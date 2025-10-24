Từ quán nhỏ đến thương hiệu “gây sốt”: Vin Tea tăng gần 50% doanh thu nhờ nền tảng số

Từ góc bếp nhỏ với món nước "gây sốt", đến chuỗi cửa hàng 4 cơ sở tại Đà Nẵng

Năm 2021, giữa những ngày Đà Nẵng giãn cách vì dịch Covid-19, chị Võ Thị Thái Vinh - một nhân viên văn phòng đam mê pha chế - tình cờ đăng lên mạng xã hội bức ảnh ly cà phê muối tự tay làm. Không ngờ, bài viết nhanh chóng "gây sốt", thu hút một lượng lớn khách hàng muốn trải nghiệm sản phẩm. Từ góc bếp nhỏ trong hẻm, chị Vinh cho ra đời Vin Tea - Cà phê muối & Trà sữa, một thương hiệu F&B địa phương khởi nghiệp bằng đam mê, phát triển bằng sự chỉn chu và bứt phá nhờ bước đi chiến lược cùng nền tảng công nghệ.

Chị Võ Thị Thái Vinh, chủ thương hiệu Vin Tea - Cà phê muối & Trà sữa

Nếu cà phê muối là món "khai sinh" ra thương hiệu Vin Tea, thì nước dừa trân châu dừa chính là "vũ khí gây bão", giúp thương hiệu nhanh chóng phủ sóng khắp Đà Nẵng. Câu chuyện bắt đầu khi chị Vinh tình cờ chú ý đến một người bán nước dừa gần nhà - đang tỉ mỉ chặt từng trái dừa, và bảo quản như một "tài sản quý giá". Lấy cảm hứng từ sự chăm chút đó, cùng với xu hướng đề cao sức khỏe trong mùa dịch, chị bắt đầu thử nghiệm món nước dừa kết hợp với topping trân châu - và món "nước dừa trân châu dừa" ra đời. Với hương vị hấp dẫn, hình thức bắt mắt và tốt cho sức khỏe, các món nước dừa của Vin Tea đã khẳng định vị thế biểu tượng khi nhắc đến nước dừa Đà Nẵng.

Món nước dừa trân châu dừa "làm mưa làm gió" ở Đà Nẵng

Từ một quán nhỏ trong hẻm, chỉ sau hơn 3 năm, Vin Tea đã mở rộng thành 4 cơ sở tại Đà Nẵng - tất cả đều do chị Vinh trực tiếp quản lý. Thành công đó xuất phát từ tư duy bền vững và triết lý "Cái tâm đi trước cái tầm".

Thay vì mở rộng ồ ạt, Vin Tea chọn cách đi chậm mà chắc, tập trung vào chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Vin Tea luôn kỹ lưỡng trong khâu tuyển chọn nguyên liệu, đồng thời chuẩn hóa quy trình pha chế để đảm bảo chất lượng ổn định và đồng nhất. "Làm sao để tất cả các ly đều như nhau, giữ đúng vị, đó là điều khó nhất trong vận hành chuỗi cửa hàng đồ uống", chị tâm sự.

Vin Tea chọn cách đi chậm mà chắc, tập trung vào chất lượng sản phẩm và dịch vụ

Hành trình phát triển của Vin Tea cũng là câu chuyện về kỷ luật và nỗ lực không ngừng. Từ menu chỉ 30 món ban đầu, hiện thương hiệu đã mở rộng hơn 130 món. Bên cạnh việc chủ động học hỏi thêm kỹ thuật pha chế, chị Vinh linh hoạt kết hợp cảm hứng cá nhân và xu hướng trên thị trường để thực đơn phong phú hơn, song vẫn giữ nét đặc trưng.

Cú bắt tay cùng GrabFood: Bước ngoặt giúp Vin Tea bứt phá

Một bước ngoặt lớn trong hành trình phát triển của Vin Tea chính là sự hợp tác với GrabFood. Theo chị Vinh, nền tảng này có hệ sinh thái toàn diện và thế mạnh công nghệ, giúp chị vận hành các cở kinh doanh một cách chuyên nghiệp, tiện lợi và an toàn hơn.

"GrabFood không chỉ mang lại lượng đơn ổn định mà còn giúp tôi hiểu hơn về khách hàng – từ đó cải thiện sản phẩm, tối ưu vận hành và ra mắt món mới phù hợp hơn", chị Vinh chia sẻ.

Chỉ sau 3 tháng hợp tác, doanh thu online của Vin Tea tăng từ 15% lên gần 48% so với tổng doanh thu của quán. Doanh thu giờ cao điểm cũng tăng trung bình lên đến 30%. Điều đáng nói là Vin Tea còn bắt đầu tiếp cận khách hàng ở những khu vực xa, vốn trước đây không có điều kiện ghé quán trực tiếp. Trong mùa du lịch cao điểm, lượng đơn GrabFood tăng đều đặn, giúp thương hiệu Vin Tea mở rộng độ phủ và hiện diện mạnh mẽ hơn trên nền tảng số.

Doanh thu online của Vin Tea tăng mạnh kể từ khi hợp tác với GrabFood

"Nhờ các công cụ trong ứng dụng GrabMerchant, tôi có thể kiểm soát và theo dõi dữ liệu kinh doanh của từng chi nhánh theo thời gian thực, từ đó có thể đưa ra quyết định kịp thời như chỉnh sửa menu, chương trình ưu đãi,... tiếp cận đúng nhóm khách hàng mục tiêu - điều mà trước đây gần như không thể làm được", chị chia sẻ.

Những nỗ lực của Vin Tea cũng được Grab và Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực TP. Đà Nẵng ghi nhận tại lễ trao giải Quán "Trứ Danh" Đà Nẵng vào tháng 8/2025 vừa qua. Thương hiệu đã được vinh danh tại hạng mục "Ngôi sao tăng trưởng", đồng thời góp mặt trong Bộ sưu tập "Quán Trứ Danh" - danh sách các đối tác nhà hàng, quán ăn địa phương có chất lượng nổi bật, hương vị trứ danh trên GrabFood.

"Danh hiệu này không chỉ đánh dấu cột mốc đáng nhớ, mà còn là sự ghi nhận cho những nỗ lực miệt mài của đội ngũ Vin Tea suốt bao năm qua. Nó tiếp thêm động lực cho chúng tôi phải cố gắng hơn nữa để mang đến những món nước uống thơm ngon, chất lượng cho khách hàng", chị Vinh xúc động chia sẻ. Đối với chị Vinh, GrabFood không chỉ đơn thuần là nền tảng đặt món mà còn là cầu nối giúp văn hóa ẩm thực Việt gần hơn với người tiêu dùng, với du khách trong và ngoài nước.

Đội ngũ Vin Tea hào hứng "khoe" thành tích - danh hiệu "Ngôi sao tăng trưởng" và góp mặt trong bộ sưu tập "Quán Trứ Danh" của GrabFood

"Khi Vin Tea được quảng bá rộng rãi, thương hiệu không chỉ được biết đến nhiều hơn mà còn truyền cảm hứng cho các bạn trẻ mạnh dạn khởi nghiệp. Điều đó vừa là động lực để chúng tôi tiếp tục vươn xa, vừa là lời nhắc nhở không ngừng gìn giữ bản sắc ẩm thực Việt Nam và phát triển một cách bền vững", chị Vinh cho biết thêm.