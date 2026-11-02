Từ tháng này (1/11), một ngân hàng sẽ tự động trừ từ 11.000 - 110.000 đồng/tháng nếu tài khoản phát sinh những giao dịch nhận/chuyển tiền sau

Nam A Bank vừa thông báo điều chỉnh phí SMS Banking, dịch vụ nhận tin nhắn biến động số dư sau khi khách hàng thực hiện các giao dịch chuyển tiền.

Nam A Bank vừa thông báo điều chỉnh phí dịch vụ nhận tin nhắn biến động số dư qua SMS Banking đối với cả khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức. Mức phí mới được áp dụng từ kỳ thu phí tháng 11/2026, tùy theo nhà mạng và số lượng tin nhắn phát sinh.

Theo thông báo của Nam A Bank, chính sách phí mới áp dụng trên toàn hệ thống đối với khách hàng cá nhân và tổ chức đã hoặc đăng ký mới dịch vụ nhận thông báo biến động số dư qua SMS.

Cụ thể, với khách hàng sử dụng các nhà mạng ngoài Viettel, mức phí SMS Banking dành cho khách hàng cá nhân được điều chỉnh từ 12.000 đồng lên 22.000 đồng/tài khoản thanh toán/số điện thoại/tháng đối với 1-15 tin nhắn.

Trường hợp phát sinh từ 16 tin nhắn trở lên, khách hàng phải trả phí cố định 22.000 đồng/tháng và 765 đồng cho mỗi tin nhắn kể từ tin nhắn thứ 16. Trước đây, mức phí tương ứng là 12.000 đồng/tháng và 695 đồng/tin nhắn vượt ngưỡng.

Đối với khách hàng tổ chức sử dụng các nhà mạng ngoài Viettel, phí dịch vụ cũng tăng từ 12.000 đồng lên 33.000 đồng/tháng đối với 1-15 tin nhắn. Nếu phát sinh từ 16 tin nhắn trở lên, mức phí là 33.000 đồng/tháng cộng thêm 765 đồng cho mỗi tin nhắn kể từ tin nhắn thứ 16.

Nguồn: Nam A Bank

Đối với khách hàng sử dụng mạng Viettel, Nam A Bank áp dụng biểu phí riêng theo số lượng tin nhắn phát sinh trong tháng.

Ở nhóm khách hàng cá nhân, mức phí lần lượt là 11.000 đồng/tháng với 1-20 tin nhắn; 14.520 đồng/tháng với 21-70 tin nhắn và 22.000 đồng/tháng nếu phát sinh trên 70 tin nhắn.

Trong khi đó, khách hàng tổ chức sử dụng mạng Viettel phải trả 55.000 đồng/tháng nếu phát sinh từ 1-500 tin nhắn và 110.000 đồng/tháng nếu số lượng tin nhắn vượt 500.

Nguồn: Nam A Bank

Các mức phí điều chỉnh nêu trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Chính sách được tính từ những tin nhắn SMS phát sinh kể từ ngày 1/11/2026.

Để hạn chế chi phí, Nam A Bank khuyến nghị khách hàng chuyển sang sử dụng tính năng thông báo biến động số dư miễn phí trên ứng dụng Open Banking Nam A Bank. Theo ngân hàng, dịch vụ này cho phép nhận thông báo tức thì, không giới hạn số lượng thông báo và không mất phí.

Trường hợp không có nhu cầu tiếp tục sử dụng SMS Banking theo biểu phí mới, khách hàng có thể chủ động hủy dịch vụ tại chi nhánh/phòng giao dịch hoặc trực tiếp trên ứng dụng Open Banking để tránh phát sinh phí.