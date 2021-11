Từ nồi áp suất "nổ như bom" của Liên Xô, giờ đã tiến hóa xịn sò đến thế!!!

Chào các bạn! Thế hệ 7x, 8x ở Việt Nam chắc không lạ gì với chiếc nồi áp suất Liên Xô màu nhôm xám bạc dày cộp và nặng trịch. Những năm 80, 90 của thế kỷ trước phần lớn các gia đình đều khó khăn, thiếu thốn. Nhà ai mà có được cái nồi áp suất Liên Xô thì được xếp vào hạng gia đình "có điều kiện" và là niềm mơ ước của bà con lối xóm.

Nồi áp suất Liên Xô và chiếc ấm điện vang danh một thời

Tuổi thơ ai cũng có những thứ bị người lớn đem ra dọa cho sợ hãi: người thì sợ ma, người lại sợ ông ba bị... Đối với tôi thì đó là chiếc nồi áp suất vì được dặn là phải tránh xa bởi nó có thể "phát nổ như bom". Nói thật với các bạn, thường thì con nít 8x không mấy người biết quả bom khi nổ sẽ như thế nào chứ riêng tôi thì nhớ rõ lắm, bởi hồi 4 tuổi đã có lần chính tay tôi quẳng một quả pháo cối vào bếp than tổ ong đang rực lửa.



Ngày xưa đây từng là một món đồ quý hiếm được nhiều người săn đón

Kết quả là nồi nước đang đun bị thủng một lỗ to dưới đáy, còn tôi may mắn làm sao không bị thương mà chỉ hoảng sợ đến khóc không thành tiếng. Chính vì có trải nghiệm như thế nên tôi luôn thấy rất sợ chiếc nồi áp suất mỗi khi nhìn thấy nó nằm trên bếp.



Vợ tôi mở hộp chiếc nồi áp suất điện mới mua cách đây nửa năm

Cho đến khi tôi đã lớn, lập gia đình và có tới mấy người con thì nỗi ám ảnh về "chiếc nồi áp suất to nặng màu xám bạc" vẫn còn phảng phất. Mặc dù vợ tôi nhiều lần đề cập đến việc mua nồi áp suất để giúp nấu nướng nhanh hơn, ngon hơn, tiết kiệm hơn nhưng tôi đều ậm ừ cho qua hoặc kiếm cớ từ chối. Thậm chí vợ tôi còn "lén" mua một chiếc nồi áp suất điện tử về, và tôi chỉ biết khi mở hộp ra – khi đó mọi sự "đã rồi".



Vợ tôi đặt mua nồi áp suất điện từ tận tháng 5/2021

Tuy thế, chiếc nồi áp suất chạy điện này lại bị bỏ xó trong suốt nửa năm vì tôi vẫn còn hơi sợ. Phải đến gần đây khi vợ tôi hết sức động viên, khích lệ lẫn dụ dỗ "dùng nồi áp suất để làm món sườn nướng yêu thích" thì tôi mới lấy hết can đảm để gật đầu cho phép vợ sử dụng. Nhìn vợ tôi lắp nồi, bấm phím cảm ứng để chọn chế độ nấu thịt bò/cừu rồi bấm tiếp phím nữa để bắt đầu quá trình nấu mà tôi cứ há hốc cả miệng vì nó đơn giản quá! Chỉ tốn có 2 thao tác!!!!



Mặt điều khiển bằng cảm ứng

Và quả thực là chỉ sau 30 phút đồng hồ, mọi thành kiến của tôi đối với nồi áp suất đã bị đánh đổ tan tành. Bao nhiêu cung bậc cảm xúc lần lượt trải qua: từ e dè, căng thẳng khi cắm điện, bật nồi đến ngạc nhiên, thích thú khi nhâm nhi những dẻ sườn mềm ngọt và rồi lại tiếc nuối vì trong mấy chục năm qua mình đã vì nỗi sợ trẻ thơ mà bỏ qua một thiết bị nhà bếp tiện dụng đến như vậy.



Hóa ra, người ta đã cải tiến chiếc nồi áp suất nhiều quá!!! Nhìn bên ngoài thì hiện đại, gọn gàng, còn về cách sử dụng thì dễ dàng và tiện lợi thôi rồi luôn!!!



Sườn lấy ra từ tủ đá là bỏ vào nồi áp suất luôn - thậm chí còn không cần rã đông

Nói chung, nồi áp suất dù điện tử hay cơ thì đều là một dụng cụ (thiết bị) nấu ăn sử dụng áp suất cao sinh ra do hơi nước và nhiệt độ bên trong nồi để làm chín thực phẩm. Khi bắt đầu nấu, nắp được đậy kín và nước trong nồi nóng dần lên sẽ tạo ra hơi nước. Lúc nhiệt độ tăng đến 100 độ C thì nước vẫn tiếp tục bốc hơi làm tăng áp suất và đẩy giới hạn sôi của nước lên cao hơn (có thể lên đến 121 độ C).



Ở mức nhiệt độ cao như vậy, thức ăn sẽ nhanh chín hơn, mềm nhanh hơn.. Ngoài ra do vung đậy kín nên giảm tối đa sự hao phí năng lượng khi sử dụng, đồng thời giữ được nhiều thành phần dinh dưỡng. Do năng lượng không bị thất thoát ra ngoài mà tập trung phần lớn vào việc nấu thức ăn nên sử dụng nồi áp suất rất tiết kiệm.



Thịt mềm rụng luôn ra khỏi xương chỉ sau 30 phút

Từ nay nếu ai hỏi có nên mua nồi áp suất hay không thì tôi sẽ trả lời là rất nên. Với sự trợ giúp của nồi áp suất (nhất là nồi điện tử) thì các chị em nội trợ có thể dễ dàng chế biến các món ăn ngon và đa dạng, đồng thời rút ngắn thời gian đứng bếp và còn rất tiết kiệm nữa!