Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 13/11/2023: Xử Nữ đỏ tài lộc lẫn tình duyên

Bạch Dương (21/3 – 19/4): Nên tránh hành động thiếu cân nhắc

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 13/11 cho thấy, Bạch Dương không thoải mái khi những việc không hay ho từ quá khứ bỗng nhiên bị gợi lại. Điều này ảnh hưởng nhiều tác động đến tâm trạng và tinh thần làm việc.

Sự nghiệp: Trong công việc, bản mệnh cũng không có cơ hội để thể hiện dù có nhiều ý tưởng sáng tạo độc đáo. Cũng vì thế mà vận trình tài lộc đi xuống trông thấy, có thể phải đi vay mượn để giải quyết rắc rối.

Tình duyên: Chuyện tình cảm là niềm an ủi đối với Bạch Dương. Mối quan hệ gia đình hay bạn bè đều khá hòa hợp. Cung hoàng đạo này có chỗ dựa tinh thần vững chắc, có được sự an ủi, chia sẻ từ mọi người xung quanh cho nên có thể đứng vững trước nhiều đợt sóng to, gió lớn trong cuộc sống.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5): Sự nghiệp tốt đẹp, tình cảm êm đềm

Hôm nay, Kim Ngưu gặp nhiều may mắn.

Sự nghiệp: Cung hoàng đạo này giải quyết những vấn đề trục trặc trong công việc một cách suôn sẻ và triệt để. Hơn thế nữa, có nhiều cơ hội xây dựng những mối quan hệ xã giao mới tốt đẹp, giúp ích cho con đường sự nghiệp hiện tại cũng như tương lai sau này.

Tài lộc: Tiền bạc rủng rỉnh, cung hoàng đạo này có thể chi tiêu, mua sắm thoải mái mà không cần phải cân đo đong đếm quá nhiều. Nhưng bạn cũng nên trích ra một khoản để tiết kiệm, phòng những khi hữu sự.

Tình duyên: Tình duyên của Kim Ngưu trong ngày mới này khá êm đẹp. Cung hoàng đạo này và đối phương có được sự hòa hợp khiến hai người cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc.

Song Tử (21/5 – 21/6): Ngày làm việc nhẹ nhàng

Song Tử không nên tin tưởng người khác quá mà dễ bị lừa gạt tiền bạc, cho vay mượn không biết có lấy lại được không. Mặc dù bản thân Song Tử không làm gì sai trái nhưng chuyện đen đủi và thị phi cứ tìm đến.

Sự nghiệp: Hôm nay, Song Tử sẽ có một ngày làm việc nhẹ nhàng nhưng vẫn gặt hái được thành quả tốt đẹp. Sự nghiệp phát triển đến một giai đoạn mới và cung hoàng đạo này có thể chọn thời điểm thích hợp để thay đổi công việc, thử thách bản thân ở những lĩnh vực cảm thấy hứng thú.

Tài lộc: Không có nhiều cơ hội kiếm tiền nhưng may mắn là có nguồn tài chính ổn định. Người làm công ăn lương hầu như không bị ảnh hưởng, còn người kinh doanh có chút giảm sút, không bằng với những ngày trước đó.

Tình duyên: Bạn không vội vàng bước vào một mối tình khi chưa hiểu rõ về đối phương. Đôi khi, bạn còn tìm cách né tránh các mối quan hệ được người thân quen giới thiệu.

Cự Giải (22/6 – 22/7): Nên đề phòng vài mối quan hệ

Cự Giải nhất định phải đề phòng một vài mối quan hệ xã giao vì hôm nay thị phi đang vây quanh bạn. Trước khi phát ngôn điều gì bạn nên suy nghĩ kĩ, đừng để đối phương cảm thấy bực bội vì những lời nói của bạn.

Sự nghiệp: Đừng đợi đến khi bị nhắc nhở rồi mới bắt tay vào công việc. Nếu bị nhắc nhở quá nhiều, lãnh đạo sẽ không còn tin tưởng giao trọng trách cho bạn nữa.

Tài lộc: May mắn là tình hình tài chính ổn định, bạn có thể sắm sửa cho mình một vài bộ trang phục mới, hay ra ngoài thưởng thức một bữa tối ngon lành đề huề cùng bạn bè.

Tình duyên: Cự Giải hôm nay nên cân nhắc xem liệu có những tình địch khác đang nhăm nhe xen vào giữa hai người hay không? Đây là lúc bạn nên thận trọng một chút và để ý nhiều hơn đến mối quan hệ của mình, dù là những thay đổi nhỏ nhất.

Sư Tử (23/7 – 22/8): Tình duyên gập ghềnh

Vận trình công danh sự nghiệp của Sư Tử gặp nhiều may mắn và đạt được những thành công nhất định.

Sự nghiệp: Cung hoàng đạo này đã biết cách phát huy những khả năng tiềm ẩn của mình và tận dụng thế mạnh đó để chinh phục những thử thách khó khăn và đạt được mục tiêu.

Tài lộc: Chuyện làm ăn, kinh doanh tiến triển thuận lợi Bạn biết cách làm thế nào để thu hút đông đảo đối tượng phục vụ.

Tình duyên: Tình duyên lại không được thuận lợi, bản mệnh gặp nhiều trắc trở trong chuyện tình cảm. Mặc dù đã cố gắng rất nhiều nhưng duyên phận không phải muốn có là có được.

Có lẽ Sư Tử nên kiên nhẫn chờ đợi thêm một đoạn thời gian nữa. Tình yêu đôi lứa trải qua nhiều khó khăn khi không nhận được sự ủng hộ từ gia đình.

Xử Nữ (23/8 – 22/9): Một ngày may mắn

Hôm nay, xuất hiện điềm báo những điều may mắn và thuận lợi cứ liên tục đến bên Xử Nữ.

Sự nghiệp: Hãy kiên nhẫn khi giải quyết khó khăn. Cứ bình tĩnh rồi đâu khắc có đó, càng nóng nảy bạn lại càng dễ phức tạp hóa mọi chuyện.

Tài lộc: Tình hình tài chính của Xử Nữ trong ngày có khá nhiều tin vui. Những khoản thưởng, hoa hồng hay lợi nhuận liên tục báo về khiến bạn không khỏi mừng vui. Tiếp tục duy trì tình hình kinh doanh tốt như bạn đang làm hiện tại, tương lai của bạn sẽ rạng rỡ hơn nhiều.

Tình duyên: Xử Nữ nếu đang độc thân sẽ có cơ hội gặp gỡ nửa kia của cuộc đời mình qua những cuộc gặp gỡ bạn bè một cách tình cờ và cũng rất đáng nhớ nữa. Mở lòng và sống với con người thật của mình, bạn sẽ cảm nhận được tình yêu thương đong đầy của mọi người dành cho mình đó.

Thiên Bình (23/9 – 23/10): Sự nghiệp phát triển như diều gặp gió

Hôm nay, Thiên Bình thích tự ý làm mọi việc mà không hỏi ý kiến mọi người.

Sự nghiệp: Thiên Bình hôm nay sự nghiệp lên như diều gặp gió, bạn năng nổ tích cực và đạt được nhiều thành tích cao.

Tài lộc: Tử vi ngày 13/11 vẫn khuyên bạn nên cẩn thận trong vấn đề tài chính, không nên cho người khác vay tiền, cho dù là mối quan hệ tương đối thân thiết.

Tình duyên: Tình cảm như ý, Thiên Bình đặt nhiều hạnh phúc trong chuyện tình cảm. Đây cũng chính là nguồn động lực lớn giúp Thiên Bình thêm nỗ lực và hết mình trong cuộc sống.

Thiên Yết (24/10 – 21/11): Công việc tiến triển tốt

Thiên Yết không nên nuông chiều bản thân quá mức.

Sự nghiệp: Công việc Thiên Yết cũng đang tiến triển rất tốt, bởi Thiên Yết không có quá nhiều tham vọng, bạn làm việc chỉ vì đam mê, muốn làm mọi việc tốt nhất có thể, chỉ đơn giản là không muốn ai phải thất vọng về chính mình mà thôi.

Tài lộc: Trong chuyện tình cảm, vận tình duyên không tốt trong thứ Hai này, bạn có những xung đột với người mình yêu, khi mà một bên muốn được đáp ứng nhu cầu cảm xúc, trong khi bên kia lại quá lí trí mà từ chối. Chẳng có gì quá bất ngờ bởi bạn vốn là người sống thiên về tình cảm hơn lí trí.

Tình duyên: Bạn biết rõ mình đang tìm kiếm một nửa kia như thế nào, vì vậy mà không tốn nhiều thời gian cho những đối tượng không phù hợp.

Nhân Mã (22/11 – 21/12): Tình duyên nở hoa, sự nghiệp trắc trở

Sự nghiệp: Nhân Mã có phần thể hiện suy nghĩ dựa vào cảm tính nên gặp phải khá nhiều sự cản trở, phản đối từ người xung quanh. Hãy học cách nâng cao năng lực của bản thân thêm nữa, đó là phương pháp tốt nhất để vươn tới thành công.

Tài lộc: Những hướng đi cũ khiến bạn không thể kiếm tiền về nhiều như trước. Đã đến lúc bạn cần đổi mới bản thân rồi đấy.

Tình duyên: Nhân Mã khá may mắn trong chuyện tình cảm. Tình yêu đôi lứa tâm đầu ý hợp, không cần phải nói cũng vẫn hiểu đối phương đang nghĩ gì, muốn gì.

Nhân Mã và nửa kia của mình luôn thông cảm và thấu hiểu cho nhau, cả hai luôn tôn trọng và lắng nghe đối phương nên sẽ không có bất kỳ một mâu thuẫn nào có thể chen vào giữa hai người.

Ma Kết (22/12 – 19/1): Nên tiết chế cảm xúc

Ma Kết cần phải biết tiết chế cảm xúc hơn trong hôm nay ngày 13/11, đừng nóng nảy mà làm hỏng việc lớn.

Sự nghiệp: Công việc bộn bề nên bạn dễ phải tăng ca buổi tối, chính vì vậy Ma Kết cần phải tập trung hơn để giải quyết mọi chuyện thật nhanh chóng.

Tài lộc: Tiền bạc dư dả, Ma Kết nên để ra một khoản tiết kiệm phòng thân phòng trừ trường hợp quan trọng. Nếu Ma Kết tiếp tục tiêu tiền như hiện tại thì dù có làm bao nhiêu cũng không đủ đâu.

Tình duyên: Đôi khi, bạn quên không quan tâm đến người ấy vì quá tập trung cho công việc. Bạn nên tìm cách cân bằng cuộc sống để có thể duy trì quan hệ bền lâu

Bảo Bình (20/1 – 18/2): Dễ vướng thị phi

Bảo Bình dễ vướng vào chuyện thị phi. Bạn bè thân thiết có thể hiểu tính cách của bạn, nhưng với người mới tiếp xúc thì Bảo Bình có thể bị đánh giá là thiếu sự tôn trọng và không chín chắn.

Sự nghiệp: Công sức của bạn được mọi người tôn trọng và đánh giá cao. Thậm chí có một số người được thăng chức, tăng lương trong ngày hôm nay.

Tài lộc: Tài lộc may mắn, chuyện tiền nong có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Cung hoàng đạo này dựa vào thực lực của mình để giành lấy cơ hội thành công, nhờ đó mà nguồn thu cũng được tăng lên và có thể thoải mái trong việc chi tiêu trong thời gian này mà không phải đắn đo quá nhiều.

Tình duyên: Nếu chưa thực sự chắc chắn về những cảm xúc của mình, bạn không nên quá vội vàng. Hãy để đôi bên có thêm thời gian trò chuyện với nhau.

Song Ngư (19/2 – 20/3): Không nên tự cao

Song Ngư là người có năng lực nhưng bạn không nên quá tự cao, nhất là trong ngày 13/11 này.

Sự nghiệp: Trong công việc hãy phải biết đến cả sự khiêm tốn, mình giỏi nhưng cũng có người khác giỏi hơn, hãy biết lắng nghe và học hỏi bạn nhé.

Tài lộc: Các khoản thưởng nóng và lời lãi giúp cho túi tiền của bạn trở nên rủng rỉnh. Bạn có thể thoải mái chi tiêu mà không lo cháy túi.

Tình duyên: Chuyện tình yêu không như ý làm bạn buồn và khó tập trung công việc. Dẫu biết tình cảm là quan trọng nhưng đừng để tâm trạng chán nản mệt mỏi làm ảnh hưởng tới sự nghiệp chính mình.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!