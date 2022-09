Việc lựa chọn "Hóa đơn may mắn" (Hóa đơn trúng thưởng) do từng Cục Thuế thực hiện theo nguyên tắc lựa chọn ngẫu nhiên hóa đơn của người nộp thuế do Cục Thuế quản lý trên hệ thống hóa đơn điện tử (HĐĐT) tập trung của ngành Thuế.



Thông tin này được bà Nguyễn Thị Lan Anh, Vụ trưởng Vụ Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và cá nhân đưa ra trong cuộc họp trực tuyến của Tổng cục thuế với 63 điểm cầu tại Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để triển khai chương trình “Hóa đơn may mắn”.

Để khuyến khích người mua hàng lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ để quản lý doanh thu kinh doanh, tránh thất thu thuế, đồng thời tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh, mua bán hàng hóa phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, bảo vệ quyền lợi cho người mua; khuyến khích người bán hàng hóa cung cấp dịch vụ sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế, Tổng cục Thuế yêu cầu chậm nhất ngày 15/9/2022, các Cục Thuế các tỉnh, thành phố phải xây dựng kế hoạch triển khai “Hóa đơn may mắn” trên địa bàn, tổ chức tuyên truyền và báo cáo UBND tỉnh, thành phố.

Cụ thể, Tổng cục Thuế yêu cầu trong thời gian từ ngày 5/9/2022 đến ngày 20/9/2022, Cục Thuế các tỉnh, thành phố chuẩn bị nhân sự, kế hoạch công tác, rà soát dữ liệu hóa đơn thuộc phạm vi quản lý đủ điều kiện tham gia lựa chọn “Hóa đơn may mắn”.

Từ ngày 26/9/2022 đến ngày 5/10/2022, Cục Thuế phối hợp với Tổng cục Thuế kiểm thử chức năng và chạy thử ứng dụng. Chậm nhất ngày 15/10/2022, Cục Thuế các tỉnh, thành phố tổ chức lựa chọn “Hoá đơn may mắn” của quý II/2022 và công bố người trúng thưởng. Chậm nhất ngày 15/11/2022, Cục Thuế tổ chức trao thưởng cho người trúng thưởng “Hóa đơn may mắn” của quý II/2022.

Đối với các kỳ lựa chọn “Hóa đơn may mắn” tiếp theo, chậm nhất ngày 15 tháng đầu quý sau Cục Thuế tổ chức lựa chọn “Hoá đơn may mắn” của quý trước, công bố người trúng thưởng và tổ chức trao thưởng cho người trúng thưởng chậm nhất 30 ngày kể từ ngày công bố người trúng thưởng.

Mỗi hóa đơn đưa vào lựa chọn một lần duy nhất, qua đó đảm bảo việc lựa chọn hóa đơn trúng thưởng được khách quan, công khai, minh bạch, có sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng giám sát.

Vụ trưởng Vụ DNNCN Nguyễn Thị Lan Anh khẳng định, “Hóa đơn may mắn” do từng Cục Thuế thực hiện theo nguyên tắc lựa chọn ngẫu nhiên. Nguồn: Tổng cục thuế

Trước đó, Tổng cục Thuế đã thực hiện thí điểm chương trình “Hóa đơn may mắn” 2 đợt trên cơ sở dữ liệu HĐĐT có mã của cơ quan thuế. Việc triển khai chương trình này đã nhận được nhiều ý kiến tích cực, tạo ấn tượng tốt và lan tỏa sự hào hứng sử dụng HĐĐT đối với người nộp thuế và bước đầu đã khuyến khích người mua có thói quen lấy HĐĐT khi mua hàng hóa và sử dụng dịch vụ.

Ngày 21/4, tại Lễ công bố hệ thống hóa đơn điện tử toàn quốc, Tổng cục Thuế đã tổ chức trao giải hóa đơn may mắn kỳ 1 cho 3 người mua hàng trúng thưởng 50 triệu đồng/giải và thực hiện bấm số hóa đơn may mắn kỳ 2. Nguồn: Thuế nhà nước

Đại diện Tổng cục Thuế cho biết tại Lễ công bố hệ thống hóa đơn điện tử toàn quốc, việc triển khai chương trình “Hóa đơn may mắn” trúng thưởng nhằm tuyên truyền, khuyến khích việc sử dụng HĐĐT theo Luật Quản lý thuế. Qua đó đem lại lợi ích cho người tiêu dùng và giám sát việc hạch toán doanh thu của các doanh nghiệp, góp phần nâng cao công tác hiện đại hóa, số hóa quản lý thuế của ngành Thuế.

Việc tổ chức chương trình “Hóa đơn may mắn” trước mắt dành cho HĐĐT có mã của cơ quan thuế. Đây là yêu cầu cơ bản nhằm tăng cường công tác quản lý và tăng trách nhiệm của cơ quan thuế trong việc quản lý, sử dụng dữ liệu HĐĐT.

Bên cạnh đó còn hướng đến mục tiêu khuyến khích người tiêu dùng sau khi thanh toán chi phí mua hàng hóa hoặc sử dụng các dịch vụ… sẽ yêu cầu người bán hàng thực hiện việc phát hành hóa đơn cho gói hàng hóa, dịch vụ mà mình đã mua hoặc sử dụng.