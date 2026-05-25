Từ sân vận động 135.000 chỗ ngồi đến trung tâm R&D 4 tỷ USD: Vingroup và Sunshine xây 2 chiếc trống đồng tỷ đô chưa từng có trên thế giới

Trung tâm Sunshine R&D

Sunshine Group vừa công bố phối cảnh của công trình đầu tiên tại Khu đô thị thông minh ven sông Đại Phước (gần 2.000ha, tổng vốn sơ bộ khoảng 818.000 tỷ đồng) là Trung tâm R&D, quy mô 4 tỷ USD, diện tích sàn gần 400.000m², dự kiến quy tụ khoảng 20.000 nhà khoa học, chuyên gia và kỹ sư.

Trung tâm Sunshine R&D có diện tích sàn lớn hơn khoảng 50%, mật độ nhân lực gấp khoảng 1,7 lần, với mức đầu tư bằng khoảng 80% Apple Park tại California, biểu tượng của trung tâm R&D tư nhân trên thế giới.

Tổng chi R&D toàn quốc năm 2024 của Việt Nam ước tính khoảng 7-8 tỷ USD. Tức 4 tỷ USD của một dự án tư nhân duy nhất bằng khoảng một nửa tổng ngân sách R&D quốc gia trong một năm.

Đáng chú ý, Trung tâm R&D được thiết kế với hình dáng "Trống đồng hiện đại", ý tưởng khai thác từ di sản văn hóa Đông Sơn 2.000 năm tuổi, biểu tượng của trí tuệ, sáng tạo và khát vọng vươn xa của người Việt từ thời xa xưa.

Toàn bộ công trình được tổ chức theo cấu trúc đồng tâm. Trong đó, lõi trung tâm là công viên và mặt nước với hệ thống đài phun nước, không gian xanh, không gian chiêm nghiệm và không gian giao tiếp cộng đồng cho các nhà khoa học.

Vòng tròn thứ hai là các khối nghiên cứu chiến lược với phòng thí nghiệm, không gian thử nghiệm công nghệ. Vòng tròn ngoài cùng là lớp dịch vụ, đào tạo, giao thông đa hướng. Toàn bộ vành đai là các họa tiết hoa văn trống đồng cách điệu, kết hợp ánh sáng vàng chạy theo các "tia mặt trời", vừa là biểu tượng văn hóa, vừa tạo dấu ấn thị giác đêm.

Theo các chuyên gia kiến trúc, cấu trúc đồng tâm này tối ưu cho mô hình R&D hiện đại: khoảng cách di chuyển giữa các phòng thí nghiệm là ngắn nhất, các nhà khoa học từ các lĩnh vực khác nhau có thể gặp nhau hàng ngày tại lõi trung tâm.

Theo thông tin ban đầu, Trung tâm Sunshine R&D được tổ chức thành 6 tầng chức năng, với tổng diện tích sàn gần 400.000m², bao phủ 9 lĩnh vực công nghệ tương lai.

Trung tâm Sunshine R&D 4 tỷ USD được thiết kế để Việt Nam có phiên bản đầu tiên của mô hình này tại Đồng Nai, gần sân bay Long Thành, gần cảng Cái Mép – Thị Vải, gần TP.HCM, gần các khu công nghiệp sản xuất.

Sân vận động Hùng Vương - Vingroup

Dự án Khu đô thị thể thao Olympic (nay là Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội) chính thức được khởi công vào ngày 19/12/2025.

Theo thông tin từ lãnh đạo Tập đoàn Vingroup (đại diện chủ đầu tư), đây là dự án có quy mô lên đến hơn 9.171 ha, với tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 925.000 tỷ đồng. Khi hoàn thiện, đây sẽ là khu đô thị lớn nhất Việt Nam, trải rộng trên địa bàn 11 xã thuộc khu vực phía Nam Thủ đô.

Trên công trường, nhà đầu tư đang tập trung nguồn lực để triển khai các hạng mục trọng điểm, đặc biệt là quần thể Sân vận động Hùng Vương có diện tích 73,3 ha, sức chứa 135.000 chỗ ngồi, với mục tiêu hoàn thành vào tháng 7/2027, xác lập kỷ lục về thời gian xây dựng, được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của thể thao Việt Nam.

Đây được thiết kế để trở thành sân vận động đạt chuẩn FIFA có quy mô và hệ thống mái che đóng mở tự động lớn nhất thế giới.

Thiết kế Sân vận động mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam, được lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn và hình tượng chim Lạc, hướng tới tổ chức các sự kiện thể thao, văn hóa quy mô lớn.