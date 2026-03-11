Từ ngày 5/3, người cho thuê nhà có doanh thu vượt 500 triệu đồng/năm phải đặc biệt chú ý 2 mốc thời gian khai thuế quan trọng

Nghị định 68 của Chính phủ quy định chi tiết về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh và Thông tư 18 của Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, thủ tục quản lý thuế đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh đã làm rõ quy trình kê khai, nộp thuế đối với cá nhân có hoạt động cho thuê bất động sản.

Cụ thể, khai thuế, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cho thuê bất động sản có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm như sau: Cá nhân cho thuê bất động sản, trừ hoạt động kinh doanh lưu trú, nộp thuế thu nhập cá nhân được xác định bằng phần doanh thu vượt trên 500 triệu đồng nhân (x) với thuế suất 5% (theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109).

Bên cạnh đó, Nghị định 68 có hướng dẫn 2 cách khai thuế đối với cá nhân cho thuê bất động sản.

Cụ thể, trường hợp cá nhân trực tiếp khai thuế đối với hoạt động cho thuê bất động sản thì cá nhân được lựa chọn khai thuế 02 lần trong năm tính thuế hoặc khai thuế 01 lần theo năm tính thuế.

Với, trường hợp khai thuế 02 lần trong năm tính thuế: Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế lần thứ nhất chậm nhất là ngày 31 tháng 7 của năm tính thuế. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế lần thứ hai chậm nhất là ngày 31 tháng 01 của năm dương lịch tiếp theo năm tính thuế.

Còn với trường hợp khai thuế 01 lần theo năm tính thuế: Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày 31 tháng 01 của năm dương lịch tiếp theo năm tính thuế.

Do đó, cá nhân cho thuê bất động sản có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm cần lưu ý để khai thuế.

Xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo Nghị định 68/2026/NĐ-CP thế nào?

Căn cứ Điều 12 Nghị định 68/2026/NĐ-CP hướng dẫn xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa như sau:

Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã được tổ chức quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định 68 hoặc tổ chức, cá nhân khác thực hiện khấu trừ và nộp thuế thay số thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với các giao dịch phát sinh trong năm nhưng có doanh thu thực tế phát sinh của năm từ 500 triệu đồng trở xuống thì thực hiện thủ tục bù trừ, hoàn trả, hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách theo quy định của pháp luật quản lý thuế đối với số thuế nộp thừa.

Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động kinh doanh nhưng có doanh thu thực tế phát sinh của năm từ 500 triệu đồng trở xuống thì thực hiện xử lý bù trừ, hoàn trả, hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách theo quy định của pháp luật quản lý thuế đối với số thuế nộp thừa.

Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp hoặc được các tổ chức, cá nhân đã khấu trừ, nộp thay lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp thì thực hiện xử lý bù trừ, hoàn trả, hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách theo quy định của pháp luật quản lý thuế đối với số thuế nộp thừa.

Hồ sơ đề nghị xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa, thẩm quyền, trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Nơi nộp hồ sơ hoàn thuế là cơ quan thuế nơi nộp hồ sơ khai thuế. Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chỉ có hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số đã được chủ quản nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số thực hiện khấu trừ, nộp thuế thay hoặc chỉ có hoạt động kinh doanh khác đã được tổ chức khác khấu trừ, khai thay, nộp thuế thay thì cơ quan tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hoàn thuế là cơ quan thuế quản lý nơi chủ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cư trú.



