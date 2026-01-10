Từ tiện ích đến gắn kết: Khi camera không chỉ giám sát mà trở thành cầu nối cảm xúc

Các thiết bị như camera gia đình không chỉ giữ vai trò an ninh, mà còn trở thành cầu nối cảm xúc giữa các thành viên, đặc biệt tại Việt Nam, nơi mô hình gia đình đa thế hệ, lệch ca và làm việc linh hoạt ngày càng phổ biến.

Emotional Wellness - Khi sự kết nối trở thành nhu cầu tinh thần thiết yếu

Đô thị hóa khiến thời gian dành cho gia đình bị thu hẹp, trong khi nhu cầu về sự kết nối cảm xúc lại tăng lên. Nhiều nghiên cứu về emotional wellness chỉ ra rằng "micro-connection" - những điểm chạm nhỏ như thấy con đang ngủ, thấy ba mẹ đi lại trong bếp hay thấy thú cưng nằm phơi nắng - có tác dụng giảm căng thẳng và gia tăng cảm giác an tâm.

Tại Việt Nam, xu hướng này thể hiện rõ qua số liệu thị trường smart home. Theo Statista 2024, thị trường nhà thông minh Việt Nam dự kiến tăng từ 358,59 triệu USD năm 2024 lên hơn 506,4 triệu USD năm 2028 (1). Trong đó, an ninh gia đình là một trong ba nhóm dẫn đầu thị trường, cho thấy camera và thiết bị giám sát đã trở nên quen thuộc trong đời sống đô thị. Đáng chú ý, đây cũng là nhóm thiết bị được nhiều gia đình sử dụng để duy trì kết nối cảm xúc.

Camera gia đình, đặc biệt là các thiết bị có đàm thoại hai chiều, nhận diện chuyển động hay phát hiện tiếng khóc, giúp các thành viên cảm nhận sự hiện diện của nhau ngay cả khi không thể bên cạnh mỗi ngày.

Smart Caring - "Ngôn ngữ quan tâm mới" trong gia đình hiện đại

Nhận thấy sự thay đổi trong cách các gia đình kết nối, nhiều thương hiệu công nghệ bắt đầu tái định nghĩa vai trò của thiết bị trong đời sống thường nhật. EZVIZ gọi đó là "Smart Caring" - cách con người dùng công nghệ để thể hiện sự quan tâm nhẹ nhàng, tinh tế và không mang tính kiểm soát.

Smart Caring đặc biệt phù hợp với các gia đình có lịch sinh hoạt đa nhịp: làm việc kết hợp tại nhà, con nhỏ ở nhiều phòng khác nhau, ông bà ở tầng riêng hoặc người trẻ sống xa gia đình. Những thiết bị như camera EZVIZ S10 hoặc C6N G1 giúp phụ huynh theo dõi con, hỗ trợ ông bà, giữ liên lạc với người thân… ngay cả khi đang họp, đang lái xe hay ở vị trí cách xa hàng chục cây số.

Camera C6N G1 với nút gọi cảm ứng và tính năng đàm thoại hai chiều giúp người dùng dễ dàng liên lạc với người thân trong nhà

Anh Toàn (38 tuổi, TP.HCM), sống trong gia đình ba thế hệ tái cấu trúc, cho biết sau hai tháng trải nghiệm camera EZVIZ: "Nhà tôi mỗi người một giờ giấc. Tôi quyết định lắp camera C6N G1 để dễ dàng quan tâm các thành viên. Khi cần, tôi chỉ việc mở ứng dụng qua điện thoại là biết con đang chơi ở đâu, ông bà có cần giúp gì không. Có lúc tôi đang họp, chỉ cần nhìn thấy ba mẹ đi lại trong bếp là đủ yên tâm rồi."

Không chỉ các gia đình đa thế hệ, mà nhiều người trẻ sống xa quê, người nuôi thú cưng hay các cặp vợ chồng làm việc lệch ca cũng bắt đầu xem camera như một công cụ kết nối cảm xúc - một ngôn ngữ quan tâm mới trong đời sống hiện đại.

Giải pháp camera thông minh đang thay đổi cách người Việt quan tâm nhau

Trong bối cảnh các gia đình trẻ phải chia sẻ thời gian cho công việc và lịch sinh hoạt ngày càng bận rộn, giải pháp Smart Caring được nhiều người ưa chuộng thể hiện rõ nhất qua hai thiết bị chủ lực của EZVIZ: C6N G1 và S10.

C6N G1 - phiên bản nâng cấp của dòng C6N "quốc dân" - đáp ứng nhu cầu quan sát rõ nét và toàn diện với độ phân giải Ultra HD 3K/4K, tầm nhìn mở rộng 85 độ dọc và 350 độ ngang, đồng thời tích hợp khả năng theo dõi thông minh chuyển động của người và thú cưng. Camera còn hỗ trợ ghi hình màu vào ban đêm, kết nối Wifi 6 băng tần kép và đặc biệt là tính năng tự quay vào trong khi cần riêng tư, một yếu tố quan trọng với gia đình đa thế hệ. Mặt khác, tính năng Google Assistant và Amazon Alexa cũng giúp C6N G1 dễ dàng hòa vào hệ sinh thái smart home đang ngày càng phổ biến tại Việt Nam.

Trong khi đó, S10 đảm nhiệm vai trò như "màn hình hiện diện cảm xúc" ngay trong ngôi nhà. Thiết bị sở hữu màn hình cảm ứng 4 inch có thể hiển thị album ảnh gia đình, kiêm loa Bluetooth, đồng thời cho phép gọi video hai chiều thông qua nút bấm nhanh - phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ, ông bà hoặc người ở nhà không rành công nghệ. Các tính năng như phát hiện tiếng khóc, tầm nhìn toàn cảnh 360 độ, AI nhận diện người và vật nuôi hay màn trập riêng tư vật lý giúp S10 trở thành một phần tự nhiên của đời sống hàng ngày. Khi đặt tại phòng khách hoặc phòng trẻ em, S10 cho phép bố mẹ theo dõi con, ông bà xem cháu chơi, hoặc vợ chồng kết nối với nhau dù làm việc khác không gian.

Camera S10 vẫn quan sát rõ nét dù ban đêm hay ban ngày (Ảnh: Nhà sáng tạo nội dung Tròn Mama)

"Chỉ đầu tư hơn 2 triệu đã có được một chiếc camera S10 dễ sử dụng và tích hợp nhiều công nghệ hiện đại, mình thấy rất đáng đầu tư để ngôi nhà của mình an ninh hơn, và mình cũng thấy yên tâm hơn, gắn kết hơn với các thành viên trong nhà", Tròn Mama - một nhà sáng tạo nội dung trên TikTok chia sẻ.

Khi đời sống ngày càng bận rộn, công nghệ đang âm thầm thay đổi cách chúng ta yêu thương. Những thiết bị như C6N G1 và S10 vì thế không chỉ là camera, mà là cầu nối cảm xúc - một phần của tổ ấm hiện đại.