Từ ngày mai, quy định sau về xử phạt vi phạm giao thông chính thức có hiệu lực, người dân cần đặc biệt lưu ý

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị định số 238/2026/NĐ-CP sửa đổi quy định xử phạt vi phạm giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 238/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/08/2026.

Một trong những nội dung đáng chú ý là quy định liên quan đến việc chở trẻ em trên xe ô tô. Cụ thể, Nghị định số 238/2026/NĐ-CP bổ sung khoản 1a vào trước khoản 1 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP về xử phạt hành vi chở trẻ em trên xe mà không sử dụng thiết bị an toàn.

Theo đó, phạt cảnh cáo đối với người điều khiển xe ô tô thực hiện hành vi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên xe mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định (trừ trường hợp xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách).

Bên cạnh đó, Nghị định số 238/2026/NĐ-CP bổ sung điểm m khoản 3 Điều 6 của Nghị định số 168/2024/NĐ-CР. Theo quy định được bổ sung, đối với hành vi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên xe ô tô ngồi cùng hàng ghế với người lái xe (trừ xe ô tô chỉ có một hàng ghế) bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Người lái xe ô tô cần lưu ý gì với quy định này?

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, quy định này áp dụng đối với người lái xe ô tô khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 mét. Khi chở trẻ thuộc nhóm này, người lái xe phải sử dụng hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em.

Ngoài yêu cầu sử dụng thiết bị an toàn phù hợp, Nghị định số 238/2026/NĐ-CP cũng quy định không bố trí trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 mét ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ trường hợp xe ô tô chỉ có một hàng ghế.

Lực lượng Công an thông tin, thiết bị an toàn cho trẻ em thường được hiểu là ghế an toàn hoặc thiết bị hỗ trợ cố định phù hợp với độ tuổi, chiều cao, cân nặng của trẻ, giúp hạn chế nguy cơ chấn thương khi xe phanh gấp, va chạm hoặc xảy ra tình huống bất ngờ.

Để tránh vi phạm, người dân cần chuẩn bị gì?

Để tránh vi phạm và quan trọng hơn là bảo đảm an toàn cho trẻ, Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến nghị các gia đình có ô tô cá nhân nên rà soát ngay việc chở trẻ em trên xe.

Trước hết, các gia đình cần kiểm tra trẻ có thuộc nhóm dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 mét hay không. Nếu có, gia đình nên bố trí trẻ ngồi ở hàng ghế sau, không để trẻ ngồi cùng hàng ghế với người lái, trừ trường hợp xe chỉ có một hàng ghế.

Thứ hai, cần lựa chọn thiết bị an toàn phù hợp với thể trạng của trẻ. Không nên chỉ mua theo tên gọi “ghế trẻ em” mà cần xem kỹ hướng dẫn sử dụng, độ tuổi, chiều cao, cân nặng phù hợp và cách lắp đặt trên từng loại xe.

Thứ ba, khi lắp đặt thiết bị, người lớn cần kiểm tra dây đai, khóa cài, vị trí cố định ghế hoặc thiết bị hỗ trợ. Một thiết bị tốt nhưng lắp đặt không đúng cách vẫn có thể làm giảm hiệu quả bảo vệ trẻ khi xe phanh gấp hoặc xảy ra va chạm.