Từ ngày mai, miền Bắc đón đợt nắng nóng mới, nhiệt độ tăng mạnh

Duy Anh
|

Đợt nắng nóng dự báo kéo dài đến ngày 27/5.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (21/5), khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông cục bộ.

Dự báo, mưa dông ở khu vực Bắc Bộ sẽ kéo dài đến hết đêm nay. Mưa giảm nhanh từ ngày 22/5 khi vùng thấp nóng phía tây phát triển.

Từ ngày 23 đến 27/5, miền Bắc có khả năng xảy ra nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến 36-39 độ C, một số nơi trên 39 độ.

Đợt nắng nóng mới ở Bắc và Trung Bộ dự báo rất gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C (Ảnh: VGP).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 21 và ngày 22/5

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 27-36 độ, tăng khoảng 3 độ so với hôm nay.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mây, trời nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 24-35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mây, trời nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng. Nhiệt độ từ 25-36 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 25-37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 24-37 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 20-34 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

