Sự trở lại của con tàu là rất quan trọng đối với Hải quân Nga, đặc biệt sau khi tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov đã nhận quyết định loại biên do công việc sửa chữa quá phức tạp và tốn kém.
Tuần dương hạm Đô đốc Nakhimov hoàn thành bài thử nghiệm đầu tiên trên biển
Bạch Dương |
Tuần dương hạm hạt nhân Đô đốc Nakhimov đang gấp rút hoàn thành quá trình chạy thử nghiệm để sớm quay lại đội hình tác chiến của Hải quân Nga.
