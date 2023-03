Từ vụ bà bán nước mía ở Đồng Nai bị sát hại: Đồng phạm khai điều bất ngờ

Ngày 8-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương điều tra vụ giết người, cướp tài sản xảy ra tại phố 3, phường An Hòa, TP Biên Hòa vào trưa 1-3. Nghi phạm là Nguyễn Văn Nghĩa (30 tuổi, quê tỉnh Cà Mau).

Công an đồng thời bắt giữ Phan Văn Trung để điều tra về hành vi đồng phạm , giúp sức Nghĩa cướp tài sản.

Nghĩa (trái) và đồng phạm Trung

Nghĩa có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, 2 tiền sự cai nghiện bắt buộc do sử dụng trái phép chất ma túy và gây rối trật tự công cộng.

Sau khi bị bắt, Nghĩa rất ngang bướng, không khai báo bất cứ thông tin nào. Các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm phải kiên trì nhiều giờ ghĩa mới thừa nhận có mối quan hệ với nạn nhân H. (48 tuổi, bán nước mía) từ trước và sát hại chị này để cướp tài sản.

Ngoài vụ án trên, đồng bọn của Nghĩa là Trung khai từ đầu năm 2022 đến nay, Nghĩa thực hiện khoảng chục vụ cướp tài sản. Thủ đoạn là mang dao đến các công viên, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương; khu vực Suối Tiên (TP HCM) kề dao vào cổ các nữ công nhân, cặp tình nhân, gái bán dâm nơi vắng vẻ để khống chế cướp nữ trang, điện thoại di động, xe máy (trong đó có vụ cướp xe Vario vào tháng 12-2022, tại một công viên thuộc TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Con dao gây án

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đang mở rộng điều tra vụ án; đồng thời, phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương và Công an TP HCM xác minh, làm rõ thông tin về một số vụ cướp.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị ai là nạn nhân của 2 đối tượng trên cung cấp thông tin cho đơn vị để xử lý theo quy định pháp luật.