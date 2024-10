Theo ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương, khi tiếp nhận việc, thầy giáo Văn Đình Lương bị tố cáo xâm hại học sinh, lãnh đạo Sở đã trực tiếp gặp gỡ Hiệu trưởng trường THCS Võ Trường Toản, thành phố Dĩ An, để làm rõ vụ việc.

Qua làm việc, trường khẳng định, có vụ việc thầy giáo Văn Đình Lương, Tổng phụ trách Đội của trường này đã xâm hại học sinh.

Ông Phong nói thêm, ngày 8/10, thầy giáo Lương đã bị công an mời làm việc và tạm giữ. Ngành cũng đang chờ kết luận từ công an.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương

Ông Phong cho biết, đây là một vụ việc đau lòng, ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục và tỉnh Bình Dương.

Do đó, Sở sẽ đặc biệt quan tâm đến việc nhắc nhở, giáo dục đạo đức nhà giáo cho toàn thể cán bộ, giáo viên. Vụ việc này là điều đáng tiếc và cần phải rút ra bài học sâu sắc.

Trước đó, VOV đã đưa tin , đầu tháng 10/2024, mạng xã hội chia sẻ thông tin về việc phụ huynh tố cáo thầy giáo Văn Đình Lương có hành vi xâm hại tình dục học sinh.

Song song đó, phụ huynh em N.T.T.D (học sinh lớp 6) của trường THCS Võ Trường Toản cũng đã làm đơn tố cáo gửi công an.

Ông Văn Đình Lương bị phụ huynh tố trên mạng xã hội

Qua xác minh ban đầu, thời gian công tác tại trường với vai trò là Tổng phụ trách đội, đối tượng Lương đã nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với em N.T.T.D, bằng cách sờ mó các vùng trên cơ thể em với mục đích thỏa mãn dục vọng cá nhân.

Công an xác định, hành vi của ông Lương có dấu hiệu của tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi theo Điều 146 Bộ luật Hình sự năm 2015. Công an thành phố Dĩ An đã ra quyết định tạm giữ Văn Đình Lương để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.