Từ ngày mai, miền Bắc đón đợt nắng nóng mới, nhiệt độ tăng mạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (21/5), khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông cục bộ.

Dự báo, mưa dông ở khu vực Bắc Bộ sẽ kéo dài đến hết đêm nay. Mưa giảm nhanh từ ngày 22/5 khi vùng thấp nóng phía tây phát triển.

Từ ngày 23 đến 27/5, miền Bắc có khả năng xảy ra nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến 36-39 độ C, một số nơi trên 39 độ.

Đợt nắng nóng mới ở Bắc và Trung Bộ dự báo rất gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C (Ảnh: VGP).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 21 và ngày 22/5

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 27-36 độ, tăng khoảng 3 độ so với hôm nay.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mây, trời nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 24-35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mây, trời nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng. Nhiệt độ từ 25-36 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 25-37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 24-37 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 20-34 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 24-33 độ.