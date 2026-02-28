Từ ngày mai 1/3, hộ kinh doanh phải đổi ngay tài khoản ngân hàng theo quy định

Ngay từ ngày mai (1/3/2026), một quy định mang tính bước ngoặt về tài chính sẽ chính thức có hiệu lực, buộc hàng loạt hộ kinh doanh trên cả nước phải lập tức thay đổi thói quen sử dụng tài khoản ngân hàng. Theo nội dung từ Thông tư số 25/2025/TT-NHNN, toàn bộ dòng tiền thu chi phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh bắt buộc phải được thực hiện qua tài khoản đứng tên chính thức của hộ kinh doanh, khớp hoàn toàn với thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký. Điều này đồng nghĩa với việc các chủ tiệm, chủ cơ sở không thể tiếp tục dùng tài khoản cá nhân mang tên mình để nhận tiền bán hàng hay thanh toán chi phí cho đối tác như thói quen bao năm nay.

Đây là một động thái quyết liệt nhằm minh bạch hóa dòng tiền, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho việc đối soát doanh thu, quản lý hóa đơn điện tử và đặc biệt là phục vụ công tác kê khai thuế một cách rõ ràng nhất.

Dù quy định mới mang tính bắt buộc, nhưng thực tế không phải mọi hộ kinh doanh nhỏ lẻ đều phải ngay lập tức ra ngân hàng mở tài khoản riêng. Tuy nhiên, nếu cơ sở của bạn thuộc diện quản lý thuế theo phương pháp kê khai, đặc biệt là nhóm có doanh thu đạt mốc trên 200 triệu đồng mỗi năm, thì việc sở hữu tài khoản mang tên hộ kinh doanh là điều kiện quan trọng.

Nhóm này bắt buộc phải duy trì đầy đủ sổ sách kế toán, chứng từ hợp lệ và thanh toán qua ngân hàng để chứng minh sự minh bạch. Việc tuân thủ quy định này không chỉ giúp tránh những rắc rối pháp lý về sau mà còn nâng tầm uy tín của cơ sở trong mắt các đối tác doanh nghiệp lớn, những người luôn đòi hỏi sự trùng khớp tuyệt đối giữa mã số thuế, tên đơn vị xuất hóa đơn và tài khoản nhận tiền.

Hiện tại, nhiều ngân hàng thương mại đã nhanh chóng tung ra những giải pháp để hỗ trợ khách hàng, trong đó BIDV tỏ ra đặc biệt bám sát thực tế. Ngân hàng này đã tích hợp thẳng công cụ quản lý bán hàng MyShop Pro vào nền tảng BIDV SmartBanking quen thuộc. Chỉ với một lần đăng nhập duy nhất, chủ hộ có thể linh hoạt kiểm soát song song cả dòng tiền kinh doanh lẫn tài chính cá nhân mà không cần thao tác rườm rà. Nhằm giảm tải áp lực chuyển đổi cho người dân, BIDV còn tung ra một chuỗi đặc quyền thiết thực như miễn phí trọn đời công cụ MyShop Pro cho những ai hoàn tất đăng ký trước ngày 30/6/2026, tặng kèm ưu đãi hấp dẫn khi trang bị loa thanh toán, đồng thời miễn phí hoàn toàn gói sáu tháng sử dụng hóa đơn điện tử cùng chữ ký số cho đến hết tháng 3 năm nay.