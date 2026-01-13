HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Từ trang chủ FIFA đến cả MXH khắp châu Á đều ngập tràn hình ảnh đội tuyển Việt Nam

Khả Văn |

Chiến thắng kịch tính 1-0 trước "ông lớn" U23 Ả Rập Xê Út nhờ bàn thắng vàng của Đình Bắc không chỉ là một cột mốc quan trọng giúp U23 Việt Nam hiên ngang đi tiếp tại tứ kết U23 châu Á mà còn phủ sóng cả MXH lẫn truyền thông châu Á.

U23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước U23 Saudi Arabia tối ngày 12/1 tại vòng bảng VCK U23 châu Á. Đây là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của thầy trò HLV Kim Sang-sik thể hiện sức mạnh đáng nể trong chặng đường chinh phục U23 châu Á.

Chủ nhà U23 Ả Rập Xê Út được giới chuyên môn nhận định là đối thủ nặng ký, nhỉnh hơn về nhiều mặt so với đội tuyển Việt Nam, tuy nhiên U23 Việt Nam đã thi đấu cực kỳ xuất sắc và giành chiến thắng nhờ bàn thắng duy nhất của Đình Bắc.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, trang fanpage chính thức FIFA World Cup với hơn 66 triệu người theo dõi đã đăng tải bài viết về kết quả bất ngờ này. Không chỉ vậy, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cũng đăng tải nhiều bài đăng chúc mừng U23 Việt Nam.

Từ trang chủ FIFA đến cả MXH khắp châu Á đều ngập tràn hình ảnh đội tuyển Việt Nam- Ảnh 1.

Bài đăng từ fanpage của FIFA World Cup sau chiến thắng của U23 Việt Nam

Từ trang chủ FIFA đến cả MXH khắp châu Á đều ngập tràn hình ảnh đội tuyển Việt Nam- Ảnh 2.

Fanpage AFC chúc mừng chiến thắng của U23 Việt Nam với khoảnh khắc ăn mừng ấn tượng của Đình Bắc

Từ trang chủ FIFA đến cả MXH khắp châu Á đều ngập tràn hình ảnh đội tuyển Việt Nam- Ảnh 3.

Trên MXH X, nhiều bài đăng về chiến thắng của U23 Việt Nam cũng được chia sẻ từ các trang thể thao khác

Từ trang chủ FIFA đến cả MXH khắp châu Á đều ngập tràn hình ảnh đội tuyển Việt Nam- Ảnh 4.

U23 Việt Nam chính thức tiến vào Tứ kết U23 châu Á

Từ trang chủ FIFA đến cả MXH khắp châu Á đều ngập tràn hình ảnh đội tuyển Việt Nam- Ảnh 5.

BLV Tom Middler chia sẻ rằng mình ấn tượng mạnh với đội tuyển Việt Nam với màn trình diễn xứng đáng đứng đầu bảng A với điểm số tối đa 9 điểm

Từ trang chủ FIFA đến cả MXH khắp châu Á đều ngập tràn hình ảnh đội tuyển Việt Nam- Ảnh 6.

Một bài đăng khác chúc mừng vé vào Tứ kết của tuyển Việt Nam của AFC U23 trên MXH X

Từ trang chủ FIFA đến cả MXH khắp châu Á đều ngập tràn hình ảnh đội tuyển Việt Nam- Ảnh 7.

Cổ động viên Việt Nam cũng gây ấn tượng đẹp sau trận đấu với U23 Ả Rập Xê Út

