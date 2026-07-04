Từ số tiền 16 triệu đồng, công nhân Trần Quốc Việt bị bắt

Biết Việt bị bắt các đối tượng Linh, Chánh đã đến Đồn Công an Khu Công nghiệp Nhơn Trạch để đầu thú.

Công an tỉnh Đồng Nai ngày 3/7, cho biết, Đồn Công an KCN Nhơn Trạch vừa bàn giao hồ sơ cùng các đối tượng Trần Quốc Việt (sinh năm 198x) quê tỉnh An Giang, Quách Vũ Linh (sinh năm 1989) quê tỉnh Cà Mau, Trần Nhất Chánh (sinh năm 1988) ngụ phường Long Thành, thành phố Đồng Nai để Công an phường Nhơn Trạch điều tra làm rõ hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá theo thẩm quyền.

Liên quan đến vụ việc, cơ quan công an cho gia đình bảo lãnh đối với Trần Văn Nước và Đinh Văn Nhớ để xử lý về hành vi tương tự.

Trước đó, qua các biện pháp nghiệp vụ, sáng ngày 2/7, Đồn Công an KCN Nhơn Trạch phát hiện Việt là công nhân của một Công ty ở KCN Nhơn Trạch 5 có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành mời về trụ sở để làm việc.

Các đối tượng trong vụ việc- Ảnh: Công an Đồng Nai

Qua đấu tranh, Việt khai nhận ngày 1,2/7/2026 có tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với các đối tượng Linh, Nước, Nhớ. Biết Việt bị bắt các đối tượng Linh, Chánh đã đến Đồn Công an Khu Công nghiệp Nhơn Trạch để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân, thu giữ 5 ĐTDĐ các loại.

Qua đấu tranh, cơ quan công an xác định ngày 1, 2/07/2026, Trần Quốc Việt tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi cá độ bóng đá với số tiền hơn 16 triệu đồng, Quách Vũ Linh tham gia đánh bạc với số tiền gần 22 triệu đồng còn Chánh tham gia đánh bạc với số tiền 10 triệu đồng, Trần Văn Nước và Đinh Văn Nhớ tham gia đánh bạc dưới hình thức cá bộ bóng đá dưới 5 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.