Từ ngay ngày mai - 5/9, thêm 1 dịch vụ miễn phí liên quan tới tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Ngày 3/9, Quảng Ninh chính thức khai trương các tuyến xe buýt điện miễn phí đưa đón học sinh. Sự kiện trở nên đặc biệt hơn khi có sự xuất hiện của VinBus - thuộc tập đoàn Vingroup. Theo Cổng thông tin điện tử Quảng Ninh, các tuyến xe sẽ chính thức phục vụ học sinh từ ngày 5/9/2026, đúng dịp khai giảng năm học mới.

Cụ thể hơn, khoảng 50 xe buýt điện VinBus sẽ chính thức tham gia đưa đón học sinh tại Quảng Ninh. Đây là một nhiệm vụ mới của những chiếc xe điện vốn quen thuộc với hoạt động vận tải hành khách công cộng.

Trong giai đoạn chuẩn bị, Cổng thông tin điện tử Quảng Ninh cho biết tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến khoảng 58,03 tỷ đồng, bao gồm chi phí vận hành và một phần hỗ trợ lãi suất vay đầu tư phương tiện trong năm đầu.

Theo nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua, kinh phí hỗ trợ 100% giá vé được bảo đảm từ ngân sách nhà nước thông qua đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải. VinBus thuộc tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đóng vai trò là đơn vị cung cấp phương tiện, hỗ trợ vận hành.

Ảnh Vingroup

Trong giai đoạn đầu, địa phương tổ chức 6 tuyến, sử dụng khoảng 50 xe buýt điện loại 30 chỗ. Mạng lưới kết nối các khu dân cư, điểm đón - trả với trường hoặc cụm trường trên địa bàn ba phường.

Theo số liệu được Quảng Ninh công bố ngày 3/9, khoảng 2.150 học sinh trong tổng số 2.596 học sinh có nhu cầu sẽ được phục vụ, tương đương khoảng 83% nhu cầu theo khảo sát. Một thông tin khác của địa phương cho biết mạng lưới giai đoạn đầu phục vụ khoảng 2.000 học sinh tại 22 cơ sở giáo dục.

Các tuyến chủ yếu hoạt động từ thứ Hai đến thứ Sáu, một số tuyến có lịch chạy thêm vào thứ Bảy tùy thời gian biểu được công bố. Đơn vị trực tiếp vận hành là VinBus. Đây là thương hiệu vận tải hành khách công cộng thuộc Tập đoàn Vingroup, được thành lập từ năm 2019 và hiện vận hành các tuyến xe buýt điện tại nhiều địa phương.

Ảnh VinBus

Quảng Ninh cũng cho biết đây là địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai mô hình xe buýt điện đưa đón học sinh miễn phí.

Học sinh được miễn 100% giá vé, quản lý bằng thẻ điện tử

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của chương trình là học sinh thuộc diện thụ hưởng sẽ không phải trả tiền vé.

Trước đó, ngày 25/8/2026, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thông qua chính sách miễn giá vé xe buýt đưa đón học sinh đến trường tại Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu trong năm học 2026-2027. Theo đó, học sinh đang học tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn ba phường khi sử dụng dịch vụ được hỗ trợ 100% giá vé.

Việc tổ chức đưa đón cũng được thiết kế theo hướng quản lý riêng dành cho học sinh. Theo Vingroup, trước khi xe ra tuyến, phương tiện, trang thiết bị và nhân sự đều được kiểm tra. Trong hành trình, tài xế tập trung điều khiển phương tiện, còn hướng dẫn viên chịu trách nhiệm quản lý, giám sát học sinh lên xuống xe thông qua hệ thống thẻ điện tử.

Sau mỗi lượt chạy, hướng dẫn viên phải rà soát toàn bộ khoang xe nhằm bảo đảm không còn học sinh hoặc tài sản bị bỏ quên. Bộ phận vận hành đồng thời theo dõi hoạt động trên toàn tuyến để phối hợp xử lý khi có tình huống phát sinh.

Ảnh VinBus

Địa phương cũng định hướng ứng dụng các giải pháp công nghệ nhằm kết nối giữa nhà trường, phụ huynh và đơn vị vận hành. Phụ huynh có thể tra cứu lộ trình, điểm đón, thời gian biểu và hướng dẫn sử dụng qua website, ứng dụng VinBus hoặc các kênh hỗ trợ của đơn vị vận hành.

Với phụ huynh, chương trình được kỳ vọng giảm bớt áp lực phải tự đưa đón con hằng ngày. Còn với học sinh, việc có tuyến xe cố định từ khu dân cư đến trường giúp hành trình đi học được tổ chức bài bản hơn.

Việc đưa xe buýt điện vào giao thông học đường còn được kỳ vọng giải quyết một bài toán quen thuộc tại các đô thị: lượng lớn ô tô, xe máy cá nhân tập trung quanh trường học vào giờ đến lớp và tan học. Quảng Ninh xác định khu vực triển khai là nơi có nhiều trường học, mật độ phương tiện cá nhân cao và thường xảy ra ùn tắc cục bộ vào giờ cao điểm.

Ảnh VinBus

Xa hơn câu chuyện đưa đón, mô hình còn hướng tới hình thành thói quen sử dụng phương tiện công cộng, giảm phương tiện cá nhân và khuyến khích lối sống xanh cho học sinh.