Từ tháng 9, người dân có thể ngồi nhà nhận thuốc qua VNeID

Theo kết luận phiên họp tháng 7 của Ban Chỉ đạo Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số (ngày 8/8), Bộ Công an được giao kết nối dữ liệu đơn thuốc từ bệnh viện đến hệ thống điều phối dữ liệu y tế và nhà thuốc, tích hợp đồng bộ trên VNeID. Bộ cũng nghiên cứu xây dựng đám mây dữ liệu công dân tích hợp trên VNeID (nâng cấp mức 3) nhằm hình thành nền tảng số thống nhất, phục vụ thủ tục hành chính trực tuyến.

Trong tháng 8, các địa phương sẽ phối hợp cắt giảm giấy tờ, thay thế bằng dữ liệu tích hợp trên VNeID và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua ứng dụng này. Từ 1/10, thủ tục hành chính trên toàn quốc sẽ được tiếp nhận hoàn toàn trên môi trường điện tử; các tỉnh, thành phải bố trí thiết bị, cán bộ và đoàn viên hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành được yêu cầu kiểm tra, chấn chỉnh, chấm dứt tình trạng môi giới làm giấy tờ tại trung tâm phục vụ hành chính công, đồng thời thúc đẩy chính sách miễn phí ("0 đồng") với dịch vụ công trực tuyến.

Ngoài ra, Bộ Khoa học và Công nghệ được giao xây dựng dự thảo sửa đổi bốn luật gồm: Luật Chuyển đổi số, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Công nghệ cao và Luật Chuyển giao công nghệ, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10. Bộ cũng sẽ đề xuất cơ chế khuyến khích cơ sở nghiên cứu, trường đại học và tổ chức khoa học công nghệ góp vốn thành lập doanh nghiệp để thương mại hóa kết quả nghiên cứu; phối hợp cùng Bộ Tài chính và Bộ Công Thương triển khai hạ tầng số, phủ sóng 5G toàn quốc, phát triển Internet vệ tinh.

Bộ Nội vụ được giao sớm xây dựng tiêu chí, quy chế quản lý, chế độ làm việc, đãi ngộ và quy trình tuyển dụng tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng; cơ chế thu hút ít nhất 100 chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước về làm việc trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Bộ Nội vụ cùng Ban Tổ chức Trung ương sẽ xây dựng nghị định đánh giá công chức theo KPI, áp dụng từ năm 2026.