Vừa qua, CafeF tiếp tục công bố danh sách Top 10 công ty thép – vật liệu xây dựng nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam, thuộc chuỗi các danh sách PRIVATE 100 và VNTAX 200 vinh danh các doanh nghiệp có đóng góp lớn nhất vào ngân sách nhà nước theo số liệu thực nộp trong năm tài chính 2024.

Với vai trò là một trong những lĩnh vực trọng yếu, các công ty thép và vật liệu xây dựng (VLXD) nói chung đang ngày càng trở thành một trong những lĩnh vực có đóng góp ngân sách lớn cho nền kinh tế. Tổng mức Top 10 doanh nghiệp trong danh sách năm nay đạt hơn 21.000 tỷ đồng, tăng gần 6.400 tỷ đồng, tương ứng tăng 43% so với số đã nộp năm trước.

Trong danh sách này, nổi bật là sự góp mặt của Tập đoàn Hoa Sen khi trong năm 2024 nộp ngân sách hơn 1.650 tỷ đồng, tăng gần 60% so với năm trước. Được biết đến với vai trò dẫn đầu ngành tôn mạ, Tập đoàn Hoa Sen đã khẳng định vị thế nhờ đẩy mạnh kinh doanh các sản phẩm tôn, thép, ống nhựa và mở rộng Hệ thống Siêu thị Vật liệu xây dựng & Nội thất Hoa Sen Home trên toàn quốc.

Lựa chọn khác biệt: Tôn mạ và bước tiến công nghệ Hoa Sen Mag Shield

Suốt 24 năm qua, Tập đoàn Hoa Sen giữ vững vị thế hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh tôn thép mạ tại Việt Nam và khu vực. Tháng 8/2025, tiếp nối thành công đó Tập đoàn Hoa Sen đã chính thức sản xuất thành công và cho ra mắt cuộn tôn mạ hợp kim Kẽm – Nhôm – Magie đầu tiên với thương hiệu Hoa Sen Mag Shield tại nhà nhà máy Hoa Sen Nghệ An. Hoa Sen Mag Shield được sản xuất trên dây chuyền mạ nhúng nóng liên tục hiện đại, với lớp mạ hợp kim Kẽm – Nhôm – Magie được phối trộn chuẩn xác. Nhờ đó, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn và rỉ sét gấp 3–5 lần, độ cứng lớp mạ cao gấp 2 lần so với tôn mạ kẽm truyền thống, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật khắt khe và đảm bảo tính thẩm mỹ.

Theo Tập đoàn Hoa Sen, sản phẩm được kiểm định theo các tiêu chuẩn quốc tế như JIS (Nhật Bản), ASTM (Mỹ), BS EN (châu Âu) hay AS (Úc). Với độ bền, khả năng chống ăn mòn vượt trội và tính ứng dụng linh hoạt, Hoa Sen Mag Shield phù hợp cho nhiều hạng mục, từ nhà xưởng, công trình ven biển, nhà kính nông nghiệp công nghệ cao, hệ khung của hệ thống điện mặt trời, hạ tầng kỹ thuật các công trình giao thông cho tới dự án dân dụng và thương mại. Đây chính là bước tiến mới của Tập đoàn trong chiến lược đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, khẳng định vị thế hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh tôn thép mạ tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Sau nửa tháng kể từ khi cuộn Tôn Hoa Sen Mag Shield đầu tiên được sản xuất tại Nhà máy Hoa Sen Nghệ An, sản phẩm này đã chính thức có mặt tại toàn bộ hệ thống siêu thị Hoa Sen Home trên toàn quốc, phục vụ nhu cầu xây dựng ngày càng cao của thị trường. Việc đưa sản phẩm này vào toàn bộ hệ thống phân phối được xem là bước đi nhằm mở rộng danh mục tôn thép cao cấp, đồng thời củng cố chiến lược đổi mới công nghệ và nâng cao chất lượng sản phẩm của thương hiệu.

Từ nền tảng đó, Hoa Sen tiếp tục mang các sản phẩm chủ lực ra sân khấu lớn hơn - Triển lãm thành tựu Đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2025). Đây là dịp để doanh nghiệp giới thiệu những sáng tạo về công nghệ, kết nối trực tiếp với khách tham quan trên toàn quốc, đồng thời khẳng định bản lĩnh tiên phong của một thương hiệu quốc gia.

Tại triển lãm, ba dòng sản phẩm chủ lực được giới thiệu gồm: Tôn Hoa Sen, Ống Thép Hoa Sen và Ống Nhựa Hoa Sen. Trong đó, đặc biệt thu hút sự quan tâm của khách tham quan còn có Ống Nhựa HDPE Hoa Sen đường kính 1.200 mm, sản phẩm vừa ra mắt thị trường đầu tháng 8/2025, sản xuất trên dây chuyền công nghệ châu Âu Battenfeld – Cincinnati, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược nâng cao chất lượng và tiêu chuẩn sản phẩm phục vụ nhu cầu ngày càng cao của của khách hàng.

Khẳng định vị thế với Hệ thống Siêu thị VLXD và Nội thất Hoa Sen Home

Về Hoa Sen Home, đây là Hệ thống Siêu thị VLXD và Nội thất trực thuộc Tập đoàn Hoa Sen. Hoa Sen Home khởi động từ năm 2021, sau 4 năm hệ thống đã phát triển vượt bậc, hiện sở hữu hơn 126 siêu thị hiện đại cùng 269 cửa hàng truyền thống và vẫn đang không ngừng mở rộng.

Đây cũng là chuỗi siêu thị vật liệu xây dựng & nội thất đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam, vận hành theo mô hình "One-stop shop" – một điểm đến cho mọi nhu cầu xây dựng và trang trí nội thất. Tại mỗi điểm bán, hệ thống cung ứng hơn 10.000 mã hàng đa dạng, từ tôn thép, gạch ngói, thiết bị nhà tắm, nhà bếp, nội thất, dụng cụ thi công, thiết bị điện cho đến sơn, hóa chất…Nhờ đó, khách hàng có thể dễ dàng tìm thấy toàn bộ vật liệu và thiết bị cần thiết cho công trình của mình tại một địa điểm, đồng thời tận hưởng trải nghiệm mua sắm hiện đại, đồng bộ và tiện lợi.

Với chính sách bán hàng minh bạch và cam kết 4Đ Đúng tiêu chuẩn – Đúng chất lượng – Đủ hóa đơn – Được bảo hành. Chính những cam kết này giúp người tiêu dùng hoàn toàn yên tâm, tránh được nỗi lo hàng giả, hàng nhái hay hàng kém chất lượng. Bên cạnh đó, hệ thống còn sở hữu năng lực phân phối mạnh mẽ, nền tảng tài chính vững vàng và mạng lưới logistics phủ rộng toàn quốc, tạo lợi thế lớn để mở rộng quy mô và thị phần trong tương lai.

Kinh doanh gắn liền với từ thiện và trách nhiệm xã hội

Trong suốt 24 năm phát triển, bên cạnh việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, Tập đoàn Hoa Sen còn ghi dấu ấn bằng nhiều chương trình thiện nguyện ý nghĩa như Vượt lên chính mình, Lục lạc vàng, Cặp lá yêu thương và đặc biệt là Mái ấm gia đình Việt. Sau 3 năm đồng hành, chương trình đã đi qua 25 tỉnh thành, trao gần 30 tỷ đồng hỗ trợ hơn 1.000 em nhỏ khó khăn, trong đó Hoa Sen đóng góp trực tiếp gần 15 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, mỗi chuyến đi cùng Mái ấm gia đình Việt cũng là dịp để Tập đoàn Hoa Sen nói chung hay Hệ thống Hoa Sen Home nói riêng đưa sản phẩm đến gần hơn với khách hàng trên toàn quốc. Thông qua các gian hàng và showroom di động, khách hàng được trực tiếp trải nghiệm, phản hồi, từ đó tạo nên sự kết nối hai chiều giữa doanh nghiệp và cộng đồng. Đó cũng là cách Hoa Sen khẳng định triết lý phát triển kinh doanh không chỉ để tạo ra lợi nhuận, mà còn để mang lại giá trị thiết thực cho xã hội.



