Tàu tuần dương tên lửa chạy bằng năng lượng hạt nhân Dự án 1144 mang tên Đô đốc Nakhimov của Nga nổi tiếng vì trải qua hơn 25 năm hiện đại hóa với số tiền khổng lồ. Nhưng sự chỉ trích có thể thay đổi khi nó sắp được đưa vào hoạt động trở lại.

Nhà quan sát Thord Are Iversen dựa trên hình ảnh vệ tinh nhận thấy con tàu đã chuẩn bị cho các cuộc thử nghiệm trên biển tiếp theo. Đây là chuyến hải trình đầu tiên của nó tính từ đầu năm 2026.

Trang Defense Express cho biết thêm quy trình khử từ đang được thực hiện tại bến, một động thái mà các tàu phải trải qua như một phần của bảo trì, trước khi tham gia chiến dịch hoặc sau khi sửa chữa/hiện đại hóa.

Điều này nghĩa là rất có khả năng người Nga đang chuẩn bị tiếp tục thử nghiệm tàu tuần dương hạt nhân của họ. Việc hoàn thành giai đoạn trước đó đã được báo cáo vào tháng 9/2025, khi con tàu tiến ra biển.

Có vẻ như cuối cùng người Nga sắp hoàn thành việc hiện đại hóa tàu tuần dương Đô đốc Nakhimov kéo dài hơn 25 năm và đưa nó trở lại hoạt động.

Tuy nhiên, hiện rất khó để nói về thời gian cụ thể, vì chưa có thông tin chi tiết nào liên quan đến việc thực hiện dự án. Thậm chí ở giai đoạn "tiên tiến" như lúc này, vẫn có khả năng công việc bị "trì hoãn" thêm nhiều năm.

Đồng thời công việc tại Liên bang Nga đã được đẩy mạnh vì một lý do khác, đó là hiện tại, tàu tuần dương hạt nhân duy nhất còn hoạt động của họ - chiếc "Peter Đại đế" cũng thuộc Dự án 1144, đã xuống cấp nghiêm trọng và cần ít nhất là một đợt đại tu lớn.

Hơn nữa còn có những cuộc thảo luận về việc nó sẽ bị loại bỏ hoàn toàn, vì vậy cần một tàu thay thế. Tàu Đô đốc Nakhimov là sự kế nhiệm hợp lý, vì nó đã dành nhiều thời gian ở bến hơn là hoạt động thực tế, cho nên không bị hao mòn nhiều.

Nó cũng sắp trải qua quá trình hiện đại hóa, bao gồm việc thay thế 20 tên lửa chống hạm P-700 Granit cũ bằng 80 bệ phóng đa năng UKSK 3S14 có thể sử dụng cho các loại đạn Kalibr, Onyx và Zircon.

Bất chấp kho vũ khí tương lai hùng mạnh như vậy, câu hỏi đặt ra là liệu một tàu tuần dương hạt nhân như thế có còn phù hợp trên chiến trường hay không.

Nó trở thành mục tiêu rất hấp dẫn cho các cuộc tấn công khi tập trung một lượng lớn vũ khí hủy diệt. Tuy nhiên, người Nga có lẽ không quá lo lắng về điều này, bởi vì trước hết họ cần một con tàu mạnh mẽ để diễu binh và duy trì uy tín.

Bên cạnh đó, Nga cũng không xem thiết kế của mình lạc hậu, họ đang so sánh nó với thiết giáp hạm lớp Trump mà người Mỹ đang chuẩn bị đóng mới, khi đó chiếc Đô đốc Nakhimov sẽ là đối thủ xứng tầm.