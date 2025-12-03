Từ tháng 3-2026, ô tô không đạt mức khí thải có bị cấm lưu thông?

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 43 ngày 28-11 về lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ. Quyết định bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1-3-2026, đánh dấu bước siết chặt quan trọng về tiêu chuẩn môi trường đối với phương tiện cơ giới.

Theo quyết định, khí thải ô tô sẽ được chia thành 5 mức, tương ứng tiêu chuẩn từ Euro 1 đến Euro 5, dựa trên Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải ô tô do Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành. Các phương tiện đang lưu hành sẽ được phân nhóm theo năm sản xuất để xác định mức khí thải bắt buộc phải đạt; xe đời càng mới sẽ phải đáp ứng mức tiêu chuẩn cao hơn.

Hoạt động kiểm tra khí thải được thực hiện tại các trung tâm đăng kiểm hoặc cơ sở kiểm định được cấp phép. Xe sẽ được đo các thông số CO, HC (động cơ xăng) và độ khói (động cơ diesel) theo quy chuẩn QCVN 85:2025. Phương tiện đạt chuẩn sẽ được cấp giấy chứng nhận hoặc tem khí thải để tiếp tục lưu thông.

Đại diện Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 5003S (TP HCM) cho biết: nếu phương tiện không đạt tiêu chuẩn khí thải, xe sẽ bị từ chối cấp giấy chứng nhận kiểm định. Chủ xe buộc phải mang xe đến đại lý chính hãng hoặc các gara uy tín để vệ sinh, bảo dưỡng các bộ phận liên quan.

Trường hợp xe vẫn không đạt, chủ phương tiện phải tiếp tục sửa chữa những hạng mục như hệ thống phun nhiên liệu, cảm biến oxy, bộ xúc tác, bộ lọc hạt (DPF)… Sau khi hoàn tất khắc phục, xe phải quay lại trung tâm đăng kiểm để được kiểm tra lại. Chỉ khi đạt chuẩn, phương tiện mới được cấp giấy chứng nhận.

Các trung tâm đăng kiểm khẳng định xe không đạt khí thải sẽ không thể hoàn tất đăng kiểm, đồng nghĩa không được phép lưu thông. Nếu chủ xe cố tình vận hành khi không đủ điều kiện, lực lượng chức năng sẽ xử phạt theo quy định về vi phạm đăng kiểm.

Một vấn đề được nhiều tài xế quan tâm là phương tiện đã đạt chuẩn và được cấp giấy chứng nhận nhưng khi lưu thông lại bị lực lượng liên ngành kiểm tra và phát hiện không đạt khí thải thì có bị thu hồi giấy chứng nhận hay không?

Về việc này, các trung tâm đăng kiểm cho biết giấy chứng nhận và tem kiểm định hoàn toàn có thể bị thu hồi nếu xe được kiểm tra và không đạt quy chuẩn khí thải hiện hành. Sau đó, chủ xe phải mang phương tiện đi bảo dưỡng, sửa chữa và đăng kiểm lại từ đầu. Đây là biện pháp nhằm bảo đảm phương tiện lưu thông trên đường luôn duy trì trạng thái kỹ thuật đúng quy định, thay vì chỉ đạt chuẩn tại thời điểm đăng kiểm.