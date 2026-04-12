HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Từ ngày 15/4, 2 trường hợp được miễn xác thực sinh trắc học, không bị khóa SIM

Khả Văn |

Nếu người dân thuộc các trường hợp dưới đây, không cần phải xác thực lại sinh trắc học trước thời điểm 15/4.

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư 08/2026/TT-BKHCN mang tính bước ngoặt nhằm siết chặt quản lý SIM rác và bảo vệ quyền lợi người dùng. Theo quy định mới, chủ thuê bao di động phải hoàn thiện 4 trường thông tin cốt lõi gồm số định danh cá nhân, họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh và đặc biệt là dữ liệu sinh trắc học ảnh khuôn mặt. Dù hạn chót 15/4 đang đến rất gần, thực tế không phải ai cũng cần tất bật đi cập nhật thông tin ngay lập tức.

Các trường hợp được miễn xác thực sinh trắc học

Người dùng sẽ không cần phải thực hiện lại việc xác thực thông tin thuê bao hay chụp ảnh khuôn mặt nếu số điện thoại đang dùng đã được đăng ký bằng tài khoản định danh điện tử (VNeID) mức độ 2, hoặc bằng thẻ căn cước/căn cước công dân gắn chip điện tử. Tương tự, nếu bạn đã dùng chính số điện thoại hiện tại để đăng ký tài khoản VNeID mức độ 2, hệ thống cũng đã tự động ghi nhận sự hợp lệ.

Bên cạnh đó, các số thuê bao giao tiếp trực tiếp giữa người với người (H2H) đã được người dùng sử dụng VNeID mức độ 2 hoặc căn cước gắn chip để đăng ký, đồng thời đã trực tiếp xác nhận bản thân đang sử dụng qua ứng dụng VNeID cũng sẽ được miễn trừ. Tuy nhiên, có một lưu ý đặc biệt quan trọng: tất cả các trường hợp được miễn trừ này sẽ ngay lập tức mất hiệu lực nếu bạn tháo SIM và lắp sang một thiết bị điện thoại khác.

Cách thức cập nhật thông tin nhanh chóng

Nếu không thuộc nhóm được miễn trừ ở trên, bạn có thể chủ động cập nhật dữ liệu sinh trắc học thông qua các nền tảng trực tuyến vô cùng tiện lợi. Bạn có thể thực hiện ngay trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID hoặc qua các ứng dụng chăm sóc khách hàng trực tuyến của nhà mạng. Đối với những người dùng muốn được hỗ trợ trực tiếp, bạn chỉ cần mang giấy tờ tùy thân đến các điểm giao dịch do nhà mạng thiết lập hoặc các cửa hàng đại lý đã được nhà mạng ký hợp đồng ủy quyền để đăng ký thông tin.

Nguy cơ khóa SIM, mất số khi đổi điện thoại

Một điểm mới vô cùng nghiêm ngặt của Thông tư lần này là quy định kiểm soát việc thay đổi thiết bị đầu cuối. Kể từ thời điểm bạn tháo SIM và lắp sang một chiếc điện thoại khác, nhà mạng có tối đa 2 giờ để rà soát, phát hiện và lập tức khóa chiều đi của thuê bao, khiến bạn không thể gọi điện hay gửi tin nhắn. Cùng lúc đó, hệ thống sẽ gửi thông báo yêu cầu bạn phải xác thực lại khuôn mặt trên thiết bị mới.

Từ lúc bị khóa chiều đi, bạn có quỹ thời gian 30 ngày để hoàn tất việc xác thực. Nếu bỏ qua cảnh báo này, thuê bao sẽ bị khóa liên lạc cả hai chiều. Mọi việc sẽ trở nên rắc rối hơn khi chỉ 5 ngày sau khi bị khóa hai chiều, nếu bạn vẫn không cung cấp dữ liệu sinh trắc học, nhà mạng sẽ chính thức đơn phương thanh lý hợp đồng và chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông đối với số điện thoại của bạn.

Tags

khóa sim

xác thực sinh trắc học

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

01:34
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Đi Audi vẫn đòi đổ xăng miễn phí, nam tài xế bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ

Đi Audi vẫn đòi đổ xăng miễn phí, nam tài xế bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ

00:54
Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

00:44
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

00:48
Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

00:57
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại