Từ "thị phi" Pickleball đến màn lột xác, Em Kim "phủ sóng" danh tiếng cùng bạn bè quốc tế

Khởi nguồn từ "Drama" Pickleball

Nhắc đến Emkimsayhi là nhắc đến những video diện đồ tập gợi cảm trên sân Pickleball. Thời điểm bộ môn này mới du nhập mạnh mẽ, phong cách của cô nàng đã vấp phải không ít ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng (CĐM). Đặc biệt là sau khoảnh khắc “vén váy” nhớ đời, nhiều người cho rằng cô "làm màu", tập trung vào việc khoe dáng hơn là chơi thể thao.

Tuy nhiên, nhìn nhận một cách khách quan, chính sự tranh cãi đó đã đưa cái tên Em Kim phủ sóng khắp các diễn đàn. Đứng trước những lời mỉa mai, cô nàng từng thẳng thắn chia sẻ:

Có thể hiểu đơn giản rằng mỗi vận động viên sẽ có những thói quen vô thức khác nhau khi thi đấu như người thì xắn quần áo, người buộc tóc, chỉnh áo,... nên vén váy cũng là chuyện thường, miễn sao không ảnh hưởng đến cuộc chơi là được.

Cô không hề có chủ ý phản cảm hay cố tình… khoe thân như trên mạng nhiều người bình luận. Song, điều đó không đồng nghĩa với việc mình lên án các góc nhìn trái chiều từ dư luận. “Việc mọi người nhìn nhận như nào là quyền của họ, mình không áp đặt ai phải hiểu cho mình cả, mọi người có quyền nói còn mình không buồn đâu. Mình nghĩ tốt thì mọi thứ tốt sẽ đến”.

Thái độ bình thản, có phần hơi "ngông" nhưng đầy tự tin này đã giúp cô giữ vững lượng fan hùng hậu và thu hút thêm sự chú ý của các nhãn hàng, biến một vụ ồn ào thành một chiến dịch định vị thương hiệu cá nhân cực kỳ thành công.

Danh tiếng thăng hạng

Hậu drama, người ta thấy một Em Kim rất khác. Không còn bó buộc trong những bộ đồ tập gây tranh cãi, cô nàng bắt đầu làm mới hình ảnh với nhiều phong cách đa dạng hơn. Danh tiếng tăng cao giúp cô trở thành gương mặt tham dự các sự kiện thể thao lớn. Cô nàng giờ đây không chỉ là một "hot girl mạng" mà đã dần khẳng định vị thế của một Influencer chuyên nghiệp.

Những mối quan hệ "khủng" và sự giao thoa với bạn bè quốc tế

Điểm ấn tượng nhất trong hành trình hậu drama của Kim chính là việc cô nàng liên tục xuất hiện bên cạnh những nhân vật tầm cỡ và mở rộng mạng lưới bạn bè ra ngoài lãnh thổ Việt Nam. Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc check-in tại nước ngoài. Điều khiến dân mạng bất ngờ chính là khả năng kết nối của cô với bạn bè quốc tế.

Trong các video TikTok, không khó để bắt gặp hình ảnh cô nàng trò chuyện tự tin, tham gia các sự kiện cùng những người bạn ngoại quốc có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực.

Việc "vươn tầm" này không chỉ giúp Kim học hỏi được tư duy làm nội dung mới mẻ mà còn giúp cô quảng bá hình ảnh một Gen Z Việt Nam năng động, hiện đại đến bạn bè. Những mối quan hệ quốc tế này chính là minh chứng rõ nhất cho việc danh tiếng của cô không chỉ dừng lại ở những vụ lùm xùm trong nước.

Hành trình của Emkimsayhi từ một TikToker gắn liền với bộ môn Pickleball đầy thị phi đến gương mặt tầm quốc tế là một câu chuyện truyền cảm hứng về cách đối mặt với khủng hoảng truyền thông. Drama có thể là rào cản nhưng với những người có tư duy và bản lĩnh như Kim, đó lại là bàn đạp để bay cao hơn. Với những mối quan hệ chất lượng cùng danh tiếng đang ở độ "chín", chắc chắn trong tương lai, chúng ta sẽ còn thấy cô nàng bùng nổ hơn nữa.