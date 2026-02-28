HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Từ ngày mai, loạt hành vi sau sẽ bị nâng mức xử phạt, cao nhất lên đến 100 triệu đồng, chủ phương tiện đặc biệt lưu ý!

Trọng Trần |

Nghị định số 336/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/3/2026.

- Ảnh 1.

Tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 336/2025/NĐ-CP quy định mức phạt tiền tối đa trong hoạt động đường bộ thuộc lĩnh vực giao thông đường bộ.

Trong đó, ﻿cao nhất 75.000.000 đồng đối với cá nhân; 150.000.000 đồng đối với tổ chức.

Bên cạnh hình thức phạt tiền, Nghị định còn quy định các hình thức xử phạt bổ sung như: đình chỉ hoạt động thi công, đình chỉ tổ chức đào tạo, tước quyền sử dụng phù hiệu hoặc giấy phép kinh doanh vận tải; đồng thời áp dụng nhiều biện pháp khắc phục hậu quả như buộc khôi phục tình trạng ban đầu, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp…

Một số mức phạt đáng chú ý từ 01/3/2026 tại Nghị định 336/2025/NĐ-CP như:

- Vi phạm về kết cấu hạ tầng đường bộ (Điều 5)

Hành vi vi phạm
Mức phạt cá nhân
Mức phạt tổ chức
Chiếm dụng đất của đường bộ hoặc hành lang an toàn để xây dựng nhà ở
15 - 20 triệu đồng
30 - 40 triệu đồng
Xây dựng, lắp đặt biển quảng cáo trong hành lang an toàn đường cao tốc
15 - 20 triệu đồng
30 - 40 triệu đồng
Đổ, để trái phép vật liệu, chất phế thải trong hành lang an toàn đường bộ
4 - 6 triệu đồng
8 - 10 triệu đồng
Trồng cây che khuất tầm nhìn, che lấp báo hiệu đường bộ
500.000 - 1 triệu đồng
1 - 2 triệu đồng

- Vi phạm trong hoạt động trạm thu phí, thanh toán điện tử (Điều 10)

Hành vi vi phạm
Mức phạt
Không quản lý tiền trong tài khoản thu tiền sử dụng đường bộ độc lập, tách biệt
80 - 100 triệu đồng (tổ chức)
Không thực hiện đúng quy trình để xe xếp hàng chờ từ 750m trở lên hoặc thời gian qua trạm trên 15 phút
50 - 70 triệu đồng (tổ chức)
Không báo cáo doanh thu hoặc thay đổi mức thu khi chưa được chấp thuận
30 - 50 triệu đồng (tổ chức)
Tự ý chuyển thẻ đầu cuối giữa các phương tiện
03 - 05 triệu đồng (cá nhân)

- Vi phạm trong kinh doanh vận tải đường bộ (Điều 12, Điều 15)

Hành vi vi phạm
Mức phạt cá nhân
Mức phạt tổ chức
Kinh doanh vận tải không có giấy phép
12 - 16 triệu đồng
24 - 32 triệu đồng
Không kê khai giá dịch vụ vận tải tuyến cố định, taxi
10 - 15 triệu đồng
20 - 30 triệu đồng
Đơn vị cung cấp phần mềm hỗ trợ kết nối vận tải vi phạm quy định
-
30 - 50 triệu đồng
Cho thuê phương tiện khi người thuê không có GPLX phù hợp
28 - 30 triệu đồng
56 - 60 triệu đồng

- Người điều khiển xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ kinh doanh vận tải vi phạm quy định về vận tải đường bộ (Điều 11)

Hành vi vi phạm Mức phạt
Không mặc đồng phục, không đeo thẻ tên của lái xe theo đúng mẫu đơn vị kinh doanh vận tải đã quy định. 300.000- 500.000 đồng
Điều khiển xe taxi không có đồng hồ tính tiền cước (đối với loại xe đăng ký sử dụng đồng hồ tính tiền) hoặc có nhưng không đúng quy định hoặc có nhưng không sử dụng đồng hồ để tính tiền cước theo yêu cầu của hành khách hoặc can thiệp để điều chỉnh tiền cước hiển thị trên đồng hồ 1.000.000 - 2.000.000 đồng
Điều khiển xe taxi sử dụng phần mềm tính tiền mà trên xe không có thiết bị để kết nối trực tiếp với hành khách theo quy định 1.000.000 - 2.000.000 đồng
Điều khiển xe taxi không sử dụng phần mềm tính tiền (đối với loại xe đăng ký sử dụng phần mềm tính tiền) hoặc sử dụng phần mềm tính tiền không bảo đảm các yêu cầu theo quy định 1.000.000 - 2.000.000 đồng
Điều khiển xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định thu tiền vé cao hơn giá vé đã kê khai và niêm yết theo quy định. 1.000.000 - 2.000.000 đồng

Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, người thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 2 Điều này còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính.

