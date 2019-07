Từ vụ hỗn chiến phát hiện "kho" súng trong nhà 1 chủ nợ

Ngày 20-7, Công an thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng gồm: Bùi Văn Dũng, Bùi Văn Tú (con trai Dũng), Chu Văn Giang Trường, Nguyễn Bình, Nguyễn Văn Trường và Nguyễn Văn An (cùng ngụ thị xã Gia Nghĩa) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Khẩu súng Lê Văn Tâm mang đi đòi nợ. Ảnh B.N

Theo cơ quan điều tra, ngày 5-7, Lê Văn Tâm và Phạm Văn Hậu (cùng ngụ huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) đến nhà Dũng đòi số tiền 1 triệu đồng mà con trai của đối tượng này đã vay mượn của Tâm trước đó. Do chưa có tiền trả, Tâm đã sử dụng 1 khẩu súng tự chế bắn 1 phát về phía trước gần nhà Dũng để cảnh báo rồi lên xe ra về.

Bực tức, Dũng cùng con trai rủ thêm các đối tượng trên chuẩn bị hung khí chờ Tâm quay lại để đánh trả. Ngày 6-7, Tâm và Hậu tiếp tục quay lại nhà Dũng để đòi nợ. Khi đến nơi, thấy trong nhà Dũng có nhiều người nên Tâm quay xe bỏ chạy.

Nhiều khẩu súng trong nhà Lê Văn Tâm. Ảnh B.N

Ngay lập tức nhóm Dũng đuổi theo chặn đánh. Bị đánh, Tâm rút súng trong người ra đe dọa, chống trả. Trong lúc 2 bên đang hỗn chiến thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Vụ hỗn chiến khiến Tâm bị đánh đa chấn thương phải nhập viện điều trị.

Khám xét nơi ở của Tâm, cơ quan công an thu giữ 3 khẩu súng tự chế, gần 100 viên đạn chì các loại cùng nhiều công cụ dùng để chế tạo súng tự chế.