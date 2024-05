Trong năm 2023, các thành viên thuộc hệ sinh thái họ Tuấn Ân trở thành cái tên quen thuộc khi liên tục trúng hàng loạt gói thầu lớn với tổng trị giá lên đến hàng trăm tỷ đồng tại nhiều đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC).

Mới đây, Tổng công ty Điện lực TP.HCM vừa quyết định cấm CTCP Thiết bị điện Tuấn Ân (địa chỉ tại 71 Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM) tham gia hoạt động đấu thầu đối với các gói thầu do Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc Tổng công ty làm chủ đầu tư trong thời gian 4 năm, bắt đầu từ ngày 6/5/2024.

Nguyên nhân là do Thiết bị điện Tuấn Ân đã có hành vi gian lận trong đấu thầu, vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu khi tham gia lựa chọn nhà thầu thực hiện "Gói thầu số 39-2022 Mua sắm biến dòng điện trung thế các loại" và "Gói thầu số 40-2022 Mua sắm biến điện áp trung thế thuộc Kế hoạch vật tư thiết bị mua sắm tập trung năm 2022" do Tổng công ty làm chủ đầu tư, trực tiếp mời thầu.

Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, CTCP Tập đoàn Tuấn Ân được thành lập cuối năm 2009, đặt trụ sở tại huyện Hòa Đức, tỉnh Long An. Doanh nghiệp này là thành viên trong hệ sinh thái Tuấn Ân Group của ông Huỳnh Tuấn Ân (SN 1963).

Hệ sinh thái của nhóm này còn có loạt doanh nghiệp "họ" Tuấn Ân hoạt động trong lĩnh vực phân phối thiết bị và phụ kiện ngành điện khác là Công ty TNHH Tuấn Ân Hà Nội, Công ty TNHH Tuấn Ân miền Bắc, Công ty TNHH Tuấn Ân Ninh Bình, Công ty TNHH Tuấn Ân Nha Trang, Công ty TNHH Tuấn Ân Khánh Hòa, Công ty TNHH Tuấn Ân miền Tây, Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Thương mại Tuấn Ân, CTCP Tuấn Ân Đà Nẵng, Công ty TNHH Tuấn Ân Thái Nguyên, Công ty TNHH Tuấn Ân Nghệ An, Công ty TNHH Tuấn Ân Đồng Nai, Công ty TNHH Tuấn Ân Bình Dương (đã ngừng hoạt động), Công ty TNHH Tuấn Ân Lào Cai, Công ty TNHH Tuấn Ân Hải Phòng, CTCP Thiết bị điện Tuấn Ân. Bên cạnh đó còn có CTCP Cửa sổ Châu Mỹ.

Trong năm 2023, các thành viên thuộc hệ sinh thái của nhóm này không chỉ là cái tên nổi bật tại khu vực TP.HCM mà còn là cái tên quen thuộc khi trúng đấu giá nhiều gói thầu lớn của các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNEPC) với tổng giá trị lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Cụ thể, tại Công ty Điện lực Bắc Ninh, liên danh CTCP Thiết bị điện Tuấn Ân - CTCP dây cáp điện Việt Nam trúng gói thầu lớn là "Gói thầu số 15: mua sắm dây dẫn, cách điện và phụ kiện phục vụ các danh mục SCL năm 2023" (giá gói thầu hơn 11,077 tỷ đồng, giá trúng thầu hơn 9,757 tỷ đồng) do ông Đặng Đình Minh, Phó giám đốc Công ty Điện lực Bắc Ninh phê duyệt.

Tại Công ty Điện lực Bắc Giang, liên danh Công ty TNHH Tuấn Ân Miền Bắc - CTCP Thương mại quốc tế Đại Hoàng Minh - CTCP Thiết bị điện Sơn Đông - CTCP Sản xuất cơ khí và thương mại Thái Dương trúng gói thầu "Gói thầu 01.01: Mua sắm VTTB phục vụ sản xuất kinh doanh quý I năm 2023" (giá gói thầu hơn 9,9 tỷ đồng; giá trúng thầu gần 8,299 tỷ đồng); liên danh Công ty TNHH Tuấn Ân Miền Bắc - Công ty TNHH Dây và cáp điện Trường Thịnh - CTCP Tập đoàn HANAKA - CTCP Điện công nghiệp Hà Nội - Công ty TNHH LIS Việt Nam trúng gói thầu "Gói thầu: Mua sắm vật tư thiết bị, thuộc các công trình: Thay thế máy biến áp phân phối, cải tạo các mạch vòng, đa chia - đa nối lưới điện trung áp năm 2023" (giá gói thầu hơn 25,338 tỷ đồng; giá trúng thầu hơn 24,062 tỷ đồng); liên danh Công ty TNHH Tuấn Ân Miền Bắc - CTCP Thương mại quốc tế Đại Hoàng Minh, CTCP Chế tạo máy biến thế và thiết bị ABS, CTCP Thiết bị điện Hàn Quốc trúng gói thầu "Gói thầu: Mua sắm vật tư thiết bị, công trình: Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã Hồng Thái, Quảng Minh, Tiên Sơn và thị trấn Nếnh, thị trấn Bích Động huyện Việt Yên năm 2024" (giá gói thầu gần 5,955 tỷ đồng; giá trúng thầu hơn 5,869 tỷ đồng). Cả 3 gói thầu này đều do ông Nguyễn Bá Sơn, Giám đốc Công ty Điện lực Bắc Giang phê duyệt.

Tại Công ty Điện lực Cao Bằng, Công ty TNHH Tuấn Ân Miền Bắc trúng gói thầu "Mua sắm dây, sứ, phụ kiện và thiết bị đóng cắt công trình: Xây dựng xuất tuyến trung áp 35kV sau TBA 110kV Chu Trinh" (giá gói thầu 1,229 tỷ đồng; giá trúng thầu 883 triệu đồng) do ông Vũ Xuân Linh, Giám đốc Công ty Điện lực Cao Bằng phê duyệt.

Tại Công ty Điện lực Hà Giang, liên danh Công ty TNHH Tuấn Ân miền Bắc - Công ty TNHH Dây và cáp điện Trường Thịnh trúng gói thầu "Gói thầu số 1- Mua sắm VTTB phục vụ SXKD quý 1 năm 2023" (giá gói thầu hơn 3,757 tỷ đồng; giá trúng thầu gần 3,51 tỷ đồng) do ông Hoàng Văn Thiện, Giám đốc Công ty Điện lực Hà Giang phê duyệt.

Tại Công ty Điện lực Hà Nam, liên danh Công ty TNHH Tuấn Ân Miền Bắc - CTCP Vina Electric - Công ty TNHH Dây và cáp điện Vạn Xuân trúng gói thầu "Mua sắm VTTB phục vụ sửa chữa thường xuyên quý IV năm 2022 Công ty Điện lực Hà Nam" (giá gói thầu hơn 3,313 tỷ đồng; giá trúng thầu gần 3,266 tỷ đồng); liên danh Công ty TNHH Tuấn Ân Miền Bắc - Công ty TNHH Dây và cáp điện Thăng Long trúng gói thầu "Mua sắm vật tư thiết bị và phụ kiện các loại phục vụ SCL lưới điện năm 2023 trên địa bàn huyện Bình Lục" (giá gói thầu 2,125 tỷ đồng; giá trúng thầu gần 2,071 tỷ đồng); liên danh Công ty TNHH Tuấn Ân Miền Bắc - Công ty TNHH Dây và cáp điện Trường Thịnh - CTCP Sứ thủy tinh cách điện (PGI) trúng gói thầu "Mua sắm dây cáp điện, cách điện, thiết bị bảo vệ, đóng cắt và phụ kiện các loại phục vụ thay công tơ đo xa và SCTX quý II năm 2023" (giá gói thầu 5,529 tỷ đồng; giá trúng thầu hơn 5,417 tỷ đồng); liên danh Công ty TNHH Tuấn Ân Ninh Bình - Công ty TNHH Dây và cáp điện Yên Viên - CTCP Đầu tư EPT trúng gói thầu "Mua sắm VTTB phục vụ PTM khách hàng và SCTX quý III năm 2023 Công ty Điện lực Hà Nam" (giá gói thầu hơn 2,754 tỷ đồng; giá trúng thầu gần 2,703 tỷ đồng); liên danh Công ty TNHH Tuấn Ân Ninh Bình - CTCP Tập đoàn Hoàng Mai trúng gói thầu "Mua sắm VTTB phục vụ chỉnh trang 5S lưới điện năm 2023 Công ty Điện lực Hà Nam" (giá gói thầu gần 1,195 tỷ đồng 1,057 tỷ đồng). Cả 5 gói thầu này đều do ông Ngô Quốc Huy, Giám đốc Công ty Điện lực Hà Nam phê duyệt.

Tại Công ty Điện lực Hà Tĩnh, liên danh Công ty TNHH Tuấn Ân Miền Bắc - Công ty TNHH Dây và cáp điện Trường Thịnh - CTCP Đầu tư EPT trúng gói thầu "Gói thầu số 1: Mua sắm các loại vật tư thiết bị; Hạng mục: Mua sắm vật tư phục vụ công tác phát triển khách hàng mới quý I và quý II năm 2023 cho các điện lực trực thuộc" (giá gói thầu hơn 6,568 tỷ đồng; giá trúng thầu gần 6,504 tỷ đồng) do ông Lê Quang Thái, Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh phê duyệt.

Tại Công ty Điện lực Hòa Bình, liên danh Công ty TNHH Tuấn Ân Miền Bắc - CTCP Đầu tư EPT trúng gói thầu "Gói thầu số 3: Mua sắm thiết bị điện,công trình: Mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh đợt 1 năm2023 – Công ty Điện lực Hòa Bình" (giá gói thầu hơn 7,222 tỷ đồng; giá trúng thầu hơn 7,111 tỷ đồng); Công ty TNHH Tuấn Ân Miền Bắc trúng gói thầu "Gói thầu: Mua sắm vật tư thiết bị,công trình: Mua sắm SCTX thay công tơ điện tử đợt 2 năm 2023" (giá gói thầu gần 948 triệu đồng; giá trúng thầu hơn 730 triệu đồng) đều do ông Nguyễn Phúc Thịnh, Giám đốc Công ty Điện lực Hòa Bình phê duyệt.

Tại Công ty Điện lực Tuyên Quang, liên danh Công ty TNHH Tuấn Ân Miền Bắc - CTCP Thiết bị điện và Xây dựng công nghiệp Việt Nam trúng gói thầu "Gói thầu 04/TB: Mua thiết bị công trình: 04 công trình ĐTXD bổ sung năm 2022" (giá gói thầu gần 2,944 tỷ đồng; giá trúng thầu gần 2,631 tỷ đồng) do ông Hà Huy Tâm, Giám đốc Công ty Điện lực Tuyên Quang phê duyệt.

Tại Công ty Điện lực Lạng Sơn, liên danh Công ty TNHH Tuấn Ân miền Bắc - CTCP Thiết bị điện Hàn Quốc trúng gói thầu "Gói thầu số II: Mua sắm VTTB cho các công trình xuất tuyến trung áp 35kV sau các TBA 110kV Tràng Định thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu các công trình xuất tuyến trung áp 35kV sau cácTBA 110kV T2 Hữu Lũng; Tràng Định năm 2022" (giá gói thầu hơn 9,165 tỷ đồng; giá trúng thầu hơn 8,551 tỷ đồng); liên danh Công ty TNHH Tuấn Ân Miền Bắc - CTCP Sản xuất biến thế HBT Việt Nam - CTCP Cơ điện Haeco - CTCP Thiết bị điện Sơn Đông - CTCP Điện công nghiệp Hà Nội - Công ty TNHH Dây và cáp điện Trường Thịnh trúng gói thầu "Gói thầu số I: Mua sắm VTTB cho các công trình ĐTXD năm 2023 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu các công trình đầu tư xây dựng năm 2023" (giá gói thầu hơn 13,355 tỷ đồng; giá trúng thầu hơn 12,863 tỷ đồng); liên danh Công ty TNHH Tuấn Ân miền Bắc - Công ty TNHH Dây và cáp điện Yên Viên - CTCP Điện công nghiệp Hà Nội trúng gói thầu "Gói thầu số 01: Mua sắm VTTB triển khai tự động hóa mạch vòng lưới điệntrung áp tỉnh Lạng Sơn năm 2023 thuộc công trình triển khai tự động hóa mạch vòng lưới điện trung áp tỉnh Lạng Sơn năm 2023" (giá gói thầu hơn 4,029 tỷ đồng; giá trúng thầu hơn 3,826 tỷ đồng) đều do ông Phạm Ngọc Minh, Giám đốc Công ty Điện lực Lạng Sơn phê duyệt.

Tại Công ty Điện lực Nam Định, liên Công ty TNHH Tuấn Ân miền Bắc - Công ty TNHH Dây và cáp điện Vạn Xuân trúng gói thầu "Gói thầu: Mua sắm vật tư thiết bị thuộc các hạng mục: Sửa chữa lớn lưới điện trung hạ thế năm 2023 TP. Nam Định, huyện Vụ Bản" (giá gói thầu gần 3,915 tỷ đồng; giá trúng thầu hơn 3,839 tỷ đồng); liên danh Công ty TNHH Tuấn Ân Ninh Bình - CTCP Máy biến thế Việt Nam trúng gói thầu "Gói thầu: Mua sắm MBA và VTTB 3 dự án ĐTXD bổ sung năm 2022 theo danh mục số 2233/QĐ-EVNNPC" (giá gói thầu hơn 9,490 tỷ đồng; giá trúng thầu gần 8,973 tỷ đồng); liên danh Công ty TNHH Tuấn Ân Ninh Bình - CTCP Vina Electric - Công ty TNHH dây và cáp điện Trường Thịnh trúng gói thầu "Mua sắm VTTB phục vụ SCTX lưới điện đợt 1 năm 2023" (giá gói thầu gần 8,561 tỷ đồng; giá trúng thầu hơn 8,135 tỷ đồng);

Liên danh Công ty TNHH Tuấn Ân Ninh Bình - Công ty TNHH Dây và cáp điện Thăng Long trúng gói thầu "Gói thầu: Mua sắm VTTB phục vụ SCTX lưới điện và lắp đặt, di chuyển dây sau công tơ đợt 1 năm 2023" (giá gói thầu hơn 7,719 tỷ đồng; giá trúng thầu gần 7,172 tỷ đồng); liên danh Công ty TNHH Tuấn Ân miền Bắc - CTCP Thiết bị điện Hàn Quốc trúng gói thầu "Mua sắm VTTB phục vụ SCTX lưới điện đợt 2 năm 2023 và lắp đặt, di chuyển dây sau công tơ" (giá gói thầu gần 5,150 tỷ đồng; giá trúng thầu gần 4,845 tỷ đồng); liên danh Công ty TNHH Tuấn Ân Ninh Bình - CTCP Năng lượng Điện Dầu khí trúng gói thầu "Mua sắm VTTB 3 dự án xuất tuyến Đông Bình theo danh mục ĐTXD bổ sung năm 2023 số 675/QĐ-EVNNPC" (giá gói thầu hơn 1,312 tỷ đồng; giá trúng thầu gần 1,217 tỷ đồng). Các gói thầu này đều do ông Trần Mạnh Sỹ, Giám đốc Công ty Điện lực Nam Định phê duyệt

Tại Công ty Điện lực Nghệ An, liên danh Công ty TNHH Tuấn Ân Miền Bắc - CTCP Thiết bị điện MBT trúng gói thầu "Gói thầu: Mua sắm thiết bị đóngcắt các loại đợt 2 năm 2022" (giá gói thầu hơn 1,462 tỷ đồng; giá trúng thầu gần 1,395 tỷ đồng); liên danh Công ty TNHH Tuấn Ân Nghệ An - Công ty TNHH đầu tư và sản xuất Hải Dương trúng gói thầu "Gói thầu: Mua sắm dây dẫn, cách điện và phụ kiện cho các hạng mục sửa chữa lớn đợt 3 năm 2023" (giá gói thầu gần 4,368 tỷ đồng; giá trúng thầu hơn 4,320 tỷ đồng) đều do ông Bành Hồng Hiển, Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An phê duyệt.

Tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách ở mức thấp

Tại Công ty Điện lực Phú Thọ, liên danh Công ty TNHH Tuấn Ân miền Bắc - Công ty TNHH Dây và cáp điện Trường Thịnh - CTCP Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP Đầu tư và Cung ứng thiết bị điện lực trúng gói thầu "Mua sắm VTTB phục vụSXKD 6 tháng đầu năm 2023" (giá gói thầu hơn 20,605 tỷ đồng; giá trúng thầu gần 20,245 tỷ đồng); liên danh Công ty TNHH Tuấn Ân Miền Bắc - Công ty TNHH Dây và cáp điện Thăng Long trúng gói thầu "MSHH31: Cung cấp vật tư, thiết bị công trình: Xuất tuyến 35kV lộ 375 Trạm 110kV Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ" (giá gói thầu gần 2,041 tỷ đồng; giá trúng thầu gần 1,934 tỷ đồng); liên danh Công ty TNHH Tuấn Ân miền Bắc - Công ty TNHH Dây và cáp điện Đại Thanh - CTCP Chế tạo điện cơ Hà Nội, CTCP Cơ điện Haeco trúng gói "MSHH39: Cung cấp vật tư, thiết bị thuộc công trình: Chống quá tải, giảm bán kính cấp điện, giảm tổn thất điện năng, cải thiện chất lượng điện áp lưới điện hạ áp khu vực huyện Thanh Ba, Đoan Hùng, Hạ Hòa năm 2023" (giá gói thầu gần 5,908 tỷ đồng; giá trúng thầu hơn 5,623 tỷ đồng) đều do ông Nguyễn Quang Lâm, Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ phê duyệt.

Tại Công ty Điện lực Thái Nguyên, liên danh Công ty TNHH Tuấn Ân miền Bắc - CTCP Dây cáp điện Việt Nam trúng gói thầu "Gói 2: Mua sắm dây dẫn, sứ và phụ kiện trung hạ thế, Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường dây 35kV lộ 377 E6.19 (từ cột số 05 đến cột số 72) liên thông mạch vòng với 376 E6.3" (giá gói thầu hơn 3,403 tỷ đồng; giá trúng thầu hơn 2,406 tỷ đồng); gói thầu "Gói 2: Mua sắm dây dẫn, sứ và phụ kiện trung hạ thế, Cự án: Cải tạo, nâng cấp đường dây 35kV lộ 377E6.19 (từ cột số 72 đến cột số 152) liên thông mạch vòng với 376 E6.3" (giá gói thầu gần 3,158 tỷ đồng; giá trúng thầu gần 2,5 tỷ đồng); gói thầu "Gói 2: Mua sắm dây dẫn, sứ và phụ kiện trung hạ thế, Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường dây 35kV lộ 377 E6.19 (từ cột số 152 đến cột số232) liên thông mạch vòng với 376 E6.3" (giá gói thầu gần 3,407 tỷ đồng; giá trúng thầu gần 2,594 tỷ đồng) và gói thầu "Gói 1: Mua sắm vật tư phục vụ thay công tơ điện tử, thay hòm công tơ cũ nát kết hợp chỉnh trang 5S, thuộc hạng mục thay công tơ điện tử, thay hòm công tơ cũ nát kết hợp chỉnh trang 5S lưới điện hạ thế sau TBA công cộng tại các Điện lực lần 2 năm 2023" (giá gói thầu hơn 5,894 tỷ đồng; giá trúng thầu hơn 5,426 tỷ đồng).

Nhiều gói thầu mà các thành viên thuộc hệ sinh thái của nhóm này trúng nêu trên có tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách ở mức thấp, còn có gói với mức tiết kiệm gần như bằng 0. Ảnh: daibieunhandan.vn

Cũng tại đơn vị này, liên danh Công ty TNHH Tuấn Ân miền Bắc - Công ty TNHH Dây và cáp điện Vạn Xuân trúng gói thầu "Gói 1: Mua sắm dây dẫn, vật tưvà phụ kiện thuộc hạng mục SCL: Lưới điện trung áp khu vực Đồng Hỷ, Thành phố: 1. ĐZ 473E6.2 nhánh rẽ Khe Mo 6+7 - Điện lực Đồng Hỷ. 2. ĐZ 373TCCN nhánh rẽ Minh lập, nhánh rẽ Minh Lập 5+6 - Điện lực Đồng Hỷ. 3. ĐZ 474E6.2:2NR Xóm Táo, NR Quang Trung; ĐZ 477E6.5: NR Cầu Thông, NR Công Nghiệp 1, NR Công Nghiệp 2, NR Bắc Lương; ĐZ 471E6.5 NR Nhà Khách LKM - Điện lực TP. Thái Nguyên. 4. ĐZ 473E6.4: NR Bãi Rác; ĐZ 475E6.4: NR Cao Đẳng GT; ĐZ 472E6.2: Cáp ngầm NR Quảng Trường Võ Nguyên Giáp - Điện lực TP. Thái Nguyên" (giá gói thầu gần 2,211 tỷ đồng; giá trúng thầu hơn 2,169 tỷ đồng). Tất cả các gói thầu trên đều do ông Trần Hồ Nam, Giám đốc Công ty Điện lực Thái Nguyên phê duyệt.

Tại Công ty Điện lực Thái Bình, liên danh Công ty TNHH Tuấn Ân miền Bắc - Công ty TNHH Dây và cáp điện Đại Thanh - CTCP Dây và cáp điện Thượng Đình - CTCP Giải pháp dịch vụ Trường Việt trúng gói thầu "Mua sắm dây dẫn cách điện và phụ kiện... phục vụ công trình đầu tư xây dựng các xuất tuyến trung áp sau trạm biến áp 110kV Châu Giang, tỉnh Thái Bình" (giá gói thầu gần 10,883 tỷ đồng; giá trúng thầu hơn 10,229 tỷ đồng); liên danh Công ty TNHH Tuấn Ân Ninh Bình - CTCP Thiết bị Điện MBT - CTCP Dây và cáp điện Thượng Đình – CTCP Thiết bị điện Hàn Quốc - CTCP Giải pháp dịch vụ Trường Việt trúng gói thầu "Mua sắm vật tưphục vụ các công trình đầu tư xây dựng năm 2023 tỉnh Thái Bình" (giá gói thầu gần 27,53 tỷ đồng; giá trúng thầu hơn 26,805 tỷ đồng);

Liên danh Công ty TNHH Tuấn Ân Ninh Bình - Công ty TNHH Dây và cáp điện Vạn Xuân - Công ty TNHH Dây và cáp điện Trường Thịnh - CTCP Thiết bị điện Sơn Đông - CTCP Thiết bị công nghệ Mipec - Công ty TNHH xây dựng sản xuất và Thương mại Xuân Sơn trúng gói thầu "Mua sắm vật tư phục vụcông tác sửa chữa thường xuyên quý I năm 2023 tỉnh Thái Bình" (giá gói thầu hơn 16,715 tỷ đồng; giá trúng thầu hơn 16,225 tỷ đồng); liên danh Công ty TNHH Tuấn Ân Ninh Bình - CTCP Thiết bị Điện MBT trúng gói thầu "MBA-G03: Mua sắm tập trung vật tư, thiết bị (A cấp)" (giá gói thầu gần 28,136 tỷ đồng; giá trúng thầu hơn 27,852 tỷ đồng); liên danh Công ty TNHH Tuấn Ân Ninh Bình - CTCP Thiết bị điện MBT - Công ty TNHH dây và cáp điện Trường Thịnh - CTCP Thiết bị điện Hàn Quốc - CTCP Giải pháp dịch vụ Trường Việt trúng gói thầu "Mua sắm vật tưphục vụ các công trình đầu tư xây dựng năm 2024 tỉnh Thái Bình" (giá gói thầu gần 36,129 tỷ đồng; giá trúng thầu hơn 35.54 tỷ đồng). Các gói thầu này đều do ông Lê Bá Quyết, Giám đốc Công ty Điện lực Thái Bình phê duyệt.

Công ty Điện lực Thanh Hóa, liên danh Công ty TNHH Tuấn Ân Miền Bắc - CTCP Công nghiệp Đông Hưng - Công ty TNHH Dây và cáp điện Vạn Xuân trúng gói thầu "Gói thầu: Mua sắm các loại VTTB cho SCL lưới điện trung, hạ áp năm 2023 - Điện lực Bá Thước, Thạch Thành, Cẩm Thủy, Như Thanh, Quan Hóa, Mường Lát (TH22-28) thuộc kế hoạch: Mua sắm VTTB cho công tác SCL năm 2023" (giá gói thầu gần 7,446 tỷ đồng; giá trúng thầu hơn 7,216 tỷ đồng); liên danh Công ty TNHH Tuấn Ân miền Bắc - Công ty TNHH Dây và cáp điện Thăng Long - CTCP Vina Electric – CTCP Dây và cáp điện Thượng Đình – Công ty TNHH Cơ điện xây dựng thủy lợi Hồng Trường trúng gói thầu "Mua sắm các loại VTTB cho SCL lưới điện trung, hạ áp năm 2023 - Điện lực Hoằng Hóa, Bỉm Sơn, Như Xuân, Thiệu Hóa, Yên Định, Hậu Lộc, Nga Sơn, Nghi Sơn (TH22-30) thuộc Kế hoạch: Mua sắm VTTB cho công tác SCL năm 2023" (giá gói thầu hơn 6,789 tỷ đồng; giá trúng thầu gần 6,697 tỷ đồng) đều do ông Lê Thanh Bình, Phó giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa ký phê duyệt.

Một thông tin chú ý, nhiều gói thầu mà các thành viên thuộc hệ sinh thái của nhóm này trúng nêu trên có tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách ở mức thấp, còn có gói với mức tiết kiệm gần như bằng 0.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) phát hiện vụ án "Đưa, nhận hối lộ; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng..." xảy ra tại CTCP Tập đoàn Tuấn Ân (Tập đoàn Tuấn Ân), Công ty Điện lực tỉnh Bình Thuận (EVN Bình Thuận) và các đơn vị liên quan. C03 đã khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 17 bị can, trong đó có ông Huỳnh Tuấn Ân, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Tuấn Ân cùng nhiều cán bộ EVN Bình Thuận. Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2024, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, thiết bị điện trong vụ án tại EVN Bình Thuận và Tập đoàn Tuấn Ân bị nâng khống giá từ vài chục đến vài trăm phần trăm; thậm chí 300%.