”.

Tuấn Hưng tự nói về sự cố của mình trong clip đăng tối 7/1

Bài đăng đi kèm video ghi lại khoảnh khắc Tuấn Hưng tự nhìn nhận và bày tỏ sự thất vọng với chính phần thể hiện của mình trong ca khúc Vẫn Nhớ , song ca cùng Bùi Lan Hương. Theo chia sẻ của nam ca sĩ, tiết mục chưa đạt được sự tròn trịa do anh gặp tình trạng oét nốt, cao độ không như mong muốn, đặc biệt ở đoạn cần xử lý kỹ thuật khác xa so với lúc tập. Tuấn Hưng cho biết một phần nguyên nhân đến từ không gian tại Nhà hát Hồ Gươm, cách kiểm soát âm thanh rất khác so với các sân khấu anh từng quen thuộc.

Tuấn Hưng tự trách chính mình

Tuy nhiên, lý do lớn hơn được Tuấn Hưng nhắc đến trong clip lại nằm ở yếu tố tâm lý. Đêm diễn ngày 3/1 trùng với mốc 49 ngày mẹ anh qua đời, khiến tinh thần nam ca sĩ trở nên nhạy cảm và khó giữ được sự ổn định. Dù đã tập luyện kỹ lưỡng trước đó, cảm giác hồi hộp, lo lắng và những dao động cảm xúc đã ảnh hưởng trực tiếp đến màn trình diễn trên sân khấu. Tuấn Hưng thừa nhận bản thân rất muốn mang đến một tiết mục trọn vẹn cho khán giả nhưng kết quả cuối cùng lại chưa như ý, điều khiến anh tự trách và suy nghĩ nhiều sau khi chương trình kết thúc.

Bên dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp và khán giả đã để lại lời an ủi, động viên tinh thần nam ca sĩ. Quốc Thiên cùng khán giả bày tỏ sự cảm thông, cho rằng sự cố trong phần trình diễn không phải là vấn đề quá nghiêm trọng. Trên thực tế, chi tiết này cũng không tạo nên làn sóng tranh cãi lớn, nhưng trong trạng thái tâm lý nhạy cảm hiện tại, có thể thấy Tuấn Hưng đã đặt áp lực khá nặng nề lên chính mình.

Tuấn Hưng vừa góp mặt trong đêm nhạc hôm 3/1 tại Hà Nội (ảnh: Hồ Gươm Opera)

Tuấn Hưng và Bùi Lan Hương (ảnh: Hồ Gươm Opera)

Tính đến thời điểm tháng 1/2026, Tuấn Hưng đang trải qua một giai đoạn nhiều thăng trầm cả trong sự nghiệp lẫn đời sống cá nhân. Sau một năm 2025 với nhiều biến cố, đặc biệt là cú sốc tinh thần lớn khi mất mẹ vào cuối năm, nam ca sĩ từng phải hủy nhiều lịch diễn tại châu Âu để trở về lo tang sự. Anh cũng công khai chia sẻ về việc thay đổi lối sống, ăn chay, thiền định và dành phần lớn thời gian cho gia đình thay vì những cuộc vui như trước.

Ở khía cạnh âm nhạc, Tuấn Hưng vẫn nỗ lực tái xuất dù phải đối mặt với không ít ý kiến trái chiều về phong độ giọng hát. Đêm nhạc đầu tháng 1/2026, nơi anh song ca cùng Bùi Lan Hương, là một trong những lần hiếm hoi nam ca sĩ trực tiếp thừa nhận cảm giác “xấu hổ” vì chưa làm tốt vai trò của mình. Trước đó không lâu, anh cũng ra mắt album Chạm , đánh dấu lần đầu tiên thử sức với vai trò nhạc sĩ sáng tác, tập trung vào những ca khúc viết về mẹ, vợ và các chiêm nghiệm cá nhân, thay vì chỉ gắn với dòng nhạc tình yêu quen thuộc.

Tính đến thời điểm tháng 1/2026, Tuấn Hưng đang trải qua một giai đoạn nhiều thăng trầm cả trong sự nghiệp lẫn đời sống cá nhân (ảnh: FBNV)

Đáng chú ý, Tuấn Hưng từng gây chú ý khi thẳng thắn nói rằng bản thân đã qua thời kỳ đỉnh cao và không còn đặt nặng việc cạnh tranh thứ hạng hay xu hướng. Với anh, âm nhạc ở thời điểm hiện tại mang ý nghĩa chữa lành và tri ân những khán giả vẫn âm thầm đồng hành. Trong bối cảnh đó, đoạn clip xin lỗi và trải lòng mới đây không chỉ là lời giải thích cho một màn trình diễn chưa trọn vẹn, mà còn phản ánh rõ trạng thái cảm xúc thật của một nghệ sĩ đang cố gắng đứng dậy sau những mất mát lớn, bằng sự cầu thị và thái độ nghiêm túc với nghề.