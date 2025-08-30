Từ ngày mai 31/8, bắt đầu chi trả quà 100.000 đồng của Chính phủ cho toàn bộ công dân Việt Nam

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 263/NQ-CP về việc tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Nghị quyết nêu rõ, tặng 100.000 đồng/người, bằng tiền cho công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch nhưng đã được cấp giấy chứng nhận căn cước đang cư trú tại Việt Nam và đã được thu thập, cập nhật, cấp số định danh cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, được xác lập tại thời điểm hết ngày 30 tháng 8 năm 2025.

Hình thức tặng quà

Tặng quà 01 lần theo hộ gia đình thường trú, số tiền của từng hộ được xác định cho từng nhân khẩu trong hộ theo dữ liệu quốc gia về dân cư; chủ hộ (hoặc thành viên trong gia đình được chủ hộ ủy quyền hợp pháp) được nhận thay theo danh sách từng nhân khẩu và chịu trách nhiệm chuyển quà tặng cho các thành viên trong hộ. Trường hợp công dân chưa có nơi đăng ký thường trú thì quà tặng được trao trực tiếp cho từng người dân hoặc người được công dân ủy quyền.

Việc tặng quà thực hiện qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên Ứng dụng định danh điện tử - VNeID (trường hợp đã có tích hợp tài khoản); hoặc trực tiếp bằng tiền (trường hợp chưa có tài khoản) tại điểm chi trả do địa phương tổ chức, đảm bảo kịp thời, an toàn, hiệu quả.

Thời gian chi trả tập trung từ ngày 31 tháng 8 năm 2025 đến hết ngày 01 tháng 9 năm 2025; trường hợp khách quan có thể nhận quà sau thời hạn này, nhưng không muộn hơn ngày 15 tháng 9 năm 2025.

Nghị quyết nêu rõ: Bổ sung có mục tiêu từ nguồn dự toán chi ngân sách trung ương năm 2025 đã được Quốc hội quyết định nhưng chưa phân bổ chi tiết cho ngân sách các tỉnh, thành phố 10.700,3 tỷ đồng để thực hiện việc tặng quà cho nhân dân theo số liệu nhân khẩu do Bộ Công an cung cấp.

Trích xuất danh sách công dân tại thời điểm 24h00 ngày 30/8/2025 để làm căn cứ tặng quà

Chính phủ giao Bộ Công an trích xuất danh sách công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại thời điểm 24h00 ngày 30 tháng 8 năm 2025, chi tiết theo tỉnh, thành phố và từng xã để làm căn cứ thực hiện tặng quà.

Tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội, mở tài khoản ngân hàng trên VNeID; chỉ đạo cơ quan Công an phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp ở địa phương, nhất là Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện tặng quà cho người dân kịp thời, bảo đảm đúng đối tượng, an toàn, không trùng lặp; phối hợp với Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn các tỉnh, thành phố thực hiện tặng quà cho người dân.

Bộ Tài chính bảo đảm cân đối nguồn ngân sách trung ương để thực hiện chính sách tặng quà cho nhân dân; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách các tỉnh, thành phố để tặng quà cho nhân dân; chủ trì, phối hợp với Bộ Công an có văn bản hướng dẫn các tỉnh, thành phố thực hiện tặng quà cho người dân.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đảm bảo hệ thống thanh toán, tiền mặt để cung ứng cho Kho bạc Nhà nước chi trả cho người dân trong thời gian tặng quà; chỉ đạo các ngân hàng thương mại, nhất là các ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản; phối hợp với chính quyền địa phương và Kho bạc Nhà nước thực hiện thanh toán kịp thời cho người dân.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Tài chính bảo đảm cân đối đủ nguồn lực, bao gồm nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu và nguồn ngân sách địa phương để thực hiện tặng quà cho nhân dân trên địa bàn tỉnh, thành phố; thực hiện phân bổ, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách các xã kinh phí tặng quà cho người dân theo danh sách công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do cơ quan công an cung cấp.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì, phối hợp với Công an và các cơ quan chức năng của tỉnh, thành phố tổ chức việc tặng quà cho người dân theo quy định, bảo đảm đầy đủ, đúng đối tượng, kịp thời.

Trong tổ chức thực hiện tặng quà cho nhân dân, trường hợp không sử dụng hết kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương, địa phương phải hoàn trả ngân sách trung ương; trường hợp thiếu nguồn, địa phương chủ động sử dụng nguồn ngân sách địa phương hoặc nguồn hợp pháp khác để tặng quà đủ cho người dân, sau đó báo cáo Bộ Tài chính để được bổ sung kinh phí từ ngân sách trung ương.