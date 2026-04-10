Tuấn Hưng lên tiếng khi Hương Baby bị chê thẩm mỹ quá đà

Minh Ngọc |

Bà xã Tuấn Hưng từng lên tiếng cho biết đã quá quen với việc bị chê bai ngoại hình.

Bên cạnh quá trình hoạt động nghệ thuật, chuyện hôn nhân của ca sĩ Tuấn Hưng cũng nhận được sự quan tâm của khán giả. Anh và bà xã Hương Baby đã có hơn 1 thập kỷ gắn bó bên nhau. Mỗi lần xuất hiện chung, Tuấn Hưng và Hương Baby lại nhận được sự chú ý từ cư dân mạng.

Ngoài những bình luận tích cực, khoảnh khắc của cặp đôi cũng nhận về nhận xét trái chiều. Cụ thể, có người cho rằng vợ nam ca sĩ đã lạm dụng "dao kéo": "Hương thẩm mỹ nhiều quá mất cái đẹp dễ thương hơn trước". Nhận xét này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Không né tránh, Tuấn Hưng đã trực tiếp phản hồi ngay dưới bình luận. Anh thẳng thắn phủ nhận chuyện bà xã lạm dụng thẩm mỹ: "Vợ mình chưa bao giờ sửa một cái gì trên mặt bạn ơi." Câu trả lời ngắn gọn nhưng dứt khoát của nam ca sĩ lập tức nhận được nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự đồng tình, cho rằng việc đánh giá ngoại hình người khác một cách chủ quan là điều không nên, đặc biệt khi chưa có thông tin xác thực.

Ca sĩ Tuấn Hưng lên tiếng bênh vực khi bà xã bị đánh giá lạm dụng thẩm mỹ. Ảnh: Chụp màn hình

Nam ca sĩ khẳng định Huơng Baby chưa chỉnh sửa bất cứ điểm nào trên gương mặt. Ảnh: FBNV

Vào tháng 3/2026, bà xã của Tuấn Hưng cũng từng trở thành tâm điểm bàn tán về ngoại hình khi xuất hiện tại một sự kiện. Nhiều ý kiến cho rằng diện mạo của Hương Baby có phần khác lạ, kém tươi tắn hơn thường thấy, thậm chí có bình luận nhận xét cô "xuống sắc nhanh" gây bất ngờ.

Hương Baby cũng từng bị chê bai ngoại hình khi tham gia một sự kiện vào tháng 3/2026. Ảnh: Tổng hợp

Hương Baby chia sẻ: "Mỗi năm ít nhất là 2,3 lần cứ mỗi lần đi event hay xuất hiện ở đâu mà không make up hoặc không chuẩn bị trước xong bị quay góc mặt dìm là y rằng bị cộng đồng mạng chê tơi tả. Thật ra hồi xưa mình cũng stress ghê lắm, có những thời điểm mất ăn mất ngủ luôn phải 1 tuần mới hoàn hồn. Nhưng sau khi tu tập 6 năm nay, và ăn chay trường gần 4 năm nay thì giờ mình cũng quen rồi, và hoan hỷ về chuyện đó.

Nhiều lúc khi họ chê mình cũng là như đang giải bớt nghiệp cho mình, nghĩ vậy lại thấy hoan hỷ nè. Với từ lúc sinh ra đến giờ mình nổi tiếng với việc không ăn ảnh rồi nên phải chấp nhận thôi, ai bảo không ăn hình. Cũng gần U40 rồi nên thật sự thấy mình quá may mắn được ông trời thương ưu ái cho vẫn trẻ khoẻ như vậy là tốt lắm rồi ạ. Biết ơn cuộc đời, biết ơn gia đình bố mẹ, chồng con luôn yêu thương mình hết mực. Đặc biệt là người đàn ông của đời tôi luôn yêu thương chiều vợ lắm, biết ơn những người thân xung quanh luôn bảo vệ mình vô điều kiện".

Sau đó, cô lên tiếng cho biết đã quá quen với việc bị chê bai ngoại hình. Ảnh: FBNV

Sau hơn một thập niên gắn bó, hôn nhân của Tuấn hưng và Hương Baby được ngưỡng mộ vì ngày càng gắn bó bền chặt. Ảnh: FBNV

Vợ của Tuấn Hưng từng được biết đến là một trong những hot girl nổi bật của Hà thành. Ảnh: FBNV

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Đi Audi vẫn đòi đổ xăng miễn phí, nam tài xế bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ

Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

