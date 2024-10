Từ vụ phát hiện nhiều bộ phận cơ thể người ở quán karaoke từng có 32 người chết: Nhìn lại vụ cháy kinh hoàng năm 2022

Trưa 16/10, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đang phong tỏa hiện trường, điều tra vụ thi thể không nguyên vẹn ở quán karaoke An Phú. Trước đó, sáng cùng ngày, người dân đã trình báo qua điện thoại với cơ quan công an về việc phát hiện bộ phận cơ thể người tại quán Karaoke An Phú đã bị bỏ hoang (phường An Phú, thành phố Thuận An).

Lực lượng Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương phong tỏa quán Karaoke An Phú bị bỏ hoang, nơi phát hiện một số bộ phận thi thể người, để phục vụ công tác điều tra.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng thuộc Công an thành phố Thuận An (tỉnh Bình Dương) có mặt tại hiện trường và tiến hành kiểm tra bên trong. Tại tầng trệt, cách cửa ra vào khoảng 20m, lực lượng chức năng phát hiện bộ phận cơ thể gồm phần đầu và cánh tay rời nhau, đang trong quá trình phân hủy nặng.

Ngay sau đó, hiện trường được phong tỏa để phục vụ cho công tác khám nghiệm.

Cơ quan Công an thành phố Thuận An đang khẩn trương tiến hành thu thập chứng cứ và điều tra, nhằm xác định danh tính của nạn nhân cũng như làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Karaoke An Phú là một cơ sở đã bị bỏ hoang từ sau vụ cháy kinh hoàng khiến 32 người thiệt mạng vào năm 2022. Đây là vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, có số người chết rất lớn, được dư luận và báo chí quan tâm.

Vụ cháy đã khiến người dân bàng hoàng và để lại thiệt hại nặng nền gây ám ảnh cho nhiều người dân sinh sống xung quanh khu vực mỗi khi nhắc đến. Từ năm 2022 đến nay, khu vực quán karaoke An Phú vẫn đang bỏ hoang, chưa được đưa vào tái sử dụng.

Quán Karaoke An Phú - nơi từng xảy ra hỏa họan khiến 32 người chết

Theo đó, vào đêm 6/9/2022, khi quán karaoke An Phú nằm trên mặt tiền đường Trần Quang Diệu (đường Bùi Thị Xuân cũ, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) đang hoạt động thì bất ngờ phát hỏa, khỏi lửa bốc lên nghi ngút sau ít phút. Nhiều khách và nhân viên quán bị mắc kẹt tại các phòng hát, hơn 20 người khác chạy được lên tầng thượng hoặc nhảy xuống đất thoát thân.

Nhận được tin báo cháy, Công an tỉnh Bình Dương đã huy động 8 xe chữa cháy, xe thang, các phương tiện nghiệp vụ và hơn 60 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa, giải cứu các nạn nhân.

Thời điểm đó, vụ cháy karaoke An Phú có số người thiệt mạng cao nhất cả nước.

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế, tuy nhiên tại các phòng bên trong lửa vẫn cháy âm ỉ. Lực lượng cứu nạn cứu hộ đã đưa được 22 người mắc kẹt trên sân thượng xuống đất an toàn.

Tuy nhiên, hàng chục khách và nhân viên khác không may bị mắc kẹt tại các phòng hát của lầu 2 và lầu 3, trong đó khu vực lầu 3 có nhiều nạn nhân và thiết kế phức tạp khiến lực lượng chức năng tiếp cận khó khăn.

Cơ quan chức năng xác định, quán karaoke An Phú do ông Lê Anh Xuân (SN 1980, quê Bình Dương, hiện ngụ tại TP Thủ Đức, TP.HCM) làm chủ. Cơ sở này được thiết kế, xây dựng gồm có 3 tầng với khoảng 30 phòng hát, hoạt động từ năm 2016 cho đến nay và được cơ quan chức năng cấp phép cũng như các thủ tục đảm bảo an toàn PCCC. Trong lúc hàng chục khách đang vui chơi bên trong thì lửa bùng phát tại khu vực lầu 2, sau đó lan qua các khu vực khác ở tầng trệt, lầu 3 và sân thượng.

Lực lượng chữa cháy nỗ lực khống chế lửa và cứu được rất nhiều người. Tuy nhiên do đám cháy lớn, nhiều người bị mắc kẹt trong các phòng karaoke và tử vong thương tâm

Đến 20h tối, lực lượng cứu nạn cứu hộ của Công an tỉnh Bình Dương và Công an TP.HCM hoàn tất công tác tìm kiếm nạn nhân. Tính đến tối cùng ngày, có 32 nạn nhân tử vong do bị ngạt khí, cháy bên trong các phòng hát của quán karaoke. Toàn bộ thi thể được tìm thấy đều trong tình trạng bị cháy đen, biến dạng nên việc xác định danh tính gặp khó khăn.

Vẫn chưa thể xét xử vụ cháy karaoke An Phú, khiến 32 người thiệt mạng

Sau khi vụ cháy xảy ra, ngày 8/9, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”. Nguyên nhân vụ cháy cũng được xác định là do chập mạch điện trên trần la phông tại khu vực tầng 2. Sau đó, lửa bắt đầu bốc cháy, lan nhanh cả tầng 2 rồi tiếp tục bốc cao và lan lên tầng 3.

Đến ngày 16/9/2022, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Anh Xuân, chủ quán karaoke An Phú.

Đến ngày 6 và 7/10/2022, Công an tỉnh Bình Dương đã công bố quyết định tước danh hiệu CAND đối với Trung tá Nguyễn Duy Linh - đội trưởng và Đại úy Nguyễn Văn Võ - cán bộ của Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Thuận An. Đồng thời, cơ quan điều tra đã khởi tố hai người này về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Quán karaoke An Phú thởi điểm xảy ra vụ cháy năm 2022

Sau khi kết luận điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã chuyển hồ sơ qua VKS đề nghị truy tố. Tuy nhiên, VKS đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Đến ngày 14/10/2023, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Phạm Quốc Hùng và Vũ Trường Sơn (cựu cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương).

Ngày 26/9/2024, TAND tỉnh Bình Dương đưa ra xét xử sơ thẩm 6 bị cáo liên quan đến vụ cháy karaoke An Phú khiến 32 người chết (15 nữ, 17 nam) và 3 người bị thương nặng.

Trong 6 bị cáo bị đưa ra xét xử thì có 5 bị cáo bị xét xử về tội “vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” gồm: Lê Anh Xuân (Chủ quán karaoke An Phú), Vũ Trường Sơn, Phạm Quốc Hùng (đều là cựu cán bộ phòng PCCC & CNCH), Phạm Thị Hồng (cựu Phó Đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH) và Nguyễn Thành Luân (Giám đốc Công ty TNHH MTV Thái Bình Anh).

Bị cáo Nguyễn Văn Võ (cựu cán bộ của Đội PCCC&CNCH Công an TP Thuận An) bị đưa ra xét xử về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Như vậy, trong tổng số 7 bị can bị khởi tố thì chỉ truy tố và xét xử 6 bị cáo. Một bị can là Nguyễn Duy Linh (cựu Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC& CNCH, Công an TP Thuận An), đã mất vào tháng 6-2023 (do bệnh lý) nên đã đình chỉ điều tra.

Phiên tòa dự kiến được xét xử trong 2 ngày nhưng do vắng một số đại diện của bị hại nên phải hoãn. Thời gian xét xử lại sẽ được TAND tỉnh Bình Dương thông báo sau.