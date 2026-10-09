Nghị định 320/2026/NĐ-CP sửa đổi quy định về định danh và xác thực điện tử đã có hiệu lực từ ngày 28/9/2026. Theo đó, hệ thống sẽ tự động khóa tài khoản VNeID của công dân khi căn cước điện tử bị khóa, hoặc khi số thuê bao di động dùng để đăng ký tài khoản đã thay đổi và không chính chủ.

Hai trường hợp tài khoản VNeID của công dân bị khóa tự động

Ngày 13/8/2026, Chính phủ ban hành Nghị định 320/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2024/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử. Nghị định có hiệu lực từ ngày 28/9/2026. Căn cứ khoản 1 Điều 8 Nghị định 320/2026/NĐ-CP, khoản 1 Điều 15 Nghị định 69/2024/NĐ-CP (đã sửa đổi) quy định tài khoản định danh điện tử của công dân Việt Nam bị khóa tự động trong hai trường hợp.

Trường hợp 1: Căn cước điện tử của công dân bị khóa

Khi căn cước điện tử của công dân bị khóa, hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ tự động khóa tài khoản định danh điện tử tương ứng. Ngược lại, khi căn cước điện tử được mở khóa, hệ thống cũng tự động mở khóa tài khoản định danh điện tử của công dân.

Việc khóa và mở khóa trong trường hợp này được thực hiện tự động, căn cứ vào trạng thái của căn cước điện tử.

Trường hợp 2: Số điện thoại đăng ký VNeID đã thay đổi và không chính chủ

Đây là trường hợp đáng chú ý được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 15 Nghị định 69/2024/NĐ-CP sau khi được sửa đổi bởi Nghị định 320/2026/NĐ-CP.

Theo đó, hệ thống sẽ tự động khóa tài khoản VNeID khi số thuê bao di động mà công dân sử dụng để đăng ký tài khoản định danh điện tử đã thay đổi và không chính chủ.

Cần lưu ý, quy định nêu điều kiện "đã thay đổi và không chính chủ". Vì vậy, không phải mọi thuê bao không chính chủ đều đương nhiên khiến tài khoản VNeID bị khóa. Trước đó, việc dùng số thuê bao chính chủ vốn đã là yêu cầu khi đăng ký tài khoản định danh điện tử, kể cả với tài khoản mức độ 2.

Những ai cần đặc biệt lưu ý

Theo hướng dẫn trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh, các nhóm người dùng sau cần chủ động rà soát:

- Người đã đổi số điện thoại nhưng chưa cập nhật thông tin liên kết với tài khoản VNeID.

- Người dùng số điện thoại đứng tên người thân hoặc người khác để đăng ký VNeID.

- Người dùng SIM do cơ quan, doanh nghiệp hoặc cá nhân khác đứng tên.

- Người không còn dùng số đã đăng ký, hoặc có SIM cũ đã ngừng sử dụng, bị thu hồi, cấp lại cho người khác.

- Người có thông tin thuê bao không trùng khớp với thông tin trên tài khoản định danh điện tử.

Cách kiểm tra số điện thoại trên VNeID

Từ tháng 4/2026, người dân đã có thể xác thực thông tin thuê bao ngay trên ứng dụng VNeID. Sau khi đăng nhập, người dùng kiểm tra số điện thoại đang hiển thị. Sau đó, tại mục "Ví giấy tờ", chọn "Số điện thoại" để xem thông tin thuê bao đã được tích hợp.

Người dùng cũng nên đối chiếu họ tên, ngày sinh và số giấy tờ tùy thân đăng ký với nhà mạng. Nếu SIM chưa chính chủ hoặc thông tin chưa chính xác, người dùng nên liên hệ nhà mạng để được hướng dẫn chuẩn hóa. Tùy trường hợp, có thể phải xuất trình thẻ căn cước. Nếu đã đổi số, người dùng cần cập nhật sang số mới thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mình. Nghị định 320/2026/NĐ-CP không quy định cụ thể cách cập nhật số điện thoại, nên người dân thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử tại thời điểm làm thủ tục.

VNeID hiện được dùng để đăng nhập, xác thực, gửi hồ sơ thủ tục hành chính và sử dụng nhiều dịch vụ công trực tuyến. Theo quy định mới, việc sử dụng định danh điện tử và giấy tờ đã tích hợp trên VNeID có giá trị tương đương với việc cung cấp thông tin hoặc xuất trình giấy tờ. Cơ quan, tổ chức không được yêu cầu người dân xuất trình bản chính hoặc bản sao nếu giấy tờ đó đã được tích hợp. Khi tài khoản bị khóa, người dân sẽ tạm thời không sử dụng được các tiện ích này.

Bên cạnh đó, nhiều tài khoản trực tuyến hiện có trong các lĩnh vực như giáo dục, chứng khoán, viễn thông, thương mại điện tử, giao thông, y tế, mạng xã hội phải hoàn thành liên kết, xác thực với định danh điện tử trước ngày 31/12/2026. Riêng tài khoản ngân hàng có thời hạn đến ngày 30/6/2027.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh