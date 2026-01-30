Từ nội lực thương hiệu Việt đến tầm vóc quốc tế: Hành trình “vươn mình ra biển lớn” tại WeChoice 2025

Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của một kỷ nguyên mới - Một kỷ nguyên thay đổi từ tư duy phát triển, mô hình tăng trưởng cho tới cách chúng ta bước ra thế giới. Trong dòng chảy ấy, doanh nghiệp Việt giữ vai trò đặc biệt quan trọng: vừa là động lực kinh tế, vừa là những người kể câu chuyện Việt Nam bằng hành động cụ thể, bằng sản phẩm, dịch vụ và giá trị mà họ tạo ra cho cộng đồng.

Chính từ tinh thần đó, WeChoice Awards 2025 với thông điệp “Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam” lần đầu tiên giới thiệu hạng mục “Vươn mình ra biển lớn”, nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có nội lực vững vàng, sẵn sàng dấn thân vào những “đại dương” nhiều thử thách. Hành trình vươn tầm ở đây không chỉ được đo bằng việc mở rộng thị trường hay quy mô hoạt động, mà còn là cuộc chinh phục những đỉnh cao mới về công nghệ, mô hình quản trị, phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội.

Ở hạng mục này, WeChoice ghi nhận sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp tiêu biểu trong các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế, từ tài chính ngân hàng, bất động sản, công nghệ, công nghiệp sản xuất cho tới truyền thông, văn hóa con người. Mỗi doanh nghiệp là một mảnh ghép khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở khát vọng khẳng định vị thế Việt Nam trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

Trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, những cái tên như VietinBank hay VPBank đại diện cho nỗ lực kiến tạo nền tảng tài chính hiện đại, minh bạch và cũng là nơi tăng trưởng không tách rời trách nhiệm xã hội.

Năm 2025, trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động và yêu cầu chuyển đổi số trở thành chuẩn mực mới, VietinBank đã kiến tạo một hành trình bán lẻ khác biệt: tăng trưởng bền vững gắn với trách nhiệm xã hội, biến hoạt động bán lẻ thành hạ tầng tài chính số cho hàng triệu người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ. Dư nợ bán lẻ bình quân lũy kế tăng gần 26%, tỷ trọng tổng thu nhập hoạt động bán lẻ chiếm 47%, tỷ lệ giải ngân tín dụng online cả năm đạt 78,5%, những con số không chỉ phản ánh hiệu quả kinh doanh, mà còn là minh chứng cho cách VietinBank đặt khách hàng làm trung tâm trong kỷ nguyên số.

Không chỉ cung cấp dịch vụ, VietinBank đang đồng hành cùng một nền kinh tế minh bạch, toàn diện và bền vững, nơi mỗi cá nhân và mỗi doanh nghiệp đều có thể tự tin vươn xa hơn trong hành trình phát triển.

Trong khi đó, VPBank cũng tạo dấu ấn bằng bước bứt phá mạnh mẽ về quy mô và hệ sinh thái. VPBank ghi dấu bước bứt phá mạnh mẽ khi vươn lên trở thành ngân hàng tư nhân có tổng tài sản lớn nhất Việt Nam, đạt 1,26 triệu tỷ đồng, cùng lợi nhuận trước thuế hơn 30.600 tỷ đồng. Đằng sau tăng trưởng ấy là chiến lược hệ sinh thái tài chính đa mảnh ghép, vận hành đồng bộ và có chiều sâu: với ngân hàng mẹ làm trung tâm lợi nhuận, bán lẻ và SME là trụ cột bền vững, FE CREDIT phục hồi sau tái cấu trúc, VPBankS giữ vai trò mũi nhọn thị trường vốn và các mảng tài sản số mở rộng dư địa cho tương lai dài hạn.

Kiên định theo đuổi tầm nhìn phát triển toàn diện với bốn trụ cột Thịnh vượng tài chính - Thịnh vượng thể chất - Thịnh vượng tinh thần - Thịnh vượng cộng đồng, VPBank đồng thời tiên phong trong quản trị ESG, công bố Khung Tài chính Bền vững và ban hành Tuyên bố về Quyền con người, song hành cùng các hoạt động CSR dài hạn trong giáo dục, y tế, sinh kế và môi trường.

Không chỉ trong lĩnh vực tài chính, tinh thần “vươn mình ra biển lớn” còn được thể hiện rõ nét ở những doanh nghiệp đa ngành có khát vọng bước vào chuỗi giá trị toàn cầu. T&T Group là một ví dụ tiêu biểu.

Từ xuất phát điểm là doanh nghiệp thương mại, T&T Group đã chủ động tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, với mạng lưới đối tác và sự hiện diện tại nhiều quốc gia. Trên nền tảng đó, Tập đoàn mở rộng sang các lĩnh vực đòi hỏi năng lực cao hơn như xuất nhập khẩu, logistics, năng lượng tái tạo và chuyển dịch xanh, thông qua hợp tác quốc tế, từng bước làm chủ công nghệ và tham gia sâu vào chuỗi giá trị khu vực và thế giới, tiếp nối câu chuyện doanh nghiệp Việt Nam vươn mình trên trường quốc tế.

Ở một hướng tiếp cận khác, Canifa đại diện cho hành trình vươn tầm của thương hiệu thời trang Việt bằng con đường bền vững và chất lượng chuẩn quốc tế.

Khởi nguồn từ mong muốn nâng tầm tiêu chuẩn chất lượng ngành may mặc Việt Nam phục vụ người Việt, Canifa kết hợp các chuẩn mực quốc tế trong sản xuất với tinh thần trách nhiệm dân tộc. Trên nền tảng đó, Canifa từng bước mang sản phẩm thời trang mang bản sắc Việt “vươn mình ra biển lớn”, mở rộng hiện diện ra thị trường quốc tế. Canifa đầu tư bài bản vào hệ thống quản trị chất lượng - sản xuất bền vững và trải nghiệm mua sắm tiện ích cho khách hàng.

Thương hiệu hiện sở hữu các chứng chỉ quốc tế như Cotton USA, Woolmark, OEKO-Tex, đồng thời vận hành tổ hợp sản xuất đạt chuẩn công trình xanh LEED – những yếu tố giúp đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của chuỗi cung ứng thời trang toàn cầu. Song song với chuẩn hóa sản xuất, Canifa kiên định với định vị “Fashion for All”, tập trung nghiên cứu nguyên liệu phù hợp khí hậu Việt Nam, thiết kế form dáng theo sinh trắc học người Việt và tối ưu chi phí, nhằm đưa thời trang chất lượng ổn định đến với số đông.

Đồng thời, các chương trình cộng đồng dài hạn như “Hơi ấm mùa đông” hay “Áo mới cho hành tinh xanh” tiếp tục thể hiện cách Canifa gắn tăng trưởng doanh nghiệp với trách nhiệm xã hội.

“Vươn mình ra biển lớn” vì thế không chỉ là tên một hạng mục giải thưởng, mà là lát cắt tiêu biểu cho tinh thần của WeChoice Awards 2025. Đó là câu chuyện của những doanh nghiệp Việt dám nghĩ lớn, dám thay đổi và dám bước ra khỏi vùng an toàn, để cùng thế hệ hôm nay viết tiếp câu chuyện Việt Nam bằng nội lực, bản lĩnh và niềm tin vào tương lai.

WeChoice Awards là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức, nhằm tôn vinh những con người, sự kiện, sản phẩm và công trình lan tỏa giá trị tích cực tới cộng đồng. Năm 2025, WeChoice Awards trở lại với thông điệp "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam" - kể tiếp những câu chuyện về một Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, kiêu hãnh, giàu nhiệt huyết và tinh thần cống hiến cho tương lai. WeChoice Awards 2025 chính thức bước sang giai đoạn bình chọn, nơi cộng đồng cùng tôn vinh những đề cử xuất sắc và xứng đáng nhất. Giai đoạn bình chọn sẽ diễn ra đến 12h00 trưa ngày 6/2 tại website wechoice.vn. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố tại đêm Gala WeChoice Awards 2025 vào ngày 7/2.



