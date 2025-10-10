Từ nhóm cựu sinh viên Bách Khoa đến DN phần mềm 2.200 người và mục tiêu kỳ lân công nghệ của Rikkeisoft

Hôm nay (ngày 10 tháng 10)– Công ty Cổ phần Rikkeisoft vừa chính thức khép lại Rikkei Global Summit 2025 (RGS2025) – sự kiện công nghệ quốc tế quy mô lớn nhất trong năm của doanh nghiệp này với gần 300 đại diện doanh nghiệp và chuyên gia công nghệ hàng đầu. Tại sự kiện này, ông Tạ Sơn Tùng – Chủ tịch Rikkeisoft chính thức tuyên bố: “Rikkeisoft đang chuẩn bị cho cột mốc IPO tại Nhật trong 3 năm tới, hướng tới giấc mơ trở thành kỳ lân công nghệ Việt Nam".

Ông nhấn mạnh rằng IPO không chỉ là cột mốc tài chính mà còn là bước khẳng định uy tín, năng lực quản trị minh bạch, đồng thời sẽ giúp Rikkeisoft “trưởng thành hơn và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ Việt Nam.”

"Để làm được điều này, chúng tôi đặt mục tiêu tăng trưởng 50% mỗi năm", ông Tùng nói.

Ông Tạ Sơn Tùng – Chủ tịch Rikkeisoft phát biểu tại sự kiện.

Chiến lược phát triển của Rikkeisoft tập trung vào bốn định hướng cốt lõi: Đầu tư mạnh mẽ vào AI, coi đây là động lực tăng trưởng cốt lõi. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua mô hình “ba nhà” (Nhà nước, nhà trường và nhà doanh nghiệp). Mở rộng thị trường toàn cầu, chuyển đổi từ mô hình outsourcing (gia công phần mềm) sang cung cấp giải pháp tư vấn – công nghệ toàn diện (Consulting – Product – Comprehensive Technology Solutions). Chuẩn bị cho cột mốc IPO tại Nhật Bản, hướng tới giấc mơ trở thành Unicorn công nghệ Việt.

Ông Tạ Sơn Tùng chia sẻ: “ Chúng tôi muốn trở thành cầu nối giữa trí tuệ Việt Nam và thế giới, chứng minh rằng người Việt có thể tạo ra sản phẩm, chứ không chỉ thực hiện ý tưởng của người khác .” Việc chuyển mình sang cung cấp giải pháp toàn diện và tập trung vào sản phẩm công nghệ “Made by Vietnam” thể hiện khát vọng sáng tạo của doanh nghiệp.

Cũng tại RGS2025, ông Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đã đưa ra những nhận định sắc bén về ngành công nghiệp phần mềm. Mặc dù ngành gia công phần mềm toàn cầu dự kiến đạt quy mô hơn 1.000 tỷ USD vào năm 2025, ông Dũng cảnh báo ngành này đang ở “ngã rẽ mang tính tồn vong.”

Ông lý giải rằng: “Khi công nghệ AI đã chuẩn hóa công thức, câu hỏi không còn là giải quyết thế nào, mà là giải quyết điều gì và giá trị thực sự mà chúng ta tạo ra là gì.”.

"Trong thập kỷ tới, cuộc chiến không phải là cạnh tranh về giá rẻ, mà là cuộc cạnh tranh khốc liệt về giá trị. Con đường duy nhất là đi lên từ người gia công ở tầng Vật lý trở thành người đồng sáng tạo ở tầng Khái niệm", ông nói, gợi mở hướng đi cho doanh nghiệp gia công phần mềm là "đồng hành, đồng sáng tạo" cùng khách hàng.

Cũng theo ông, đây là thời điểm các doanh nghiệp Việt cần nhanh chóng chuyển từ gia công sang sáng tạo, từ “service” sang “solution”, và Rikkeisoft chính là hình mẫu tiên phong cho sự chuyển đổi đó.

Trong khuôn khổ sự kiện, Rikkeisoft đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với nhiều đối tác quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho quá trình IPO và Go Global.

Các đối tác chiến lược bao gồm: Tập đoàn MISUMI (lĩnh vực tự động hóa). Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo (TSE) (đối tác hỗ trợ quá trình IPO tại Nhật Bản). Tsunagu Group Holdings Inc. và Evo Ventures Co., Ltd (đối tác đầu tư và tư vấn chiến lược). Đại học Ritsumeikan (hợp tác đào tạo và phát triển nhân lực công nghệ).

Công ty TNHH Rikkeisoft chính thức được thành lập vào năm 2012 tại Hà Nội, bởi nhóm sáng lập gồm sáu kỹ sư trẻ, đều là cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Sau hơn 13 năm hình thành và phát triển, Rikkeisoft đã mở rộng hoạt động tại 5 quốc gia với hơn 13 văn phòng toàn cầu, 3 công ty thành viên và hơn 2.200 nhân sự. Trong chặng đường mới này, doanh nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng 50% mỗi năm, với khát vọng đưa trí tuệ Việt Nam vươn tầm thế giới.



