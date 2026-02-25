Khi trách nhiệm xã hội không còn là hoạt động bên lề

Tại Hoa Sen Home, trách nhiệm xã hội (CSR) là một lựa chọn dài hơi, kết tinh từ triết lý phát triển bền vững mà Tập đoàn Hoa Sen đã kiên định theo đuổi suốt hơn hai thập kỷ. Đằng sau một hệ thống phân phối vật liệu xây dựng và nội thất quy mô, ngày càng mở rộng trên khắp dải đất hình chữ S là một quan niệm rất giản dị nhưng vô cùng quyết liệt: Một doanh nghiệp chỉ thực sự lớn mạnh khi song hành cùng sự phát triển của cộng đồng.

Hành trình bền bỉ của Mái Ấm Gia Đình Việt đã lan tỏa tinh thần tương thân tương ái đến nhiều địa phương trên cả nước

Từ tâm thế ấy, dự án “Mái Ấm Gia Đình Việt” được hình thành như một nhịp cầu nhân ái, doanh nghiệp góp phần bù đắp những khoảng lặng và xoa dịu nỗi đau của những mảnh đời kém may mắn. Chương trình lựa chọn cách làm thận trọng và bền bỉ: khảo sát kỹ từng hoàn cảnh, phối hợp cùng chính quyền địa phương, nhà trường và các tổ chức xã hội để đảm bảo nguồn hỗ trợ đến đúng nơi cần thiết nhất. Bởi phía sau mỗi trường hợp là một câu chuyện gia đình, một đứa trẻ đang đứng trước nguy cơ mất đi cơ hội đến trường và cả những giấc mơ còn dang dở.

Từ những hỗ trợ thiết thực, nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đã có thể tiếp tục hành trình học tập

Sau gần bốn năm triển khai, hành trình ấy đã đi qua 30/34 tỉnh thành, trao hơn 71 tỷ đồng nguồn lực, đồng hành cùng hơn 510 gia đình và tiếp sức cho hơn 1.000 em nhỏ tiếp tục con đường học tập. Nhưng điều đọng lại không chỉ nằm ở con số, mà là sự thay đổi thực sự trong cuộc sống của nhiều gia đình, khi những em nhỏ từng đứng trước nguy cơ bỏ học nay có thêm cơ hội để tiếp tục lớn lên với hy vọng.

Kiên định với lựa chọn “đi chậm, đi sâu”, chương trình hỗ trợ những khó khăn trước mắt đồng thời từng bước vun đắp những giá trị căn bản của một mái ấm: sự yêu thương, chở che và niềm tin vào tương lai. Đó cũng là cách Hoa Sen Home góp phần xây nên những “ngôi nhà” vững vàng hơn cho cộng đồng, theo một nghĩa rộng hơn của hai chữ mái ấm.

Lan tỏa tinh thần sẻ chia, vun đắp niềm tin xã hội

Giá trị của “Mái Ấm Gia Đình Việt” đã vượt xa khỏi những khoản hỗ trợ tài chính thuần túy. Những câu chuyện nghị lực được lan tỏa từ chương trình đã góp phần đánh thức tinh thần tương thân tương ái, vốn là một phần bản sắc của người Việt giữa nhịp sống hiện đại hối hả.

Mỗi hành trình vượt khó, mỗi khoảnh khắc cộng đồng chung tay đều tạo nên những chuyển biến bền bỉ trong nhận thức: Rằng sự sẻ chia, dù nhỏ bé, vẫn đủ sức mạnh để xoay chuyển một số phận. Chính tinh thần ấy là điểm chạm để Hoa Sen Home đồng hành cùng WeChoice Awards. Sự hiện diện của thương hiệu là để tiếp thêm ngọn lửa cho những giá trị tốt đẹp, khẳng định sức mạnh của sự tử tế giữa một thế giới nhiều biến động.

Song song với sứ mệnh cộng đồng, Hoa Sen Home kiên trì bồi đắp uy tín qua sự minh bạch về sản phẩm và chuẩn hóa chất lượng dịch vụ. Một hệ thống phân phối đa dạng, chính sách rõ ràng cùng cam kết dài hạn với người tiêu dùng chính là nền tảng để thương hiệu phát triển ổn định.

Sự giao thoa giữa kinh doanh và trách nhiệm xã hội đã giúp Hoa Sen Home không chỉ hiện diện trong những công trình mới, mà còn hiện hữu trong những niềm tin được khơi dậy, những mái ấm được tiếp sức để đứng vững trước bão giông. Bởi hơn cả một nhà cung cấp vật liệu xây dựng, điều thương hiệu theo đuổi chính là xây dựng một cộng đồng bền vững bằng uy tín, sự minh bạch và trái tim sẻ chia được bồi đắp qua năm tháng.

Hệ thống Siêu thị VLXD & Nội thất Hoa Sen Home hiện có hơn 400 cửa hàng trên toàn quốc, trong đó gần 140 siêu thị trưng bày theo mô hình hiện đại, cung ứng hơn 15.000 mã sản phẩm từ nhiều thương hiệu uy tín cùng các dòng sản phẩm được phân phối độc quyền, nhờ đó đáp ứng đa dạng nhu cầu vật tư của người tiêu dùng lẻ cũng như thầu thợ.

Đồng thời, Hoa Sen Home áp dụng cam kết “4Đ” – Đúng tiêu chuẩn, Đúng chất lượng, Đủ hóa đơn, Được bảo hành, nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hạn chế rủi ro mua nhầm hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.