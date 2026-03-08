Từ Xôi Lạc TV đến phần mềm crack: Vì sao nội dung “lậu” vẫn phổ biến?

Nhiều người dùng chọn không mua phần mềm bản quyền khi mua máy tính vì chi phí phát sinh.

Những cái lắc đầu trước bản quyền

Một buổi chiều trên đường Trần Não, phường An Khánh, TP Hồ Chí Minh, một người đàn ông khoảng 30 tuổi vừa thanh toán hơn 20 triệu đồng cho một chiếc máy tính xách tay mới. Anh mở máy, kiểm tra vài thao tác rồi hỏi nhân viên bán hàng một câu quen thuộc: “Sao không có Microsoft Word?”.

Nhân viên giải thích ngắn gọn: "Máy bây giờ không còn cài sẵn phần mềm như trước. Nếu muốn dùng Word, phải mua bản quyền. Giá khoảng 2 triệu đồng trọn đời".

Người khách khựng lại rồi lắc đầu. Anh quyết định mang máy về mà không mua bản quyền phần mềm ngay lúc đó.

Một quyết định nhỏ. Nhưng là hình ảnh quen thuộc trong nhiều cửa hàng công nghệ ở Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Thế Nhã, Giám đốc ngành hàng dịch vụ của hệ thống FPT Shop, chỉ khoảng 30% khách hàng mua máy sẵn sàng trả thêm tiền cho phần mềm bản quyền.

“Nhiều khách hiểu tầm quan trọng của bản quyền và bảo mật. Nhưng khi phải chi thêm một khoản tiền ngay lúc mua máy, họ vẫn cân nhắc”, ông Nhã cho biết.

Khoảng trống đó thường được lấp đầy ở nơi khác.

Phần mềm, nội dung “lậu” đầy rẫy trên mạng

Chỉ cần vài giây trên Google hoặc Facebook.

Các từ khóa như “cài phần mềm bản quyền giá rẻ”, “Netflix giá rẻ”, “Adobe full crack” sẽ dẫn người dùng đến hàng loạt hội nhóm và tài khoản cá nhân.

Ở đó, phần mềm đắt tiền được rao bán với giá chỉ bằng một phần nhỏ. Nhiều nơi thậm chí cung cấp miễn phí các bản “crack” – phiên bản đã bị can thiệp để vượt qua cơ chế kiểm tra bản quyền.

Chỉ cần vài thao tác tìm kiếm, người dùng có thể dễ dàng tiếp cận các dịch vụ cài đặt phần mềm crack hoặc chia sẻ tài khoản trả phí.

Anh Minh, 28 tuổi, nhân viên marketing tại TP Hồ Chí Minh, từng sử dụng phần mềm thiết kế crack trong nhiều năm.

“Nếu mua bản quyền thì mỗi tháng tốn cả triệu đồng. Trong khi bản crack chỉ cần tải về, có người hướng dẫn cài trong vài phút”, anh nói.

Không chỉ cá nhân.

Một chủ doanh nghiệp sản xuất phụ kiện xuất khẩu sang Nhật Bản kể rằng công ty ông đã dùng phần mềm không bản quyền trong gần 10 năm.

Năm 2025, hãng công nghệ sở hữu phần mềm phát hiện vi phạm và khởi kiện. Mức bồi thường có thể lên tới nhiều tỷ đồng, đủ để đẩy công ty vào nguy cơ phá sản.

Ông tìm đến nhiều công ty luật để nhờ hỗ trợ. Nhưng hầu hết đều từ chối. Lý do đơn giản: phía hãng công nghệ đã ký hợp tác với nhiều công ty luật lớn từ trước.

Những câu chuyện như vậy không hiếm.

Ở một thị trường đang phát triển nhanh như Việt Nam, việc xem nhẹ bản quyền đôi khi trở thành điểm yếu chí mạng.

Có cả một “ngành công nghiệp” nội dung lậu

Sự sụp đổ của Xôi Lạc TV gần đây khiến nhiều người ngạc nhiên về quy mô và lợi nhuận “khủng”.

Hệ sinh thái phát sóng bóng đá lậu này thu hút hàng trăm triệu lượt truy cập và tạo ra nguồn thu quảng cáo lên tới hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.

Nhưng theo giới làm nội dung số, đó chỉ là phần nổi của tảng băng.

Việt Nam hiện nằm trong nhóm đầu Đông Nam Á về vi phạm bản quyền số.

Khoảng 80% vi phạm xảy ra trên internet, chủ yếu ở lĩnh vực phim, truyền hình và âm nhạc.

Theo ước tính, thiệt hại từ vi phạm bản quyền nội dung số lên tới 350 triệu USD/năm, với 15,5 triệu người truy cập các website lậu thường xuyên.

Ông Nguyễn Lê Tân, Giám đốc Trung tâm Truyền thông số VTC Media (Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC), cho rằng sự bành trướng của nội dung lậu không phải ngẫu nhiên.

“Các nền tảng lậu có một lợi thế rất lớn: họ không phải trả chi phí bản quyền – khoản tốn kém nhất trong ngành nội dung,” ông nói.

Toàn bộ nguồn lực tài chính có thể dồn vào hạ tầng kỹ thuật và trải nghiệm người dùng.

Kết quả là nhiều trang web lậu có tốc độ tải nhanh và khả năng chịu tải hàng triệu lượt truy cập cùng lúc.

Ngoài ra, các nền tảng này còn “tự do” đăng tải bất kỳ nội dung nào hấp dẫn nhất, kể cả nội dung độc hại hoặc chưa kiểm chứng.

Đó là một cuộc cạnh tranh không sòng phẳng với các cơ quan báo chí và đơn vị sản xuất nội dung hợp pháp.

Một thói quen xã hội khó thay đổi

Theo Liên minh Phần mềm Doanh nghiệp (BSA), tỷ lệ phần mềm lậu trong doanh nghiệp Việt Nam vẫn ở mức 74%, cao hơn đáng kể so với trung bình châu Á – Thái Bình Dương.

Vấn đề, theo ông Nguyễn Lê Tân, nằm ở ba lớp nguyên nhân.

Đầu tiên là kinh tế. Khi thu nhập còn hạn chế, nhiều người chọn giải pháp miễn phí.

Thứ hai là sự dễ dãi của internet. Chỉ cần vài cú nhấp chuột, người dùng đã có thể tiếp cận nội dung lậu.

Nhưng yếu tố quyết định nhất là nhận thức pháp lý.

Ông Tân kể một câu chuyện từ Đức. Một tờ báo bị kiện vì sử dụng một bức ảnh vi phạm bản quyền.

Chủ sở hữu bức ảnh biết ngay từ ngày đầu. Nhưng họ chờ 10 năm mới khởi kiện.

Khi đó, mức bồi thường được tính cho cả một thập kỷ sử dụng trái phép.

“Ở những quốc gia thực thi pháp luật nghiêm ngặt, người ta hiểu rất rõ cái giá phải trả cho việc vi phạm bản quyền”, ông nói.

Khi “miễn phí” trở nên rất đắt

Phần mềm crack có thể giúp người dùng tiết kiệm vài triệu đồng.

Nhưng cái giá thật đôi khi lớn hơn nhiều.

Theo các trung tâm bảo hành, phần mềm lậu thường đi kèm mã độc, ransomware hoặc lỗi hệ thống, khiến máy tính chậm, xung đột phần mềm hoặc mất dữ liệu.

Trong nhiều trường hợp, chi phí sửa chữa và khôi phục dữ liệu còn cao hơn nhiều lần so với tiền mua bản quyền ban đầu.

Nhưng tác động lớn hơn nằm ở cấp độ ngành.

Ranh giới giữa nội dung bản quyền và nội dung lậu đôi khi chỉ cách nhau một cú nhấp chuột.

Theo ông Nguyễn Lê Tân, vi phạm bản quyền đang tạo ra ba rào cản lớn cho ngành nội dung số Việt Nam: phá vỡ mô hình kinh doanh, làm suy giảm động lực sáng tạo và làm xấu hình ảnh thị trường nội dung Việt Nam trong mắt các nhà cung cấp quốc tế.

Một nền kinh tế sáng tạo khó có thể phát triển nếu sản phẩm trí tuệ bị coi như hàng miễn phí.

Câu hỏi phía sau Xôi Lạc TV

Việc triệt phá Xôi Lạc TV chỉ là một bước trong cuộc chiến dài.

Bởi vấn đề không nằm ở một trang web.

Nó nằm ở thói quen tiêu dùng của cả một thị trường.

Khi người dùng quen với việc xem miễn phí, nghe miễn phí và sử dụng miễn phí, những người làm nội dung tử tế sẽ ngày càng khó tồn tại. Doanh thu bị rút ruột. Nguồn lực tái đầu tư cạn dần. Và cuối cùng, chất lượng nội dung cũng suy giảm.

Một hệ sinh thái sáng tạo không thể phát triển nếu giá trị trí tuệ bị coi là thứ có thể lấy miễn phí.

Vì thế, sau câu chuyện Xôi Lạc TV, câu hỏi lớn hơn không phải là còn bao nhiêu trang web lậu ngoài kia.

Mà là bao giờ người dùng sẵn sàng trả tiền cho những giá trị mình đang sử dụng, nói không với nội dung và phần mềm lậu?

Bởi đôi khi, ranh giới giữa hai lựa chọn ấy chỉ cách nhau một cú nhấp chuột — và ý thức của mỗi người.