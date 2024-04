Tử vi 12 cung hoàng đạo 17/4: Song Ngư vượng đào hoa, Bạch Dương chú ý sức khỏe

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 17/4 cho biết, Bạch Dương có dũng khí để thực hiện những thứ mà trước đây bản thân không dám. Hôm nay khuyến khích bạn khai thác năng lượng bên trong để có thể lập kế hoạch cho một dự án và có quyền mơ ước về tương lai tốt đẹp hơn.

Bạn may mắn có được chút tiền để lo lắng ổn thỏa những phát sinh trong ngày. Tuy nhiên, tiền dự trữ cho tương lai không còn nhiều, bạn nên cố gắng gia tăng thu nhập.

Bạn rất dễ mắc bệnh theo mùa, ví dụ như thời tiết nóng hơn sẽ dễ bị dị ứng, hay bị ngứa... Nên uống nhiều nước để giải độc và nhớ đi ngủ sớm nhé.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Kim Ngưu thay đổi suy nghĩ liên tục. Sự căng thẳng là điều không thể tránh khỏi khi bạn phải làm những thứ bản thân không thấy quen thuộc. Ngày thuận lợi cho những ai có tâm hồn nghệ sĩ, nhất là những ai đam mê việc vẽ vời, sẽ cho ra đời những tác phẩm chất lượng.

Đừng vì lời mỉa mai của ai đó mà bạn cố gắng tiêu tiền để thể hiện bản thân. Điều quan trọng vẫn là chỉ có bạn mới biết bạn có bao nhiêu tiền mà thôi.

Hai người có thể cãi vã trong ngày thứ 4 này chỉ vì mối quan tâm của mỗi người không giống nhau và cũng không biết thông cảm cho người kia.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Theo tử vi ngày mới, Song Tử cảm thông, thấu hiểu. Những trăn trở cũng được giải đáp rõ ràng khi bạn hiểu rõ hành động, lời nói của ai đó là bắt nguồn từ đâu. Hôm nay bạn có cái nhìn sâu sắc về một mối quan hệ có thể liên quan đến đối tác kinh doanh. Bạn đã có những ảo tưởng tích cực về vai trò của họ, thế nhưng bạn đang bắt đầu đặt câu hỏi về sự trung thực.

Khuyên bạn lúc này đừng giận cá chém thớt vì chuyện ở ngoài đường không hề liên quan tới chuyện nhà. Bạn cũng cần thể hiện sự tôn trọng với một nửa của mình hơn nữa.

Tập luyện quá nhiều không phải là điều nên làm, bạn chỉ nên dành ít nhất 30 phút để tập thể dục cường độ trung bình năm ngày một tuần hoặc 20 phút tất cả các ngày trong tuần.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Cự Giải cảm thấy khó khăn trong việc tiếp thu những ý kiến có phần khác lạ từ người khác. Có thể ai đó chê rằng bạn không tham vọng nhưng bạn thực ra có định nghĩa về hạnh phúc rất riêng và không muốn tranh giành hay đấu đá làm gì.

Bạn nên hạn chế vay tiền để tránh thêm những rắc rối về sau. Hiện tại việc kiếm tiền không dễ dàng gì vì thế đừng mua sắm như thể bạn có nhiều tiền như trước đây.

Thứ 4 này có thể đưa bạn đến một bước đột phá đáng kinh ngạc trong mối quan hệ. Bạn cảm thấy rõ ràng hơn với vai trò của mình và cố gắng thể hiện nó thật tốt.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Tử vi hôm nay cho biết, Sư Tử có áp lực vừa đủ, cần thiết để bạn có thể xử lý một cách bình tĩnh những vấn đề bất ngờ xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Ước mơ của bạn trở thành sự thật bởi vì bạn tin tưởng chắc chắn vào chúng và thể hiện những gì bạn nhìn thấy vào trong cuộc sống. Hôm nay giúp bạn tiếp cận gần hơn tới thực tế.

Để cải thiện tài chính hiện tại bạn cần mở rộng các cách thức kiếm tiền, học hỏi từ người thành công nhiều hơn nữa. Tầm nhìn ngắn hạn khiến bạn nỗ lực vô ích và thường không giúp cho bản thân trở nên giàu có.

Có những khác biệt trong cách tư duy của hai giới, bạn cần biết điều này để tránh những tranh cãi không đáng có.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Xử Nữ cảm thấy dễ dàng khi truyền đạt những ý tưởng mang tính cộng đồng cao cho những người xung quanh. Đừng ngại đối mặt với những lời từ chối. Hãy nhớ rằng, mọi từ chối sẽ đưa bạn đến gần hơn với cái mà bạn được đồng ý.

Nếu đối phương có chút sai sót hãy tha thứ cho họ, khi có lòng khoan dung, tâm hồn bạn sẽ bình an và có một cuộc sống thoải mái, vui vẻ và yêu thương hơn.

Những vấn đề mà cơ thể bạn đang chịu đựng lý do chủ yếu từ việc bạn suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Căng thẳng được giảm bớt thì sức khỏe của bạn mới có cơ hội để cải thiện đấy nhé.

Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Tử vi hôm nay của Thiên Bình yêu cầu khá cao, khó khăn trong việc tiếp cận vấn đề khi bạn có thái độ không đúng mực. Hãy tự tin năng lực của bản thân vì bạn thực sự là người thông minh, nhanh trí đấy. Bạn cần phải giành lại quyền kiểm soát trong công việc của mình.

Đừng đi hỏi người này hay người kia có hợp với bạn hay không. Bạn phải sử dụng logic và trái tim của mình để tìm ra ai phù hợp với mình và ai không.

Nếu có thể, hãy thư giãn và đừng đặt quá nhiều mục tiêu trong cuộc sống vì chúng chỉ gia tăng thêm mệt mỏi cho bạn mà thôi.

Bọ Cạp (24/10 – 21/11)

Bọ Cạp ưu tiên những giải pháp an toàn, có tính ứng dụng cao. Đừng để ý kiến của bạn khiến góc nhìn trở nên sai lệch. Hôm nay bạn trở nên sáng suốt hơn và hành động theo trực giác mách bảo và mọi thứ diễn ra như một giấc mơ vậy.

Hôm nay bạn trở nên dễ thương hơn trong cách hành xử và bạn được người ấy yêu thương nhiều hơn. Đời sống tình cảm của người độc thân cũng trở nên rực rỡ hơn khi có nhiều đối tượng tán tỉnh, muốn tìm hiểu bạn.

Không chỉ ngưỡng mộ ai đó có thân hình đẹp, bạn nên có thói quen tập thể dục để chăm sóc bản thân thật tốt.

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Nhân Mã có những trải nghiệm rõ ràng, chân thật về cuộc sống. Bạn cảm nhận được sự chất lượng trong một số việc được cải thiện khi bạn đề cao tính ứng dụng. Hãy tự tin bày tỏ ý kiến của mình trong ngày này, đừng sợ rằng nó khác biệt và bị chống đối. Hãy thể hiện đúng vai trò của mình.

Hôm nay bạn hãy tập trung vào cơ hội tốt đang có nhé.

Để cải thiện tình hình sức khỏe, bạn hãy ăn thực phẩm lành mạnh và tự nhiên, đồng thời nuôi dưỡng tâm trí và cơ thể của bạn bằng cách nghỉ ngơi chất lượng.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Hôm nay Ma Kết dự cảm về những bất an có thể xảy ra trong cuộc sống. Đó là lý do bạn có những bước đi thận trọng, an toàn hơn. Mới có công việc phụ bạn không cần phải nghỉ việc mà hãy tìm cách biến tầm nhìn của mình ở công ty hiện tại thành hiện thực và xem cánh cửa nào sẽ mở ra cho bạn tiếp theo.

Có thể một số kế hoạch của bạn lúc này không như ý nhưng việc này là để bạn điều chỉnh lại cách thức kiếm tiền của mình mà thôi. May mắn là bạn không gặp rắc rối về tiền trong những ngày này.

Bạn muốn sống khép mình nhưng không nên chỉ vì ai đó đã làm bạn từng cảm thấy thất vọng. Điều này sẽ cản trở bạn tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Theo tử vi ngày mới, Bảo Bình đừng vội vàng bỏ cuộc vào lúc này. Bạn muốn biết nhiều hơn về cuộc sống và thế giới, đó là lý do bạn sẵn sàng tìm hiểu thêm những thông tin mới lạ để bạn có tầm nhìn xa hơn về tương lai của mình.

Bạn muốn tìm được tri kỷ nhưng không dễ. Hôm nay, bạn có thể gặp nhiều người có vẻ như có tiềm năng trở thành "tri kỷ", nhưng sau đó bạn nhận ra rằng không phù hợp.

Tránh tâm lý so sánh bản thân với người khác, bạn nếu đang có thu nhập không được tốt thì hãy cố gắng tiết kiệm, sống khiêm tốn thôi nhé.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Ngày mới cho thấy Song Ngư có được quan niệm sống rõ ràng, tránh sa đà vào những vấn đề của người khác, không cần phải trốn tránh nữa. Những gì đang diễn ra giúp bạn cảm nhận được cảm xúc về thành công với niềm tin chắc chắn. Bạn gạt bỏ nỗi sợ hãi và sự không chắc chắn ra khỏi tâm trí.

Vận đào hoa ghé thăm những người độc thân nhưng lại càng làm cho bạn hoang mang với những lựa chọn. Người đã có đôi cẩn thận kẻo có sự xuất hiện của một người khác giới khiến bạn có chút xao động.

Nếu cần cải thiện sức khỏe tinh thần, bạn có thể tìm tới Yoga hoặc Thiền định vì chúng có thể giúp bạn bỏ tất cả suy nghĩ ra khỏi đầu.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo.