Khu vực từng được mệnh danh là “thung lũng Silicon phần cứng” của Trung Quốc đang chuyển mình thành một “phòng trưng bày AI” khổng lồ, nơi các doanh nghiệp đua nhau giới thiệu robot, thiết bị thông minh và sản phẩm tích hợp trí tuệ nhân tạo tới khách hàng toàn cầu.

Theo SCMP, sự thay đổi này phản ánh bước tiến mới của Trung Quốc trong cuộc đua công nghệ toàn cầu, đồng thời cho thấy cách Thâm Quyến tiếp tục tái định nghĩa vai trò của mình sau hơn bốn thập kỷ phát triển thần tốc.

Đối với những du khách lần đầu đặt chân tới Huaqiangbei như Abigail Slagveer đến từ Rotterdam (Hà Lan), quy mô của khu chợ điện tử này tạo nên cảm giác choáng ngợp.

“Từ cách đây 1 tiếng rưỡi, tôi đã ở trong này,” Slagveer cho biết khi đứng tại tầng một của Trung tâm Thương mại Điện tử Huaqiang, một trong những khu mua sắm lớn nhất ở Huaqiangbei. “Vậy mà tôi vẫn còn đang mắc kẹt ở những gian hàng đầu tiên.”

Huaqiangbei đón 850.000 lượt khách mỗi ngày trong kỳ nghỉ lễ Ngày Quốc tế Lao động, trong đó có 8.000 thương nhân nước ngoài mỗi ngày (theo SCMP)

Nữ doanh nhân Hà Lan đang tìm kiếm các thiết bị công nghệ để bán trên cửa hàng trực tuyến của mình. Tại gian hàng của Red Hoho AI, cô dành gần nửa giờ theo dõi phần trình diễn các bộ trống hơi và robot giáo dục tích hợp AI do nhân viên bán hang họ Kurmanjan giới thiệu bằng tiếng Anh.

Quản lý Tina Liu liên tục nhấn mạnh lợi thế cạnh tranh của công ty: sở hữu trực tiếp nhà máy sản xuất, qua đó có thể đưa ra mức giá thấp hơn đáng kể so với nhiều đối thủ.

Theo ông Kurmanjan, lượng khách hàng quốc tế đã tăng mạnh trở lại trong năm qua. Các mùa hội chợ thương mại tại Huaqiangbei hiện trở nên nhộn nhịp hơn hẳn.

Sự phát triển thần kỳ của Thâm Quyến

Huaqiangbei có thể trở thành trung tâm công nghệ mang tầm toàn cầu cần phải nhìn lại quá khứ của Thâm Quyến.

Cách đây hơn 40 năm, Thâm Quyến chỉ là một làng chài nhỏ nằm sát Hong Kong (Trung Quốc) với dân số chưa tới vài chục nghìn người. Năm 1980, nơi đây được chọn làm Đặc khu Kinh tế đầu tiên của Trung Quốc.

Nhờ các ưu đãi về thuế, đầu tư và thương mại, Thâm Quyến nhanh chóng thu hút dòng vốn nước ngoài cùng hàng triệu lao động nhập cư.

Từ một trung tâm sản xuất giá rẻ cho thế giới trong thập niên 1990, thành phố này dần chuyển sang phát triển công nghệ cao và đổi mới sáng tạo. Hàng loạt tập đoàn công nghệ lớn của Trung Quốc như Huawei, Tencent hay DJI đều lớn mạnh từ hệ sinh thái công nghiệp của Thâm Quyến.

Trong quá trình đó, chợ điện tử Huaqiangbei nổi lên như “trái tim công nghệ” của thành phố. Ban đầu, nơi đây chủ yếu buôn bán linh kiện điện tử, bảng mạch và điện thoại di động. Các kỹ sư, nhà phát triển và startup từ khắp thế giới từng đổ về Huaqiangbei để tìm nguồn cung linh kiện giá rẻ và sản xuất mẫu thử chỉ trong vài ngày.

Ngày nay, cùng với làn sóng AI bùng nổ trên toàn cầu, khu chợ này đang bước sang giai đoạn mới. Những quầy hàng từng chất đầy cáp sạc và linh kiện điện thoại giờ trưng bày robot hình người, kính AI, đồ chơi thông minh và thiết bị dịch thuật thời gian thực.

Theo Global Times, nhu cầu gia tăng mạnh mẽ đối với các sản phẩm công nghệ như máy bay không người lái, kính tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), cùng sức hút trở lại của robot sau màn xuất hiện nổi bật tại chương trình Gala Tết Nguyên đán Trung Quốc đang góp phần thúc đẩy làn sóng chi tiêu công nghệ mới tại quốc gia này.

Theo SCMP, Global Times﻿