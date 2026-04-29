Từ ngày mai, hàng triệu người dân ở tỉnh có quy mô kinh tế lớn thứ 4 cả nước đón tin vui

Tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, với 478/487 đại biểu tham gia tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai. Theo quyết nghị của Quốc hội, quyết định thành lập thành phố Đồng Nai trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Đồng Nai. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 30/4/2026.﻿

Việc Đồng Nai chính thức được "nâng cấp" trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 7 của Việt Nam, sau Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Huế, được xem là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển sau nhiều năm tích lũy nội lực, mở ra một giai đoạn mới với những yêu cầu cao hơn, tầm nhìn xa hơn và trách nhiệm lớn hơn.

Đồng Nai hiện có lợi thế là trung tâm kết nối giao thông vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và các vùng lân cận. Đồng thời, Chính phủ đang ưu tiên triển khai nhiều công trình hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia như: Cảng hàng không quốc tế Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành, Gia Nghĩa - Chơn Thành, Dầu Giây - Liên Khương, vành đai 3, vành đai 4, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam…Khi những công trình nêu trên hoàn thành đưa vào khai thác sẽ càng làm tăng thêm lợi thế cho địa phương.

Trong đó, Cảng hàng không quốc tế Long Thành được xem là “cú hích” mang tính lịch sử. Khi sân bay này đi vào hoạt động, Đồng Nai không chỉ là trung tâm công nghiệp mà sẽ trở thành trung tâm dịch vụ, logistics, thương mại quốc tế và đô thị sân bay hiện đại bậc nhất cả nước. Lợi thế này, ít tỉnh, thành của Việt Nam có được.

Bên cạnh vị trí địa lý, Đồng Nai có nền tảng công nghiệp phát triển bền vững qua nhiều thập kỷ và công nghiệp - xây dựng đang chiếm tỷ lệ 58% trong cơ cấu kinh tế. Do đó, nhiều năm liền, Đồng Nai luôn nằm trong tốp đầu cả nước về thu hút đầu tư trong nước, nước ngoài. Hiện Đồng Nai có gần 60 khu công nghiệp được thành lập, thu hút hơn 50 quốc gia, vùng lãnh thổ tới đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 43,5 tỷ USD. Trong đó, có nhiều tập đoàn đa quốc gia lớn trên thế giới đã đặt nhà máy sản xuất.

Công nghiệp của Đồng Nai đang dịch chuyển theo hướng ứng dụng công nghệ cao để đạt các tiêu chí xanh và bền vững. Có một số nhà máy đã đạt net zero (phát thải bằng 0). Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn mới.

Không chỉ mạnh về công nghiệp, Đồng Nai còn có lợi thế lớn về nông nghiệp công nghệ cao. Với chăn nuôi heo, gia cầm thuộc tốp đầu cả nước, vùng nguyên liệu có diện tích, sản lượng lớn, chất lượng cao. Trong đó, nhiều sản phẩm xuất khẩu vào các thị trường đòi hỏi cao về chất lượng như: Nhật Bản, Mỹ, châu Âu. Đồng Nai đang thu hút đầu tư, phát triển mạnh nông nghiệp xanh, tuần hoàn, hữu cơ và chế biến sâu để nâng giá trị nông sản.

Kinh tế Đồng Nai phát triển ra sao trước thềm "nâng hạng" lên Thành phố trực thuộc TW?

Sau sáp nhập, Đồng Nai đang là tỉnh có quy mô kinh tế đứng đầu cả nước nếu chỉ xét riêng với tỉnh, không xét các thành phố trực thuộc Trung ương. GRDP của tỉnh năm 2025 đạt 677.932 tỷ đồng, xếp thứ 4 cả nước và chỉ đứng sau 03 thành phố trực thuộc Trung ương là Hải Phòng, Hà Nội và TP HCM. Thu ngân sách trên 102.000 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt 150,86 triệu đồng, đóng góp khoảng 5% GDP cả nước.

Sang đến quý I/2026, theo số liệu từ Thống kê tỉnh Đồng Nai, dự ước GRDP của tỉnh tăng 9,76% so với cùng kỳ năm 2025 (theo giá so sánh năm 2020). Với mức tăng trưởng này, Đồng Nai đứng thứ 7 cả nước và cao nhất khu vực phía Nam.

Động lực tăng trưởng tiếp tục đến từ khu vực công nghiệp, xây dựng với mức tăng 11,78%, vượt kịch bản tăng trưởng của tỉnh. Đối với các ngành, lĩnh vực chủ yếu tiếp tục tăng trưởng tốt, trong đó chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp quý I tăng 13,66% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động sản xuất công nghiệp có sự phục hồi tích cực khi nhiều doanh nghiệp chủ động tìm kiếm thị trường, ký kết đơn hàng mới và nhanh chóng khôi phục công suất sản xuất ngay sau kỳ nghỉ Tết, góp phần duy trì đà tăng trưởng ổn định của toàn ngành.

Thu hút vốn đầu tư trong nước tiếp tục đạt kết quả tích cực với trên 15,5 ngàn tỷ đồng; thu hút FDI đạt 757 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2025, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng, trong khi khu vực dịch vụ và thuế sản phẩm biến động không lớn.

Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, đến hết tháng 3-2026, toàn tỉnh có gần 1,9 ngàn doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký trên 12,3 ngàn tỷ đồng. Đây là tín hiệu tích cực, tạo dư địa quan trọng cho tăng trưởng của các quý tiếp theo.

Trong quý 1, thu ngân sách nhà nước (NSNN) tiếp tục đạt khá, đến ngày 30/3, tổng thu NSNN đạt gần 31 ngàn tỷ đồng, đạt 31% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ và HĐND tỉnh giao. Trong đó, thu nội địa đạt gần 25 ngàn tỷ đồng, đạt 32% so với dự toán; thu từ hải quan đạt trên 5,9 ngàn tỷ đồng, đạt 25% so với dự toán được giao.

Kế hoạch phát triển tiếp theo của Thành phố trực thuộc TW trẻ nhất Việt Nam

Với những kết quả đạt được trong quý I/2026, Đồng Nai tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm công nghiệp - dịch vụ quan trọng, thuộc nhóm địa phương có khả năng thích ứng và phục hồi kinh tế nhanh.

Trong bối cảnh phát triển mới, Đồng Nai hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để bứt phá mạnh mẽ, từng bước khẳng định vai trò của một trung tâm phát triển năng động của vùng và cả nước. Trên cơ sở đó đã thể hiện những thế mạnh, lợi thế và tiềm năng nổi bật của tỉnh, là nền tảng cho mục tiêu xây dựng thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian tới.

Là một trong số ít địa phương trong cả nước sở hữu hệ thống hạ tầng giao thông phát triển đồng bộ, với đầy đủ 5 phương thức giao thông gồm: đường bộ, đường hàng không, đường sắt, đường hàng hải và đường thủy nội địa, Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã đề ra 4 khâu đột phá phát triển về định hướng chiến lược; kết cấu hạ tầng; đô thị và du lịch; nguồn nhân lực. Trong đó, tỉnh Đồng Nai sẽ tập trung khai thác hiệu quả Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành gắn với mô hình đô thị sân bay.

Cùng với Sân bay quốc tế Long Thành, hệ thống kết nối hạ tầng giao thông chiến lược của tỉnh đang được đầu tư đồng bộ, hiện đại với mạng lưới cao tốc và đường vành đai có tổng chiều dài khoảng 400km, kết nối Đồng Nai với các trung tâm kinh tế lớn, các cảng biển quốc tế và các vùng động lực của cả nước. Các tuyến cao tốc như: Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, Phan Thiết - Dầu Giây, Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành, Gia Nghĩa - Chơn Thành, Dầu Giây - Liên Khương cùng hệ thống đường Vành đai 3, Vành đai 4 đang từng bước hình thành mạng lưới giao thông tốc độ cao liên vùng.

Bên cạnh đó, hệ thống cảng thủy nội địa, cảng biển và các cảng cạn trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đầu tư, nâng cấp kết hợp với Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, tạo thành mạng lưới logistics liên hoàn, từ cửa khẩu biên giới đến cảng biển và cảng hàng không. Sự kết nối này cho thấy Đồng Nai phát huy vai trò là trung tâm trung chuyển hàng hóa quy mô lớn, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng của khu vực và quốc tế. Đồng Nai sẽ trở thành một trong những đô thị văn minh, hiện đại, điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư.

Trong thời gian tới, Đồng Nai xác định các động lực tăng trưởng mới gắn với các dự án, hạ tầng chiến lược và không gian phát triển đô thị hiện đại. Trong đó, xác định 2 khu vực là động lực phát triển mới của tỉnh là: Khu vực đô thị sân bay Long Thành, hướng tới hình thành thành phố sân bay Long Thành, trở thành trung tâm dịch vụ, logistics và trung chuyển khu vực Đông Nam Á; khu vực hành lang sông Đồng Nai, lấy sông Đồng Nai làm trục phát triển kinh tế năng động của tỉnh.

Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định, đến năm 2050 Đồng Nai đi đầu trong phát triển công nghiệp công nghệ cao, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, thông minh, hiện đại; là trung tâm giao thương quốc tế, du lịch, dịch vụ gắn với các đô thị đẳng cấp quốc tế, nơi tập trung trí thức và nhân tài, lấy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn là trọng tâm góp phần hoàn thành mục tiêu phát thải ròng bằng "0". Phát triển hài hòa, người dân có cuộc sống phồn vinh, hạnh phúc, không ai bị bỏ lại phía sau. Quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm vững chắc.



