Từ vali quên ở sân bay, bắt bà chủ hàng Hồ Thị Thùy Dương

Chiều ngày 10/01/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã triệt phá thành công chuyên án “1225T”, đấu tranh làm rõ đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới với thủ đoạn tinh vi, có tổ chức chặt chẽ.

Trước đó, vào ngày 17/10/2025, Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng phát hiện 03 vali không có người nhận bị bỏ lại tại khu vực soi chiếu an ninh, có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Quá trình phối hợp kiểm tra xác định, bên trong các vali chứa 151 bao ni-lông được bơm phồng, bên trong có tổng cộng 90.350 cá thể nghi là tôm hùm xanh giống.

Nhận định vụ việc có dấu hiệu tội phạm, ngày 19/10/2025, Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng đã chuyển nguồn tin về tội phạm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Đà Nẵng để thụ lý theo thẩm quyền. Đến ngày 18/11/2025, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Đà Nẵng ban hành Kết luận định giá, xác định 90.350 cá thể tôm hùm xanh giống có tổng trị giá hơn 6,77 tỷ đồng.

Đến ngày 25/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” để điều tra theo quy định pháp luật.

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng trong đường dây hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, phân công vai trò khép kín, không quen biết trực tiếp, gây nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh.

2 đối tượng bị bắt giữ - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Ban Chuyên án xác định đối tượng Bùi Văn Toàn (SN 1982, trú tỉnh Nghệ An) là đối tượng trực tiếp vận chuyển tôm hùm xanh giống từ Singapore về Việt Nam; Khuất Duy Tiến (SN 1979, trú TP Hà Nội) đi cùng để kiểm tra hàng hóa theo yêu cầu của chủ hàng; Phạm Ngọc Thạch (SN 1976, trú TP Hồ Chí Minh) làm trung gian môi giới mua bán; Hồ Thị Thùy Dương (SN 1977, trú tỉnh Khánh Hòa) là chủ hàng.

Từ ngày 08 đến 09/01/2026, Ban Chuyên án đã đồng loạt triển khai 04 tổ công tác tại các địa bàn Nghệ An, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Khánh Hòa, tiến hành bắt giữ các đối tượng liên quan, kịp thời ngăn chặn hành vi bỏ trốn, tiêu hủy chứng cứ; đồng thời áp giải các đối tượng về Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan điều tra thu giữ 90.350 cá thể tôm hùm xanh giống, chứa trong 151 bao ni-lông, được vận chuyển trái phép qua đường hàng không, tổng trị giá hơn 6,77 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các bị can theo quy định pháp luật, đồng thời mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan khác trong chuyên án.