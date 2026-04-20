Theo thông báo mới nhất từ Cục Cảnh sát Giao thông trực thuộc Bộ Công an vào ngày 16/4, một quy định bắt buộc mới sẽ chính thức được áp dụng cho tất cả các khóa sát hạch lái xe từ tháng 5/2026. Cụ thể, trước khi bước vào phần thi sát hạch chính thức, toàn bộ học viên bắt buộc phải xem một đoạn video clip có thời lượng 15 phút. Nội dung của đoạn phim này sẽ phản ánh chân thực và chi tiết về những hậu quả nghiêm trọng và thảm khốc từ các vụ tai nạn giao thông liên quan đến mô tô và ô tô. Động thái này được đưa ra ngay sau khi cơ quan chức năng hoàn thiện việc biên tập các tư liệu thực tế nhằm mang đến cái nhìn trực quan nhất cho người học.

Sự thay đổi này xuất phát từ những trăn trở của Cục Cảnh sát Giao thông hồi tháng 3 vừa qua khi đánh giá quy trình sát hạch hiện tại mới chỉ tập trung giải quyết phần kỹ thuật điều khiển xe cơ bản. Quá trình đào tạo trước đây bị cho là chưa thực sự chú trọng đến đạo đức cầm lái cũng như kỹ năng xử lý các tình huống bất ngờ trên đường. Việc chiếu video hậu quả tai nạn giao thông được xem là một liệu pháp tâm lý mạnh, giúp các tài xế tương lai nhận thức sâu sắc hơn về tính mạng, sức khỏe và tài sản của chính mình lẫn những người xung quanh. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng trách nhiệm đạo đức tối thiểu cho người lái xe, đảm bảo bất kỳ ai khi được cấp bằng đều có đủ cả kỹ năng thực hành và ý thức tuân thủ pháp luật trật tự an toàn giao thông trên mỗi dặm đường.