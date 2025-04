Từ "tay trắng" mở tiệm tạp hóa năm 2018, giờ có 10 cây vàng và 1 tỷ gửi tiết kiệm: Vẫn thấy hối tiếc vì điều này

Hành trình tay trắng đi lên nhờ kinh doanh tiệm tạp hoá

Hành trình "tay trắng" cho đến tài sản vài tỷ đồng, không hề dễ dàng. Câu chuyện của cặp vợ chồng dưới đây là ví dụ. Cặp đôi đã cùng nhau gây dựng cuộc sống bằng tiệm tạp hoá, và sau 7 năm đã có trong tay tài sản là 1 tỷ đồng và 10 cây vàng. Thế nhưng, "cái giá" đánh đổi lại cũng không hề nhỏ!

Cặp vợ chồng tay trắng đi lên nhờ tiệm tạp hoá. (Ảnh minh hoạ)

Cụ thể, người vợ tâm sự như sau:

"Chào các bác, em chỉ muốn tâm sự một chút ạ:

Năm 2018, vợ chồng em cùng nhau mở 1 tiệm tạp hoá nho nhỏ. Trong tay chồng em có 70 triệu, còn em 20 triệu, rất may mắn bà nội cho thêm 70 triệu. Còn lại em đi vay bạn bè đi nước ngoài được 150 triệu không mất lãi.

Tiệm tạp hoá mới mở sơ sài vì thiếu vốn. Em có về ngoại ngỏ ý muốn vay thêm các chú các bác nhưng mẹ ruột cản. Mọi người không cho vay vì sợ bọn em làm ăn thua lỗ không trả được, rồi ông bà phải trả thay. Thế là vợ chồng em nhịn ăn nhịn uống, ngày hai đứa tiêu 50k hai bữa ăn để tiết kiệm trả nợ và lời bù vào những hàng thiếu.

Hai đứa tiết kiệm được 50 triệu thì hai gia đình bắt cưới. Bên nhà trai thì trong nhà chẳng có gì. Mẹ chồng gửi về cho 50 triệu để sửa sang và sắm phòng cưới hết. 50 triệu kia thì bỏ ra mua vàng để bố chồng trao cho con dâu và lo công việc. Tiệc cưới chi bao nhiêu đều vay các bác, bóc phong bì được bao nhiêu trả các bác hết. Các bác nói bao nhiêu trả bằng ý và còn nợ 15 triệu sau hai tháng cưới nhau. Bố chồng thông báo nợ 15 triệu cưới. Hai đứa lại nai lưng cày trả.

Năm 2019, vợ chồng em sinh em bé. Thật sự con khoẻ mạnh không sao, con ốm tích góp bao nhiêu cũng hết... Bé được 18 tháng do vợ chồng em bận quá, cho con xem điện thoại nhiều dẫn đến con mắc bệnh tăng động giảm chú ý. Chi phí can thiệp và học của con trung bình 10 triệu/tháng. Kéo dài tới năm 2025 và vẫn đang tiếp tục can thiệp.

Năm 2023, con em lớn được chút, vợ chồng em cũng dư được 300 triệu, quyết định mở thêm cửa hàng thứ 2. Hai vợ chồng cày đêm cày ngày. Năm 2025, vợ chồng em tiết kiệm được 1 sổ ngân hàng 1 tỷ đồng và 10 cây vàng, tính tìm đất mua mà giá cao quá, trong ngõ còn 90 triệu/m2. Không biết làm tới bao giờ mới đủ mua mảnh đất, lúc đủ lại không mua được vì giá đất ngày càng tăng.

1 tỷ đồng kia em làm 1 sổ mà thấy lãi thấp quá, em có nên rút hết về mua vàng không các bác? Cảm ơn các bác đã đọc câu chuyện vợ chồng em. Thật sự vợ chồng em không giỏi vén như những cặp vợ chồng khác nhưng đã cố gắng tiết kiệm hết sức mình rồi các bác ạ!" .

Cặp vợ chồng có trong tay nhiều tài sản. (Ảnh minh hoạ)

Netizen: Có tài sản dư dả nhưng cũng cần quan tâm con cái!

Bên dưới bài đăng, người vợ cũng chia sẻ thêm về cuộc sống trong gia đình mình. Nhiều người đặt ra câu hỏi vì sao năm 2023 dư được 300 triệu, nhưng đến năm 2025 lại có được 1 tỷ đồng và 10 cây vàng.

Người vợ chia sẻ thêm: "Do em kinh doanh cứ tiết kiệm từng chút, cuối năm tổng kết mới dư ra, qua Tết lại đập vào hàng. Từ 2019-2023 lãi ở hết trong hàng. Mở cửa hàng tiếp theo, em chuyển hàng từ cửa hàng mẹ sang thôi. Tính ra đó là khoản dư ạ".

Người vợ cũng tâm sự cả hai vợ chồng đã rất cố gắng làm đủ thứ nghề, làm cả ngày chỉ mong sớm trả được nợ. Thậm chí, cặp đôi cũng không mua sắm quần áo mới cho mình. Nhiều người còn chê người vợ mặc đồ xấu, nhưng cô vẫn mặc kệ.

Người vợ tâm sự thêm: "Mình suốt ngày quanh quẩn cửa hàng bác à, không đi đến đâu luôn. Người ta cũng chê xấu không biết làm đẹp mà em cũng kệ. Thà nghèo trả hết nợ còn hơn đẹp mà nợ đầm nợ đìa".

Ảnh minh hoạ.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng hỏi thăm tình hình của em bé. Người vợ chia sẻ thêm về tình trạng của bé: "Em bận bán hàng Tết, tầm 2 tháng em cho con xem khá là nhiều. Bận là mở điện thoại cho xem. Mọi người nên hạn chế cho con xem nhé, nếu cho xem giới hạn 10 phút và có bố hoặc mẹ bên cạnh.

Lúc con 18 tháng là lúc con cần tiếp nhận giao tiếp hai chiều nhiều để phát triển ngôn ngữ. Đây bé nhà em xem điện thoại chỉ tiếp nhận 1 chiều. Đến khi em gọi bé còn không phản xạ lại, coi như không nghe thấy gì ấy. "

Ảnh minh hoạ.

Bên dưới bài đăng, nhiều người cũng góp ý thêm cho người vợ. Mặc dù người vợ kêu không biết vén khéo, nhưng ai nấy đều cho rằng cặp đôi đã tiết kiệm và tích cóp rất tốt rồi. Điều cần quan tâm là em bé nhiều hơn. Netizen khuyên cặp đôi nên dành nhiều thời gian chất lượng cho con, quan tâm và trò chuyện nhiều hơn, đừng nên chỉ chạy theo bán hàng mà bỏ mặc con cái.

Dưới đây là một số bình luận nhận xét nổi bật:

- "Quá giỏi tích luỹ từng tí! Lời khuyên là không nên để trứng cùng 1 giỏ. Không mua vàng hết mà cũng không gửi tiết kiệm hết nha bạn. Nên chia ra nha. Nhưng hai vợ chồng xem có thêm thời gian quan tâm con không, đừng để vì bán hàng mà mặc kệ con ạ".

- "2 vợ chồng đồng sức đồng lòng phấn đấu mà giỏi quá. Mình cũng muốn xin vía cho gia đình mình. 2 vợ chồng tìm hiểu thêm đầu tư bất động sản đi. Xem chỗ nào ngõ ngách, đất xa một chút, mua mảnh nào có khả năng sinh tiền cao. Tài sản bây giờ cũng hơn 2 tỷ là cũng mua được nhiều mảnh tốt rồi đó".

- "2 vợ chồng đã rất giỏi trong chuyện vun vén và kinh doanh rồi. Mình thấy kinh tế nhà bạn như này, nếu kinh doanh ổn định thì mua nhà hoặc đất cũng được. Chỉ nợ vài trăm, chẳng mấy mà xong đâu" .

- "Mua vàng để tích luỹ cũng được bạn ạ. Vì con như thế thì nên có 1 khoản để riêng cho chắc chắn. Mình cũng có con nên mình hiểu. Con mình bị từ hồi 22 tháng, đến giờ hơn 14 tuổi. Bạn nên làm 1 khoản dự phòng chắc chắn để lo cho con nhé".