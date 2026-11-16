Từ vụ Tấn Bo, Hoàng Mèo bị bắt

Thông tin Tấn Bo, Hoàng Mèo bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan phim ca nhạc "Huy Bến xe" khiến nhiều khán giả bất ngờ. Từ vụ việc hai diễn viên sa lầy, cuộc mưu sinh của lớp diễn viên hài nổi tiếng thời băng đĩa được đem ra nhìn lại, nhất là khi suất diễn ngày một ít dần.

Theo Công an TPHCM, Tấn Bo, Hoàng Mèo và nhiều người khác đã tham gia diễn xuất trong sản phẩm có "Hiệp đen" đóng vai "ông trùm" với nhiều cảnh bạo lực, tranh giành địa bàn bảo kê bến xe. Vụ án đang được điều tra, làm rõ trách nhiệm từng người.

Trước khi vụ việc này xảy ra, Tấn Bo từng lên tiếng về công việc giảm sút, chuyện nợ nần và những ồn ào liên quan gia đình.

Nhìn rộng ra đời sống những gương mặt hài từng quen thuộc, chuyện kiếm sống khi thưa lời mời biểu diễn vẫn hiện hữu. Đa phần trong số họ phải chuyển qua làm đủ thứ nghề như bán cơm tấm, bánh bèo, giao hàng, bán hàng online… để duy trì cuộc sống.

Vật lộn mưu sinh

Từng là một trong những danh hài đắt sô và nổi tiếng hàng đầu tại sân khấu kịch miền Nam vào thập niên 90 của thế kỷ trước, sau thời kỳ đỉnh cao, nghệ sĩ Duy Phương gặp biến cố kinh doanh thua lỗ. Về già, ông phải ở nhà thuê và mở quán bán bánh bèo cùng vợ để trang trải cuộc sống.

Ở tuổi ngoài 70, Duy Phương cùng vợ làm bánh rồi tự chạy xe máy giao cho khách. Ông nói thu nhập đủ trang trải sinh hoạt, nuôi con ăn học. Ngoài bán bánh, ông còn nhận hát đám cưới, hội nghị và quay video đăng YouTube.

Diễn viên Duy Phương bán và ship cơm tấm.

Sinh năm 1958, nghệ sĩ Vũ Thanh cũng là một gương mặt quen thuộc của làng hài kịch phía Nam. Ở tuổi U70, ông vẫn phải sống cảnh ở trọ và đối mặt với cuộc sống túng thiếu, khó khăn.

Từng là gương mặt có tiếng trong chương trình Gala cười thập niên 1990, những năm cuối đời, cố diễn viên hài Bắc Hải cũng phải làm đủ nghề khác nhau để mưu sinh qua ngày.

Theo chia sẻ của một danh hài phía Bắc, với những diễn viên đã qua thời hoàng kim, một tháng họ chỉ nhận khoảng ba, bốn lời mời, gồm cả hội chợ, tiệc cưới. Có buổi diễn thậm chí chỉ được hỗ trợ đi lại, ăn ở. Máu nghề thì vẫn muốn lên sân khấu, nhưng bệnh tật và số show ít ỏi khiến hầu hết trong số họ phải tìm đủ mọi cách để duy trì cuộc sống.

Bên cạnh hội chợ, tiệc cưới, chương trình địa phương, hầu hết diễn viên quay ra tự tạo nội dung và tham gia sản phẩm của người khác. Duy Phương quay video bằng điện thoại. Bảo Chung tiếp tục thực hiện phim hài. Phi Phụng, Phương Dung cùng các thành viên vận hành kênh riêng, đồng thời tiếp tục cộng tác sân khấu.

Tuy nhiên, không phải lời mời hợp tác nào cũng đủ an toàn cho cả diễn viên lẫn khán giả. Việc Hoàng Mèo, Tấn Bo bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan phim ca nhạc Huy Bến xe đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về trách nhiệm của nghệ sĩ khi nhận vai.

Một lời mời cần được cân nhắc cả ở mục đích sản xuất và cách phát hành, bởi tên tuổi nghệ sĩ còn gắn với niềm tin của công chúng dành cho sản phẩm họ tham gia.

Không có miễn trừ với phim mạng

Tại cơ quan điều tra, diễn viên Hoàng Mèo thừa nhận việc tham gia bộ phim là sai trái, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và giới trẻ.

“Chuyện tôi làm là sai, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến giới trẻ. Tôi có lời khuyên dành cho các bạn trẻ, diễn viên trẻ và diễn viên cùng trang lứa khi tham gia làm phim phải tìm hiểu thật kỹ nội dung có đúng với thuần phong mỹ tục hay không, có trái với quy định của pháp luật hay không.

Hoàng Mèo, Tấn Bo (giữa) bị khởi tố về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông".

Đây là bài học rất lớn với tôi, kính mong cơ quan chức năng khoan hồng cho tôi có cơ hội sửa sai và sẽ không để chuyện này xảy ra trong cuộc đời nữa”, Hoàng Mèo nói.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, luật sư Trọng Hoàng, Đoàn Luật sư Hà Nội khẳng định không gian mạng không phải là nơi đứng ngoài pháp luật. Vụ án là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với những người lợi dụng việc sản xuất, đăng tải phim, clip để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, đánh bóng tên tuổi cho các đối tượng “giang hồ mạng”, cổ xúy bạo lực, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự.

Luật sư cũng khuyến nghị nghệ sĩ nên tìm hiểu đơn vị sản xuất, người đứng sau dự án, mục đích, kịch bản và cách phát hành trước khi ký hợp đồng diễn xuất. Hợp đồng cần làm rõ công việc, quyền sử dụng hình ảnh, trách nhiệm kiểm soát nội dung và quyền từ chối khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Một số chuyên gia về công nghiệp văn hóa cho rằng sau vụ việc này, các hội nghề nghiệp có thể cân nhắc mở đầu mối hỗ trợ nghệ sĩ tự do kiểm tra hợp đồng trước khi nhận dự án.

Cách làm ban đầu không nhất thiết phải tốn kém. Hội có thể phối hợp với một số luật sư, bố trí lịch tư vấn định kỳ hoặc tiếp nhận hồ sơ qua email. Nghệ sĩ gửi dự thảo hợp đồng, kịch bản và thông tin bên mời hợp tác để được hướng dẫn những điểm cần làm rõ trước khi ký.

Những điều khoản khó hiểu cần được giải thích bằng ngôn ngữ thông thường để nghệ sĩ biết mình đang chấp nhận trách nhiệm gì.