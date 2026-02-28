Từ ngày mai, 6 lỗi vi phạm giao thông bắt đầu bị xử phạt, người dân chú ý

Theo Báo Lao Động, nhiều hành vi vi phạm giao thông đường bộ sẽ bị xử phạt với mức tiền cao theo quy định mới tại Nghị định số 336/2025.

Mạo danh tài khoản giao thông điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng

Cụ thể, các hành vi gian lận trong thanh toán điện tử giao thông như phá hủy dữ liệu; mở hoặc duy trì tài khoản giao thông nặc danh, mạo danh sẽ bị phạt từ 3 - 5 triệu đồng đối với cá nhân, từ 6 - 10 triệu đồng đối với tổ chức.

Ngoài ra, mức phạt từ 10 - 20 triệu đồng được áp dụng với các vi phạm như: phát hành chứng từ thu phí sử dụng đường bộ không đúng đối tượng, không đúng giá trị; xâm nhập hoặc tìm cách xâm nhập hệ thống thanh toán điện tử; đánh cắp, phá hoại dữ liệu; thay đổi trái phép phần mềm, dữ liệu điện tử.

Tại các trạm thu phí, doanh nghiệp không niêm yết công khai giá, bán vé không kịp thời, gây sách nhiễu, hạn chế loại vé hoặc thời gian bán vé; nhận tiền mặt nhưng không giao vé cho người sử dụng phương tiện cũng bị phạt từ 10 - 20 triệu đồng.

Taxi "chặt chém" khách bị phạt đến 2 triệu đồng

Lái xe taxi có thể bị phạt từ 1 - 2 triệu đồng nếu không lắp đồng hồ tính tiền cước (với xe bắt buộc phải có); lắp nhưng không đúng quy định; không sử dụng đồng hồ theo yêu cầu của hành khách hoặc can thiệp làm sai lệch tiền cước hiển thị.

Các hành vi sử dụng phần mềm tính tiền nhưng không có thiết bị để hành khách theo dõi trực tiếp; thu tiền vé cao hơn giá đã kê khai, niêm yết cũng bị xử phạt. Đồng thời, lái xe buộc phải nộp lại toàn bộ khoản lợi bất hợp pháp có được từ hành vi vi phạm.

Từ chối chở khách đã mua vé, phạt tới 6 triệu đồng

Nghị định quy định phạt từ 2 - 3 triệu đồng đối với cá nhân, từ 4 - 6 triệu đồng đối với tổ chức nếu từ chối chuyến đi khi hành khách đã mua vé; không thanh toán lại tiền vé trước giờ xe khởi hành; không dán, không thu hồi phù hiệu xe kinh doanh vận tải; không bố trí nhân sự giám sát hoạt động của lái xe, phương tiện.

Đối với xe buýt, nhân viên phục vụ không bố trí chỗ ngồi ưu tiên cho người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, phụ nữ mang thai; không hướng dẫn hành khách ngồi đúng chỗ; không mặc đồng phục hoặc đeo thẻ tên sẽ bị phạt từ 100.000 - 200.000 đồng.

Nhân viên thu tiền vé nhưng không giao vé hoặc thu cao hơn quy định cũng bị xử phạt. Mức phạt cao hơn, từ 300.000 - 400.000 đồng, áp dụng với tuyến vận tải hành khách cố định.

Dùng xe từ 8 chỗ trở lên để kinh doanh taxi bị phạt tới 5 triệu đồng

Mức phạt từ 3 - 5 triệu đồng áp dụng với hành vi sử dụng xe ô tô chở người từ 8 chỗ trở lên (không kể chỗ lái xe) để kinh doanh taxi; hoặc cải tạo xe lớn thành xe dưới 8 chỗ để hoạt động taxi trái quy định.

Ngoài ra, không bố trí người điều hành vận tải đủ điều kiện; sử dụng phương tiện không thuộc quyền sử dụng hợp pháp; xe của thành viên hợp tác xã nhưng không có hợp đồng dịch vụ theo quy định cũng bị xử phạt.

Điều hành vận tải không giấy phép, phạt tới 16 triệu đồng

Phạt tiền từ 12 - 16 triệu đồng đối với các hành vi: kinh doanh không đúng hình thức đã đăng ký; tổ chức điểm đón, trả khách trái phép; không gửi hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử theo quy định; sử dụng hợp đồng điện tử không có hoặc không bảo đảm giao diện cho hành khách.

Đặc biệt, hành vi để tổ chức, cá nhân không có giấy phép kinh doanh vận tải điều hành phương tiện, lái xe hoặc quyết định giá cước; hoặc trực tiếp điều hành, quyết định giá cước khi không có giấy phép đều thuộc nhóm vi phạm nghiêm trọng.

Vi phạm cho thuê xe tự lái bị phạt tới 30 triệu đồng

Trong lĩnh vực cho thuê xe tự lái, mức phạt từ 8 - 10 triệu đồng áp dụng với hành vi không ký hợp đồng cho thuê phương tiện.

Phạt từ 10 - 15 triệu đồng nếu bố trí lái xe cho khách thuê tự lái; ký hợp đồng cho thuê xe để kinh doanh vận tải nhưng không thể hiện rõ nội dung "không kèm người lái".

Đáng chú ý, mức phạt cao nhất, từ 28 - 30 triệu đồng, được áp dụng khi cho thuê xe tự lái đối với người thuê không có giấy phép lái xe hợp lệ, còn hiệu lực và còn điểm theo quy định.

Các mức phạt nêu trên áp dụng với cá nhân vi phạm. Trường hợp tổ chức vi phạm cùng hành vi, mức phạt sẽ gấp đôi.