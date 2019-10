Từ ngày 15 – 19/10, Trung Trung bộ tiếp tục có mưa to đến rất to

Tổng lượng mưa trong 12h qua (từ 16h chiều 14/10 đến 04h sáng 15/10 tại Quảng Bình và Quảng Ngãi phổ biến 15 - 30mm, một số nơi như cao hơn như Ba Đồn 46.2mm; tại Quảng Trị và Thừa Thiên Huế phổ biến 25 - 50mm, một số nơi cao hơn như Đông Hà 65.8mm, Mỹ Chánh 55.8mm; tại Đà Nẵng và Quảng Nam phổ biến 30 - 70mm, một số nơi cao hơn như Đà Nẵng 75.8mm, Tam Kỳ 80mm, Kỳ Phú 82.6mm, Cẩm Lệ 72.4mm.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ, do tiếp tục ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao hoạt động mạnh nên từ hôm nay 15/10 đến ngày 19/10, tại các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, mưa rất to và dông.

Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa dự báo từ ngày 15 - 19/10 phổ biến 100 - 250mm, có nơi trên 300mm.

Riêng trong 24h tới (từ 04h ngày 15/10 đến 04h ngày 16/10), lượng mưa tại các tỉnh dự báo cụ thể như sau: + Quảng Bình phổ biến 30 - 50, có nơi trên 80mm; + Quảng Trị phổ biến 40 - 80mm, có nơi 100mm; + Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam phổ biến 60 - 120mm, có nơi trên 150mm; + Quảng Ngãi phổ biến 40 - 80mm, có nơi trên 120mm.

Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ cảnh báo, trong 3 - 6 giờ tới, khu vực tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến mưa rất to. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, đặc biệt là các huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị), Hiên, Đại lộc (Quảng Nam).

Nguy cơ cao ngập úng xảy ra tại các vùng trũng thấp và đô thị Quảng Trị đến Quảng Ngãi; đặc biệt là các huyện Cam Lộ, Tp Đông Hà (Quảng Trị), Hương Trà, Phong Điền (Thừa Thiên Huế), Thăng Bình (Quảng Nam).