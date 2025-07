Ngày 30/7, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đào Thị Kim Loan (32 tuổi, trú phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đào Thị Kim Loan tại cơ quan công an. (Ảnh: CA)

Theo điều tra, mặc dù không có nghề nghiệp ổn định, Đào Thị Kim Loan tự giới thiệu mình là vợ giám đốc một công ty xây dựng có tiếng tại địa phương. Đồng thời, Loan còn "nổ" rằng có mối quan hệ rộng với nhiều cán bộ ngân hàng, thường xuyên thực hiện các "hồ sơ đáo hạn", hứa hẹn vay tiền, giải ngân trong ngày với lãi suất hấp dẫn.

Thời gian đầu, để tạo lòng tin, Loan thực hiện đúng cam kết về thời gian vay và trả. Tuy nhiên, từ tháng 8 đến tháng 11/2024, bằng thủ đoạn trên, Loan đã vay tổng cộng khoảng 20 tỷ đồng từ nhiều người dân tại phường Đức Phổ với mục đích giả là "đáo hạn ngân hàng".

Sau đó, Loan dùng toàn bộ số tiền trên để trả nợ và phục vụ mục đích tiêu xài cá nhân, hoàn toàn không có hoạt động vay đáo hạn như cam kết. Khi mất khả năng chi trả, các bị hại mới phát hiện bị lừa và làm đơn trình báo công an.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh thêm các bị hại và làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản của Đào Thị Kim Loan.

Cơ quan công an cảnh báo người dân cần tỉnh táo trước các lời mời gọi vay mượn có lãi suất cao, tránh sập bẫy tín dụng trá hình; đồng thời, đề nghị các cá nhân từng là nạn nhân của Đào Thị Kim Loan nhanh chóng liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi (Điều tra viên: Đặng Văn Nở - SĐT: 0967.004.779) để được hướng dẫn, hỗ trợ theo quy định.