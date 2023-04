Từ vụ sử dụng ma túy, phát hiện đường dây mua bán hóa đơn trái phép hơn 700 tỉ đồng

Ngày 27-4, thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án và bắt giữ 3 người để điều tra hành vi mua bán trái phép hóa đơn . 3 người bị bắt giữ gồm: Nguyễn Minh Hải (41 tuổi, trú xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), Nguyễn Thị Tú Uyên (43 tuổi, trú phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) và Đặng Thị Xuân (36 tuổi, trú phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an.

Theo cơ quan công an, xuất phát từ vụ án chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại bản Bãi Bằng, xã Giang Ma, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lai Châu đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh, công an TP Lai Châu phát hiện, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT với giá trị hàng hóa lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Với mục đích mua bán hóa đơn GTGT để kiếm lời, Nguyễn Minh Hải cùng Đặng Thị Xuân và Nguyễn Thị Tú Uyên đã thành lập và mua lại một số công ty "ma" tại một số tỉnh, sau đó tìm cách liên hệ với kế toán hoặc giám đốc các công ty có nhu cầu mua hóa đơn GTGT để hợp thức hóa hàng hóa, vật liệu đầu vào để bán hóa đơn GTGT với tỉ lệ từ 1,5% đến 2,5% giá trị hàng hóa trước thuế.

Tính đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã xuất bán hóa đơn GTGT trái phép cho khoảng 20 công ty trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố như: Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Hà Nội…, ước tính giá trị hàng hóa trên 700 tỉ đồng.

Hiện, chuyên án đang được điều tra, mở rộng.