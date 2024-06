Tựa như phim ngôn tình: Đoàn Văn Hậu nắm tay Doãn Hải My đi dạo bên bờ biển, nhan sắc mẹ bỉm sau 1 tháng sinh con gây sốt

Trên trang cá nhân, "hot mom" Doãn Hải My mới đây đã cập nhật hình ảnh khi cô cùng chồng là hậu vệ Đoàn Văn Hậu đi lễ ở Côn Đảo. Doãn Hải My diện trang phục trang nhã, lịch sự, tóc buông xoã dịu dàng. Dáng vẻ của mẹ bỉm sữa thanh thoát, xinh đẹp khiến fan mê mẩn. Sau sinh một tháng, Doãn Hải My đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng mảnh mai, phong độ nhan sắc của Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 ngày càng đằm thắm.

Doãn Hải My tình tứ dựa vào Văn Hậu khi chụp ảnh bên bờ biển. Chàng hậu vệ đội tuyển Việt Nam nở nụ cười hạnh phúc. Khoảnh khắc khác, cả hai nằm tay đi dạo trên bờ biển. Vẫn là Văn Hậu đi trước, dắt tay Hải My theo sau. Chỉ vài giây ngắn ngủi cũng đủ khiến dân tình xuýt xoa vì chuyện tình cảm đẹp, dễ thương của cặp đôi hot nhất nhì làng bóng đá.

Văn Hậu và Hải My tình tứ bên nhau

Đầu tháng 5/2024, Doãn Hải My hạ sinh con trai đầu lòng cho Đoàn Văn Hậu sau 7 tháng về chung một nhà. Cặp đôi bận rộn với cuộc sống bỉm sữa, chăm sóc con cưng. Cả Hải My và Văn Hậu đều thích chia sẻ những khoảnh khắc của con lên mạng xã hội. Tuy nhiên đôi vợ chồng trẻ vẫn khéo léo che dung mạo của nhóc tỳ, chờ ngày bé cứng cáp hơn mới chính thức khoe diện mạo của bé Lúa.

Trong thời gian chăm con, Doãn Hải My cũng thường xuyên lên mạng chia sẻ cùng hội mẹ bỉm sữa và các fan nữ chuyện chăm con cũng như chăm sóc cơ thể của người mẹ để phục hồi nhanh chóng.

Khoảnh khắc đẹp như truyện ngôn tình của cặp đôi Hậu - My

Doãn Hải My xinh đẹp hậu sinh con